פתיחת שבוע חדש של אלול וימי הרחמים והסליחות הביאה איתה ניתוחים מעמיקים, רגעים של הומור והרבה מחשבה באולפן התוכנית "דבר ראשון". המגישים משה ומנס וישראל מאיר פתחו את התוכנית בדיון על האווירה הירושלמית המיוחדת של ימי הסליחות, ועברו משם במהירות לדיונים המרכזיים שמעסיקים את הציבור החרדי והישראלי כולו.

"חצות הלילה או הנץ?": סערת הסליחות המוזיקליות

את התוכנית פתחו השניים בחילופי דברים משעשעים על המנהג ההולך ורווח של אמירת סליחות בחצות הלילה, בפרט סביב הטרנד של "סליחות מוזיקליות". ישראל שיתף כי קם בחצות הלילה כדי להשתתף במעמד סליחות מרומם ומלווה בכלי שיר, בעוד משה התקשה להאמין והציב תיגר קליל על האמינות של חברו לאולפן.

מעבר להומור, השניים עמדו על התופעה של סליחות מוזיקליות בקרב צעירים רבים והשפעתן על האווירה הרוחנית של ימי הרחמים והסליחות.

פוליטיקה, עסקנים ודעת תורה: ישי כהן באולפן

בהמשך עברו המגישים לדון בנושאים הבוערים של הפוליטיקה החרדית. "אנחנו כידוע סולדים מפוליטיקה," התלוצץ ישראל, "ולכן אנחנו מביאים את האנשים שמבינים בה הכי טוב".

במהלך התוכנית נערך דיון נוקב סביב השאלה איפה עובר הגבול בין החלטות העסקנים לבין דעת תורה, ומי באמת מקבל את ההחלטות הדרמטיות לגבי הזזת גורמים כאלה ואחרים במערכת הפוליטית החרדית. לצורך ניתוח מעמיק של הנושא, אירחו באולפן את הפרשן הפוליטי הבכיר של 'כיכר השבת', ישי כהן, שהביא את הקולות מהחדרים הסגורים והסביר את מאבקי הכוח שמתנהלים מתחת לפני השטח.

בשביל הבן שנפל: אליהו ליבמן על ההצטרפות לפוליטיקה

אחד החלקים המרגשים והנוקבים בתוכנית היה הראיון עם אליהו ליבמן, ששכל את בנו הלוחם במלחמה הקשה. ליבמן שיתף בגילוי לב על ההחלטה הדרמטית שלו להצטרף למפלגת 'נועם', והסביר כי מדובר בשליחות ישירה ומורשת חיה שהותיר אחריו בנו הגיבור. הראיון סיפק מנגינה ייחודית של שכול המהול בעשייה ציבורית ובאמונה יוקדת.

"האנשים השקופים": כואבים את נפילתו של השוטר פוסט-הטראומטי

חלק כואב במיוחד בתוכנית הוקדש לטרגדיה שנרשמה בסוף השבוע, עם מותו של שוטר מג"ב במהלך שירות פעיל בחילופי אש. המגישים עמדו על כך שמדובר באדם שסבל מפוסט-טראומה קשה בעקבות אירועים קודמים.

"אנחנו חייבים לדבר על האנשים השקופים האלה," הדגיש משה. למרות שלא תמיד מוכרים רשמית בזמן, רבים מהם מתמודדים יום-יום עם המראות הקשים מהשירות והקרב, והחובה הציבורית היא לא להשאיר אותם לבד במערכה.

מה קורה בתאילנד? הקיצוץ בוויזה לישראלים

לסיום, התייחסו השניים לנושא שמעסיק מטיילים ונופשים רבים במגזר ומחוצה לו: ההחלטה של רשויות תאילנד לקצר את אשרת הכניסה (וויזה) לתיירים ישראלים מ-60 יום ל-30 יום בלבד. השניים סקרו את ההשלכות של הצעד, לצד הקולות העולים במדינה האסייתית הקוראים להדק עוד יותר את המגבלות על המטיילים.