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רשימת ש"ס לכנסת ה-26: כל הח"כים נשארים - ושני שמות חדשים שהצטרפו

מועצת חכמי התורה חתמה על הרכב הרשימה • כל חברי הכנסת המכהנים ממשיכים לקדנציה נוספת • סא"ל במיל' דרור עמוס ויוסף אלנתנוב - הפנים החדשות | הרשימה תוגש היום לוועדת הבחירות (חרדים)

8תגובות
הראש"ל הגר"י יוסף נכנס לישיבת ה'מועצת', השבוע (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)

מועצת חכמי התורה של חתמה אתמול (שני) על הרכב הרשימה לכנסת ה-26. בהחלטה שהתקבלה בישיבה המיוחדת שהתקיימה בירושלים, נקבע כי כל חברי הכנסת המכהנים ימשיכו לקדנציה נוספת, לצד שני נציגים חדשים שיצטרפו לרשימה.

השמות החדשים שיצטרפו לרשימת ש"ס הם סא"ל במיל' דרור עמוס, יו"ר המועצה הדתית בחיפה וקצין צה"ל במילואים, ויוסף אלנתנוב, נציג העדה הבוכרית. שמו של דרור עמוס עלה בתקופה האחרונה כמועמד להשתלב ברשימה במשבצת איש הצבא, ואילו אלנתנוב יייצג את העדה הבוכרית בסיעה.

בישיבה המיוחדת השתתפו כלל חברי מועצת החכמים, מלבד גאב"ד יורה דעה הגרי"ש מחפוד שנעדר. גם יו"ר ש"ס נכח בפגישה ולקח חלק בדיונים.

הרכב הרשימה המלא:

  1. אריה דרעי
  2. ינון אזולאי
  3. מיכאל מלכיאלי
  4. יואב בן צור
  5. חיים ביטון
  6. דרור עמוס
  7. משה אבוטבול
  8. אוריאל בוסו
  9. יוסף טייב
  10. יונתן משריקי
  11. יוסף אלנתנוב
  12. ארז מלול
  13. סימון מושיאשוילי

הרשימה תוגש היום (שלישי) בצהריים לוועדת הבחירות המרכזית בראשות השופט נעם סולברג. ההגשה תסמן את השלמת התהליך הפורמלי של הכנת ש"ס למערכת הבחירות הקרובה.

בהחלטת מועצת חכמי התורה נכתב: " "מועצת חכמי התורה, מביעה את הערכתה לנציגים הנאמנים הרב יעקב מרגי והרב משה ארבל, על פעילותם המרובה לאורך השנים בתפקידיהם השונים, שזכו לפעול רבות, ומקבלת את בקשתם שלא להיכלל ברשימת ש"ס לכנסת הבאה".
אריה דרעיש"סבחירות 2026

8 תגובות

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7
למה לא לרענן שורות? ימשיכו להצליח לא לעשות כלום וימכרו לנו תירוצים יועמשית, בגץ, ותמונות יפות ליד בתי כלא של בחורי ישיבות.
מני
6
ברוך השם אם זה הרשימה שיצליחו אמן
יוסף חיים
5
אחלה רשימה !!!!!!! תצליחו!!!!!
מ לוי

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