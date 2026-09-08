תיעוד מרהיב ומרגש נלכד באשמורת הבוקר של יום ראשון בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים | אלפי החסידים נהרו בהמוניהם לאמירת הסליחות הראשונות בצל הקודש של האדמו"ר | תשומת לב מיוחדת תפסה עדשת המצלמה את ילדי ישראל הטהורים, שהקיצו לפנות בוקר ונעמדו סביב האדמו"ר, עם החן הירושלמי הנסוך על פניהם כשעל ראשיהם מעוטרת ה'יארמולקע' המסורתית (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והרצון הגיע האדמו"ר מביאלה לפקוד את קהל חסידיו בעיר אשדוד | האדמו"ר קיבל במשך שעות ארוכות קוויטלעך מתושבי העיר, ובין ההמונים נצפו רבנים ואישי ציבור שהגיעו להתברך | בסיום קבלת הקהל התפלל האדמו"ר תפילת ערבית (חסידים)
בהתאם למסורת קדומה בבית אשלג, יצא האדמו"ר עם קהל חסידיו לתפילה
בציון רבי מאיר בעל הנס ובציון הרשב"י • השנה הוקדמה הנסיעה, המתקיימת מדי
שנה בכ"ה באלול – יום בריאת העולם • תפילות, אמירת תהילים, דברי התעוררות
וריקודים לקראת הימים הנוראים (חסידים)
בשיחת התעוררות מיוחדת שקיים ממעונו בארה"ב, הודיע האדמו"ר מבאבוב 45 על כוונתו להגיע לארץ הקודש במהלך החורף | הביקור מגיע בעקבות גזירת הגיוס והעובדה שבחורים רבים אינם יכולים לטוס לתשרי | במרכז המסע: שבת התעלות מרכזית | כל הפרטים (חסידים)
גלריה מאמירת הסליחות במוצאי שבת קודש בצל האדמו״ר מויז'ניץ | האדמו"ר ירד לפני התיבה עטוף בטלית ירושה מאביו, הרה"ק בעל ה'ישועות משה' זי"ע | לאחר הסליחות שוררו ניגוני קודש בהשתפכות הנפש ובהתעוררות לקראת הימים הנוראים (חסידים)
תלמידי כיתות ז' וח' מתלמוד התורה 'יסודי התורה' ברעננה עלו למעונו של הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף • הראשל"צ קיבלם בחמימות, עורר אותם להתמיד בלימוד כדי לגדול לתלמידי חכמים, ובירך אותם בדבש לשנה טובה ומתוקה (חרדים)
מאות חסידי זוטשקא התכנסו במוצאי שבת לאמירת סליחות ראשונות בהיכל הטישים החדש בבני ברק • קודם התפילה נשא האדמו"ר משא התעוררות נוקב, והתמקד בשמירת שבת כ"מליץ יושר" לקראת ראש השנה שחל בשבת • בהמשך ירד לפני התיבה בנוסח המלבב (חסידים)
מאות חסידי קרעטשניף י-ם התכנסו באשמורת הבוקר של יום ראשון לשמוע אל הרינה ואל התפילה, כאשר האדמו"ר ירד לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות מתוך רגש וכיסופים עם נוסח המלבב העובר מדור דור בחצר החסידות, אשר עורר את הלבבות לקראת יום הדין הבעל"ט (חסידים)
מאות חסידי מודזי'ץ התכנסו במוצאי שבת לאמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר, בהיכל בית המדרש החדש בבני ברק | לצד ארון הקודש החדש שנחשף לראשונה, נרשם גימיק ייחודי שמנע את קטיעת הניגונים | תיעוד וסיקור (חסידים)
רבבות חסידי בעלזא שהמתינו אתמול (ראשון) באשמורת הבוקר, לשמוע את הסליחות הראשונות מפי האדמו"ר, נחרדו עם הגעת הבשורה כי האדמו"ר לא יופיע למעמד עקב חולשתו | בנו יחידו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח ירד אל העמוד בנוסח המלבב ובקול בוכים | אנשיל בעק מגיש תיעוד ענק (חסידים)
מאות חסידי דארג התכנסו בחצות הלילה של מוצאי שבת קודש לאמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר | טרם אמירת הסליחות עורר האדמו"ר את הקהל בדברי חיזוק והתעוררות | לקראת המעמד כבר הוכנו הגלריות, אשר ישמשו את פרחי החסידים במהלך חודש תשרי עקב הצפיפות הגדולה בבית המדרש (חסידים)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג השוהה בשבועות אלו בארה"ק, הפתיע את חסידיו בארץ ונשאר לאמירת סליחות ראשונות בקרבם | הרבי ירד לפני התיבה בבכיות עצומות, ועורר את הקהל בדרשה חוצבת להבות אש לפני אמירת 'שמע קולנו' | שוקי לרר לא פספס את הרגעים המרוממים ומגיש גלריה, מההבדלה בשעות הקטנות של הלילה ועד לאחר מעמד הסליחות המרומם (חסידים)
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