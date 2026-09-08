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"אל תמציאו לנו מרן חדש"

"זו דרכו של מרן הגר"ע יוסף?" | ישי כהן נגד ניכוס מרן לצעד הפוליטי של בנותיו • צפו

פרשן 'כיכר השבת' התייחס ב'חדשות 12' להצטרפות עדינה בר שלום למפלגתו של גדי איזנקוט ולראיון של בנות מרן: "כל הטקסטים והשיעורים שלו מראים עמדה הפוכה לחלוטין. זכותן לחשוב מה שירצו, אך הן לא יכולות להמציא לנו מרן חדש" | צפו (חרדים)

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צפו בפרשנות המלאה (צילום: מתוך חדשות 12)

פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח אמש (שני) במהדורת הערב של 'חדשות 12' והתייחס להצטרפות של עדינה בר שלום, בתו של מרן זצ"ל, למפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט.

כך גם לריאיון המשותף של בנותיו של מרן זצ"ל, עדינה בר שלום ורבקה צ'יקוטאי, ואמר: "ראינו את עדינה בר שלום היום עם איזנקוט, אי אפשר לומר שזו דעתו של מרן. מי שהכיר אותו, כולל בחודשים האחרונים לחייו, את הטקסטים שיצאו מפיו בשיעוריו, ומכתבים שחתם עליהם - זה בדיוק 180 מעלות הפוך ממה שהן אמרו באולפן הזה".

"זכותן לחשוב מה שהן רוצות, הן לא יכולות להמציא לנו מרן חדש, סיכם .
הרב עובדיה יוסףישי כהןבחירות 2026

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