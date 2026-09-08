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הַט אׇזְנְךָ מִמָּרוֹם

בקולו המעורר לבבות: כך פתח האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט את עבודת הקודש

בהיכל בית מדרשו שייסד אביו האדמו"ר זצ"ל בעיה"ק ירושלים, ירד באשמורת הבוקר של יום ראשון האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות ברוב רגש בנוסח המלבב מדור דור (חסידים)

סליחות ראשונות בחצה"ק קרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
סליחות ראשונות בחצה"ק קרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
סליחות ראשונות בחצה"ק קרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
סליחות ראשונות בחצה"ק קרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
סליחות ראשונות בחצה"ק קרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
סליחות ראשונות בחצה"ק קרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
סליחות ראשונות בחצה"ק קרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)

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סליחות ראשונותהאדמו"ר מקרעטשניף סיגעט

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