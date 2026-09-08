משה ליאון באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 18:17 משה ליאון באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

בריאיון מקיף באולפן 'כיכר השבת', מתייחס ראש עיריית ירושלים משה ליאון לשורת סוגיות בוערות שעל סדר היום העירוני והפוליטי, כשבמרכזן מאבקי השבת והסטטוס-קוו בעיר, הדחתו הדרמטית של חברו הקרוב משה גפני, והפגנות האלימות נגד הרכבת הקלה.

ליאון דוחה בתוקף את הטענות לפיהן ירושלים "מתחרדת", מבהיר כי לא סגר אף כביש בשבת בתקופתו, ומדגיש כי השמירה על הסטטוס קוו היא המפתח לשקט. ראש העיר התייחס למתנגדי הרכבת הקלה בשכונת בר אילן יצא בהתקפה - כשאמר שמדובר ב"טרללת" של גורמי חוץ שגרמה לנזקי עתק של מאות מיליונים, והתחייב כי הקו יחל לפעול כבר בשנה הקרובה. לצד הנושאים הסוערים, שילב ראש העיר מבט אישי כששיתף בכאב על הפרידה מאביו שלום ז"ל שנפר לפני כשבועיים, התרגש מגל ההתעוררות והמוני המשתתפים במעמדי הסליחות בכותל, והתגאה בפתיחת שנת הלימודים הסדירה לכ-300 אלף תלמידים לצד פתרון כמעט מלא (99%) של מצוקת הרישום לסמינרים. משה ליאון נפרד מחברו משה גפני: "שוחחתי איתו, הוא קיבל את הגזירה" | צפו ישי כהן | 13:29 קטעים מהריאיון תחילה מתייחס ליאון להסתלקותו של אביו שלום ז"ל: "תראה, מצד אחד אנשים מדברים איתי, אומרים: תשמע, מיתת נשיקה. מצד שני הוא חסר לי, אין מה לעשות, זה עובדה. הוא היה מאוד מאוד קרוב אליי, לא סתם אומרים 'אבי עטרת ראשי', אבל בהחלט הוא היה קרוב אליי. היינו גם צמודים בשנים האחרונות מאז שאמא נפטרה, אז היינו צמודים, הוא היה כל שבת אצלי, וחסר מאוד, חסר מאוד". עברנו לדבר על מעמדי הסליחות בכותל הנערבי שבשנים האחרונות הפכו מידי לילה - בדגש על ימי חמישי - למעמדים בהשתתפות עשרות אלפים: "קודם כל זה משהו יפה, אז משהו טוב קורה בירושלים. בתור אחד שעומד על המרפסת מלמעלה וצופה על הקהל, וזה פשוט משהו מדהים ומרגש. "ובאמת זה יום יום, כלומר זה לא בסופי שבוע, זה כל היום, כל יום. ואני חייב לומר לך שאנחנו יושבים תמיד בחודשיים לפני הסליחות ככה לתכנן את זה ביחד עם הרב רבינוביץ', לתכנן את זה – גם השנה לא חשבנו שזה יהיה עד כדי כך".

ראש העיר משה ליאון בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

ליאון מוסיף: "אין ספק שמשהו קורה בעם, אין ספק שאני מרגיש שיש התקרבות. אני גם מרגיש, אני גם רואה את האנשים שמגיעים עכשיו לירושלים ומטיילים בירושלים, והם לא בהכרח דתיים או חרדים, הם מאוד אוהבים את ירושלים. לדעתי צריך לזכור שכולם הגיעו מרצונם הטוב, הם לא הגיעו תוך כדי כפייה, הם פשוט הגיעו מתוך רצון אישי שלהם לעשות את זה, חיבור, אל תתערבו, תנו לזה לעבוד, זה עובד מצוין. כולם בסופו של דבר מתקרבים לקדוש ברוך הוא".

עברנו לדבר על מאבקי השבת סביב 'קפה בסמטה', שכבר הודיעו בשבוע שעבר שיסגרו את הקפה בשבתף ושאלנו האם המאבקים חוזרים לירושלים: "אני ממש לא חושב, אני ממש לא חושב שזה מביא למאבקי דת. אני חושב שהיום הנושא הזה של סטטוס-קוו ברור הוא לכל הצדדים, ומטבע הדברים יש תמיד את הקיצונים לפה, קיצונים לשם, פשוט לא להתייחס אליהם.

"בשנייה שאתה לא מתייחס אליהם, החיים ממשיכים רגיל. אני צריך להיות בטוח שאנחנו מבצעים את ההסכמים בינינו, בין כל המגזרים השונים בעיר, את הסטטוס-קוו. ברגע שאתה מקיים זה הסטטוס-קוו, אל תתערב. ואם יש קיצונים, אז משטרה".

ליאון מתייחס לטענות שירושלים מתחרדת בתקופתו: "בתקופה שלי כראש עיר לא סגרתי אף כביש בשבת. זה נכון שהכבישים גם ככה לא נוסעים בהם הרבה בשבת, אבל אף כביש לא סגרתי. אני גם לא מתכוון לעשות את זה.

"ירושלים לא מתחרדת, אני לא רוצה להגיד נהפוך הוא, אבל בהחלט לא. להפך, ירושלים הולכת ונבנית, משתפרת מקצה לקצה, והופכת להיות עיר שהיא בהחלט נותנת מאבק לערים אחרות בארץ להתגורר בה. וכשאני אומר להתגורר בה – זה לכל התושבים: גם חרדים, גם חילונים, גם ציונות דתית, כולם רוצים לגור בירושלים. לצורך כך אנחנו בונים לפי יחידות דיור".

ראש העיר מתייחס לפתיחת שנת הלימודים בעיר הבירה ומתגאה: "מעל 300,000. אתה יודע, תחשוב שתל אביב מונה כ-450,000 תושבים, כלומר אתה מדבר בסדר גודל של עיר של תלמידים. וברוך השם, ברוך השם עברנו את פתיחת השנה בלי תקלות".

באשר למצוקת הכיתות בירושלים אומר ליאון: "כשאני נכנסתי היו חסרות 3,000 כיתות. אנחנו צמצמנו את המספר הזה. לצערי הייתה תקופה קשה גם של הקורונה והמלחמות שהן האטו את הבנייה הציבורית, את הבנייה של הכיתות, אבל אין לי ספק שאנחנו נפתור את הבעיה הזאת. אנחנו מתנגדים למבנים ארעיים".

ליאון מתייחס לרשיום לסמינרים שהשנה עבר בשקט יחסי: "רוב ככל הבנות מסודרות, חד-משמעית. אגב, זה לא במקרה. קודם כל צריך לזכור שאנחנו פתחנו לפחות שני סמינרים חדשים ברמה גבוהה מאוד, כמו שאנחנו קוראים לזה א' א'. לאט לאט הם מתמלאים, הסמינרים האלה.

"אנחנו עושים הכל על מנת שלא תהיה בת אחת שלא יימצא לה המקום כפי שהיא רוצה. כמובן עוד פעם, תמיד יש את הקצה לכאן או לכאן שלא התקבלו, אבל בסופו של דבר אני יכול להגיד לך ש-99% מהבעיות נפתרו".

ליאון מתייחס להדחת חברו הקרוב, יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני: "האמת שכואב לי, כי אני חושב שהוא עשה עבודה ציבורית נהדרת, הוא גם היה חבר טוב, עבדנו ביחד. אבל זו החלטה של מרנן ורבנן, אני לא יכול לומר מילה אחת עליה. אבל באופן אישי כשאני מסתכל עליו, זה בהחלט סיפור לא נעים.

"אני שוחחתי איתו במוצאי שבת, שוחחתי איתו טלפונית. הוא נשמע בסדר גמור, הוא נשמע שהוא קיבל את הגזירה כפי שהיא וקיבל אותה".

ראש העיר מתייחס להפגנות נגד הרכבת הקלה בשכונת בר אילן בעיר: "אין ספק שיש שמה נזק של מאות מיליונים. והרכבת תפעל שם, ואני אומר לך שהיא תפעל בעוד שנה, בעוד שנה היא תפעל, אתה כבר תראה את הכבלים. מי משלם על הנזקים? אתה ואני.".

לדבריו: "העובדה היא שהיינו כבר יכולים מזמן לסיים את הקו הזה, ולא סיימנו בגלל הנזקים שנגרמו. אני מקווה שעכשיו יש בהחלט התייחסות רצינית יותר. גם עכשיו כשפורסים את הקו עדיין יש פה מוקדי אלימות שונים. אגב, צריך להדגיש: זה בדרך כלל לא תושבי ירושלים, זה אנשים שמגיעים ממקומות שונים בארץ בשליחות של תורמים מחוץ לארץ וסתם, זה טרללת אמיתית".

ליאון מספר שישב עם ראשי המתנגדים: "אתה לא מבין מה הם רוצים. אני אסביר לך למה: כי העובדה היא שבסופו של דבר המשתמשים העיקריים של הרכבת הקלה זו האוכלוסייה החרדית, כי הם פחות משתמשים בכלי רכב".