פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח אמש (שני) במהדורת הערב של 'חדשות 12' והתייחס להצטרפות של עדינה בר שלום, בתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, למפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט.

כך גם לריאיון המשותף של בנותיו של מרן זצ"ל, עדינה בר שלום ורבקה צ'יקוטאי, ואמר: "ראינו את עדינה בר שלום היום עם איזנקוט, אי אפשר לומר שזו דעתו של מרן. מי שהכיר אותו, כולל בחודשים האחרונים לחייו, את הטקסטים שיצאו מפיו בשיעוריו, ומכתבים שחתם עליהם - זה בדיוק 180 מעלות הפוך ממה שהן אמרו באולפן הזה".

"זכותן לחשוב מה שהן רוצות, הן לא יכולות להמציא לנו מרן חדש, סיכם ישי כהן.