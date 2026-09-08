על רקע ההדחה הדרמטית של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, ביטאון 'דגל התורה', 'יתד נאמן', מפרסם הבוקר (שלישי) מאמר מערכת ארוך וחריף נגד עוזרי חברי הכנסת בסיעה.

בפתח המאמר נטען כי ההחלטה של גדולי ישראל, בראשות הגר"ד לנדו, על "סיום משמרתם של שליחי ציבור ותיקים ומנוסים נאמנים ומסורים, שמונו לכך על ידי גדולי הדור הקודם", הייתה אמורה להישאר ללא סערה תקשורתית, מתוך הכרת הטוב. אלא ש"שתיקה זו נוצלה לרעה תוך שימוש באתרי תקשורת המתיים לכל סוגיהם, וכדי שלא יאמרו 'מדשתקי רבנן ניחא להו'".

על פי המאמר, המנהיג הגאון רבי דב לנדו הבהיר – הן בפנייה לציבור לפני חודשים לא רבים והן בפנייה אישית ליו"ר דגל התורה משה גפני וליו"ר סיעת יהדות התורה אורי מקלב – הבהיר כי "האמון בהם הוא מוחלט ללא סייג, ושהם פעלו במסירות ובאחריות מירבית לכל צרכי הציבור החרדי", ובפרט בגזירת הגיוס, "בצמוד ובכפיפות מוחלטת לדעת התורה הברורה, בכל צעד ושעל".

ההסבר: הצורך "להביא לחילוף משמרות, ולצרף כוחות חדשים שיפעלו במשנה מרץ למען הציבור" עלה על שולחן גדולי ישראל "מזה תקופה ארוכה", בשל "שעת החירום של היהדות החרדית הניצבת במלחמה חסרת תקדים, מפנים ומאחור".

עוד נטען במאמר כי הגר"ד לנדו נועץ "בגדולי התורה, רבנים, דיינים וראשי ישיבות ונציגים מהשטח". בתחילה, כך נטען, "נידונה האפשרות לרענון הרשימה כולה בהחלפת כלל הנציגים הוותיקים" – אך הוכרע כי בשעת חירום "זקוקים אנו גם לנסיון המצטבר בידיעת הפרטים הדקים ביותר בסבך הפרלמנטרי", ולכן יוחלפו רק "הוותיקים יותר שכבר משמשים בתפקידם עשרות שנים".

מכאן עובר המאמר לחלק החריף, ומצביע לראשונה על האשמים בעיני בכירי בית הגר"ד לנדו: "מבין עוזרי הח"כים, אשר קיבלו את תפקידם הציבורי מכוח מפלגת 'דגל התורה', היו כאלו שכאשר נודע להם על דבר הבדיקה, פצחו בהסתה תקשורתית ועבודת מטה יח"צ, תוך כדי מעילה וניצול משרתם ופגעו במשלחיהם וירקו לבאר שממנה הם שותים ושיתפו פעולה עם מלחכי פינכא, עיתונאים וכלי תקשורת המבקשים את נפשה של היהדות החרדית".

לפי המאמר, הדבר נעשה "תוך כדי השמצות והטחת עלבונות אישיים ושקריים כלפי מרנן ורבנן שליט"א", ו"באיומים ישירים ובוטים בניסיון נואל להביא כביכול לחילוקי דעות ולפלגנות במועצת גדולי התורה".

עוד נטען במאמר כי "מרנן ורבנן כבר הביעו את דעתם באופן ישיר נגדם" בזמן הדיונים על חוק הגיוס, אז "פעלו הללו בהדלפות חסרות אחריות", ו"אף ביקשו שיורחקו מפעילות ציבורית".

הביטאון מדגיש: "לא מדובר בכל העוזרים, שבחלקם הגדול עשה מלאכתו נאמנה, אלא במיעוט של יחידים ידועים שבשלב זה אין המקום לפורטם".

בביטאון המפלגה החריפו את הטון וכתבו: "אותם עוזרים וסייעניהם הידועים בשמותיהם, שיתפו פעולה עם אנשי תקשורת השואפים להכניס זמורות זר בתוך היהדות החרדית, בתקיעת סכין בכל מטרת קיומו ודרכו של עולם התורה, תוך כדי מסע השמצות בדויות על הנהגת דגל התורה תחת מרנן ורבנן שליט"א, וניסיון נואל לציירם במונחים ירודים מהעולם הפוליטי". עוד מואשמים אותם גורמים בשימוש ב"טענות המשכילים הידועות כי גדולי התורה מנותקים מהנעשה".

בביטאון המפלגה התייחסו לדרך בה הודחו גפני ומקלב, באמצעות מכתב בדואר, וטענו כי בשבוע שעבר נעשו ניסיונות להסדיר את המהלך מול הנציגים "בצורה הנכונה והראויה ביותר", אך "התגובה לנסיונות הללו הגיעה ברמות מסע ציבורי מתוזמר ומחוצף מבית היוצר של אותם עוזרים וסייעניהם".

בעקבות "פניית רבנים חשובים וראשי קהילות שליט"א, שבעצמם חוו את מסע הטרור של אותם עוזרים", הכריע הגר"ד לנדו "שזו השעה שצריכים להביא את העניין לסיומו", וההודעה נמסרה לנציגים "בצורה מיידית וישירה על ידי שליח אישי מבאי ביתו של מרן שליט"א". הנציגים היוצאים, נכתב, קיבלו את הדברים "באצילות הרוח ובציות מוחלט לדעת תורה, כדרכם מימים ימימה".

ואז מגיעה ההחלטה חסרת התקדים: "לאור ההתנהלות בלתי הולמת זו, הוחלט על ידי מרנן ורבנן שליט"א, כי החל מהקדנציה הקרובה, כל אחד משלוחי הציבור הי"ו של 'דגל התורה', יצטרך לקבל את אישור ועדת הרבנים של התנועה על מינוי כל עוזר ועוזר לגופו, כדי שכל העניינים בתוככי התנועה הקדושה יתנהלו על פי דעת התורה".