לאחר שבועות גדושים בהתעלות, תפילות ומעמדי הקודש בארץ הקודש, חזר השבוע האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג אל מעון קודשו בארצות הברית, לקראת חודש החגים הבעל"ט.

גולת הכותרת של ימי הפרידה מהארץ הייתה תפילתו הנרגשת מול שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי. חדי עין אשר עקבו אחר מעמד התפילה יכלו להבחין כי האדמו"ר הגיע לרחבת הכותל בעיצומו של הלילה, כשהיא אפופה חשיכה. האדמו"ר יצא מהמקום רק כעבור מספר שעות ארוכות של תפילה, תחנונים ובקשת רחמים על הכלל והפרט, כאשר אור השחר כבר הפציע וזרח מעל שמי ירושלים.

במהלך השבוע האחרון לביקורו, הגיע האדמו"ר להעתיר בתפילה על ציונו הקדוש של אביו, האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, ועל קבר אמו הרבנית הצדקנית ע"ה, להשתטח ולעורר רחמי שמיים לקראת השנה החדשה.

כמו כן, קיבל האדמו"ר את קהל עדת מרעיתו שעברו בסך להיפקד בדבר ישועה ורחמים, שימש כסנדק בשמחת הברית לבן אחד מחסידיו, והניח תפילין לחתן בר מצווה ביום הגיעו למצוות.

ביקור מיוחד נרשם כאשר האדמו"ר הגיע למעונו של האדמו"ר מביאלה, כדי להביע את תודתו האישית על כך שהעמיד לרשותו את היכל בית מדרשו הגדול לצורך אמירת הסליחות הראשונות באשמורת הבוקר של יום ראשון.