מוטי לייטנר בריאיון באולפן 'כיכר' | צפו 10 10 0:00 / 24:06 מוטי לייטנר בריאיון באולפן 'כיכר' | צפו

יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי', מוטי לייטנר, מציב יעד של לפחות שני מנדטים לכנסת הבאה ומבהיר בראיון לאולפן 'כיכר השבת' כי סיעתו תהיה חלק בלתי נפרד מגוש הימין.

לייטנר מתחייב לתמיכה חד-משמעית בבנימין נתניהו לראשות הממשלה, ודוחה בנחישות את הטענות על מימון מגורמי שמאל: "כל התרומות מגיעות מאנשי ימין ומעולם התורה בלבד, הכל מדווח כחוק למבקר המדינה". בתחום הגיוס מציע לייטנר מתווה להרחבת מסלולי השירות והישיבות המשלבות, לצד ביטול הסנקציות והגנה מלאה על לומדי התורה, תוך תקיפה חריפה של פוליטיקאים מן החוץ הפועלים לטענתו משיקולים פופוליסטיים. לצד דחיית הדרישה לשילוב נשים ברשימה, מדגיש לייטנר כי המפלגה פונה לכלל הזרמים בחברה החרדית ונהנית מתמיכתם של מאות רבנים ואדמו"רים ומדגיש כי כל מי שחושב להצביע למפלגתו - שיישאל את רבותיו לפני.

מוטי לייטנר בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

קטעים מהריאיון

תחילה מתייחס לייטנר לשאלה כמה קולות שווה מפלגת 'הציבור החרדי': "אני חושב שפוטנציאלית יש לנו יכולת לרוץ עד הסוף ולהכניס חמישה-שישה מנדטים. אלו הנתונים שהראו הסקרים שעשינו לפני שיצאנו לדרך, שיש פוטנציאל כזה בתוך החברה החרדית ומחוצה לה".

"אבל יחד עם זאת", מדגיש לייטנר: "אנחנו שחקנים רציונליים, אנחנו ריאליים למתרחש, ואנחנו נעשה הכל כדי להבטיח דבר אחד: שתהיה נציגות חרדית אחרת של נציגי הציבור החרדי בכנסת הבאה. אנחנו יכולים לשים לב שהדינמיקה של השבוע האחרון, שבוע אחד מאז השקנו את המפלגה, אנחנו כבר רואים את התחלת המיצוי של הפוטנציאל, אחוז וחצי בסקרים".

שאלנו את לייטנר איזה ציבור חרדי הוא רואה את עצמו כמייצג או רוצה לייצג: "אנחנו פונים לכל הציבור החרדי, ולכן זו הסיבה שקראנו למפלגה 'הציבור החרדי'. שם שהיו שאמרו שהוא יומרני, נועז, ואפילו היה מי שאמר לי שהוא חצוף. לתפיסתי לא, כי אנחנו באים ומראים שבמפלגה שלנו יש נציגות של אשכנזים, ספרדים, חסידים ועולים – הכל יחד, שבטי ישראל, משהו שלא קיים כיום במערכת הפוליטית שכולם מתפצלים וכולם רק חושבים איך מקימים מפלגה נפרדת".

מוטי לייטנר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

לייטנר מתייחס לשאלה למי מהציבור החרדי הוא קורא להצביע עבורו, האם גם לאלו שרבותיהם אומרים להם להצביע למפלגות החרדיות הקיימות: "אני אומר את זה יותר ברור: כל אחד ששוקל להצביע לנו – שישאל את רבו, שישאל את אדמו"רו. ממה שאני יודע, מאות רבנים ואדמו"רים היום בארץ ישראל תומכים בנו ורוצים שנצליח.

"ולכן, שכל אחד ישאל את רבו ואדמו"רו. מי ששומע מהמורה שלו להצביע ליהדות התורה ולש"ס – כמובן שזה מה שהוא צריך לעשות, חונכנו על 'ועשית ככל אשר יורוך'. היתר – לא רק המאוכזבים, אלא אלו שפשוט הרב שלהם אומר להם "תצביעו ל'ציבור החרדי'".

באשר למו"מ עם עופר וינטר הוא אומר: "אני מעדיף שמה שסיכמנו שיישאר באופק של שיחות שקטות – יישאר כך. אני מעדיף לא לדבר על זה בפומבי, אבל אני אומר שוב את המשפט: שנעשה הכל הכל, כל מה שנדרש כדי של'ציבור החרדי' יהיה נציג בכנסת הבאה".

לדבריו: "ל'ציבור החרדי' תהיה נציגות בכנסת הבאה – לפחות שניים, שני מנדטים, יכול להיות גם ארבעה וחמישה כי אולי נרוץ גם עצמאית עד הסוף, אבל לא נוותר בשום שלב על תנועה חרדית חדשה".

עברנו לדבר על סוגיית ייצוג נשים חרדיות בכנסת ישראל והעובדה שמפלגתו לא מתכוונצ לשלב נשים ברשימה, החלטה שגררה זעם בקרב פעילות חרדיות העוסקות בנושא: "השאלה הזאת מבטאת ראייה חד-ממדית, דיכוטומית, בינארית. ראייה שאומרת: כל מה שצריך לקרות כרגע בציבור החרדי זו נציגות נשית, כל היתר לא מעניין".

לדבריו: "עמדתי היא שהבעיות המהותיות ביותר של הציבור החרדי זו לא סוגיית שילוב נשים. סוגיה ראויה, יש שם עמדות ראויות שמבטאות הרבה מאוד נשים – זו לא סוגיית השורש, אלו לא הכאבים האקוטיים ביותר של החברה החרדית ושל המדינה".

מוטי לייטנר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

באשר להנהגה הרוחנית של המפלגה מדגיש לייטנר: "גם לנו יש רבנים ויהיו רבנים. במפלגה שלנו אנחנו יודעים לומר לציבור שכיוון ש'שבעה טובי העיר' צריכים רבנים, כן? יש מודלים שונים של ריש גלותא ומלכות, כן. כיום נציגי ציבור חרדים מתנהלים בייעוץ ובהכוונה רבנית, גם אנחנו מבינים את זה". לייטנר הוסיף כי בקרוב תפורסם רשימת הרבנים של המפלגה.

בשלב הזה של הריאיון מתייחס לייטנר לטענה המרכזית שמושמעת מצד הסיעות החרדיות נגד מפלגתו, שגורמי שמאל הם אלו שעומדים מאחוריו מבחינה כספית: "תקרת ההוצאה שמותרת למפלגה מהסוג שלנו היא כנראה בסביבות 15, 16 מיליון שקלים. אני יכול להתחייב שאנחנו נוציא עד השקל האחרון שהחוק מאפשר לנו, ואנחנו עובדים עם ייעוץ משפטי צמוד.

"למה אני צוחק? כיוון שאני תמיד הייתי בטוח שמה שאמרו חז"ל 'מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי אינשי' – אנשים לא משקרים על דברים שחמש דקות אחר כך מתברר שהם שיקרו, מתברר שלא כך הדבר".

באשר לטענות שאנשי 'קפלן' עומדים מאחוריו הוא מבהיר: "עסקנים מסוימים מטילים בנו רפש, מפריחים לאוויר דיסאינפורמציות, קונספירציות מטורללות, ואני עכשיו צריך ללכת ולהוכיח על משהו שהמציאות צועקת אחרת, לנסות להסביר את זה.

"מה המציאות? כל אחד ואחת מהצופים שלנו מוזמן להיכנס לאתר מבקר המדינה, כמעט מיליון שקל כבר דווח, כבר מופיע כרגע באתר, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בלי זה. והיתר בתהליך, יש תהליך מאוד מאוד ארוך. אני חשבתי שהוא ילך מהר יותר, הוא בתהליך, אני מקווה שנצליח להשלים אותו בימים הקרובים".

לדבריו: "החוק במדינת ישראל, חוקי המפלגות – היו אנשים שישבו בכלא על כך שהם שיחקו עם הוראות החוק. החוק מאוד מאוד קשוח. כל שקל מדווח! אין קמפיין אחד, אין מודעת מדיה שנרכשה, אין שכיר במטה, אין פעולה חשבונאית אחת – ויש מחלקה חשבונאית במטה – שלא נעשית בליווי ייעוץ משפטי צמוד".

מוטי לייטנר בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

"קשקוש, קשקוש בלבוש!", הוא מדגיש שוב: "כל הכספים שנתרמו לנו, הקפדנו על כך מאוד, כל התורמים הם אך ורק מקרב תורמי עולם התורה והישיבות כיום ומאנשי ימין. למה? מכיוון שאני יודע מה המוצר ואני יודע מה הבשורה, ומכיוון שאנחנו חלק מהגוש האמוני – לא רציתי שאף אחד אחר יתאכזב אי פעם".

לייטנר מתייחס ליום שאחרי הבחירות ואומר: "מועמד הגוש האמוני לראשות הממשלה הוא המועמד שלנו, מה השאלה בכלל".

אתה אומר "אני הולך רק עם נתניהו"?

"חד-משמעית!".

ולכן אם נתניהו לא משיג את ה-61, אתה לא תהיה אצבע 61 של גדי אייזנקוט?

"מה פתאום! אני יכול לומר לך שחלק גדול מהחברה החרדית. אנחנו נתמוך רק במועמד הגוש האמוני לראשות הממשלה".

באשר לסוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיובת, לייטנר מציג את משנתו בנושא: "מחזק, מתמרץ, מעצים, מרחיב, מגדיל את כל המסלולים הקיימים כיום. לוקח אחריות על החרדים שמשרתים בצה"ל! 14 ישיבות הסדר במקום 1,000 תלמידים – שיהיו שם 5,000 תלמידים! במקום ישיבות נושרים – יודע לתת להם פתרונות שמאפשרים להם לשמור על זהות חרדית ועל שמירת נורמות דתיות ורוחניות בצה"ל.

"במקביל – ההבנה, ההבנה העקרונית שממנה לא נסטה: כל מי שלומד תורה, כל מי שתורתו אומנותו – ילמד תורה בתנאים הכי טובים שאפשר, יקבל את הכי טובים שאפשר, זה קודש קודשים, זה יסוד קיומנו, מסיר את כל הסנקציות".

"מדובר בפוליטיקאים פופוליסטים שמוליכים אותם רק שיקולים אלקטורליים. לא עשו מימיהם גרם, לא טרחו מימיהם לעזור לכך שחרדים יוכלו לשרת בצה"ל לפי צו מצפונם ואמונתם. לא עשו שום דבר: לא בממשלת השינוי, לא מאז, לא לפני ולא אחרי, שום דבר!.

"הם קשקשנים! הם לא עזרו גם למוסדות חינוך חרדיים מעולם, הם לא עזרו לתעסוקת חרדים, הם לא התעסקו עם זה מעולם, זה לא עניין אותם מעולם. אני אגיד לך עוד משהו: הם גם לא יעשו כלום".

לדבריו: "הם פופוליסטים שכל מה שהנחה אותם זה שיקולי בחירות! פתאום לפני הבחירות הם באים לבקו"ם להצטלם ולקחת כמה קולות . חרטטנים".