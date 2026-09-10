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צאתכם לשלום

עד אור הבוקר; הרבי מבורו פארק העתיר שעות ארוכות ב'כותל' והמריא חזרה לארה"ב 

בתום ביקור ממושך ומרומם בארץ הקודש, המריא האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בחזרה למעון קודשו בארצות הברית לקראת חודש החגים • מהתפילה המרגשת מול שריד בית מקדשנו שנמשכה שעות מתוך הדמעות ועד הזריחה, דרך הציון הקדוש בנתניה ועד לביקור התודה המיוחד אצל האדמו"ר מביאלה • צפו בתיעוד המסכם (חסידים)

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בכותל (צילום: באדיבות המצלם)

לאחר שבועות גדושים בהתעלות, תפילות ומעמדי הקודש בארץ הקודש, חזר השבוע האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג אל מעון קודשו בארצות הברית, לקראת חודש החגים הבעל"ט.

גולת הכותרת של ימי הפרידה מהארץ הייתה תפילתו הנרגשת מול שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי. חדי עין אשר עקבו אחר מעמד התפילה יכלו להבחין כי האדמו"ר הגיע לרחבת הכותל בעיצומו של הלילה, כשהיא אפופה חשיכה. האדמו"ר יצא מהמקום רק כעבור מספר שעות ארוכות של תפילה, תחנונים ובקשת רחמים על הכלל והפרט, כאשר אור השחר כבר הפציע וזרח מעל שמי ירושלים.

במהלך השבוע האחרון לביקורו, הגיע האדמו"ר להעתיר בתפילה על ציונו הקדוש של אביו, האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, ועל קבר אמו הרבנית הצדקנית ע"ה, להשתטח ולעורר רחמי שמיים לקראת השנה החדשה.

כמו כן, קיבל האדמו"ר את קהל עדת מרעיתו שעברו בסך להיפקד בדבר ישועה ורחמים, שימש כסנדק בשמחת הברית לבן אחד מחסידיו, והניח תפילין לחתן בר מצווה ביום הגיעו למצוות.

ביקור מיוחד נרשם כאשר האדמו"ר הגיע למעונו של האדמו"ר מביאלה, כדי להביע את תודתו האישית על כך שהעמיד לרשותו את היכל בית מדרשו הגדול לצורך אמירת הסליחות הראשונות באשמורת הבוקר של יום ראשון.

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה בכותל המערבי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה בכותל המערבי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה בכותל המערבי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה בכותל המערבי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה בכותל המערבי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה בכותל המערבי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה בכותל המערבי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה בכותל המערבי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה בכותל המערבי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה בכותל המערבי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה בכותל המערבי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה בכותל המערבי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור אצל האדמו"ר מביאלה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור אצל האדמו"ר מביאלה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור אצל האדמו"ר מביאלה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור אצל האדמו"ר מביאלה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)

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הכותל המערביבורו פארקחודש אלולהאדמו"ר מביאלההאדמו"ר מצאנז קלויזנבורגהשפע חיים

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