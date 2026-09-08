מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס חתמה אתמול (שני) על הרכב הרשימה לכנסת ה-26. בהחלטה שהתקבלה בישיבה המיוחדת שהתקיימה בירושלים, נקבע כי כל חברי הכנסת המכהנים ימשיכו לקדנציה נוספת, לצד שני נציגים חדשים שיצטרפו לרשימה.

השמות החדשים שיצטרפו לרשימת ש"ס הם סא"ל במיל' דרור עמוס, יו"ר המועצה הדתית בחיפה וקצין צה"ל במילואים, ויוסף אלנתנוב, נציג העדה הבוכרית. שמו של דרור עמוס עלה בתקופה האחרונה כמועמד להשתלב ברשימה במשבצת איש הצבא, ואילו אלנתנוב יייצג את העדה הבוכרית בסיעה.

בישיבה המיוחדת השתתפו כלל חברי מועצת החכמים, מלבד גאב"ד יורה דעה הגרי"ש מחפוד שנעדר. גם יו"ר ש"ס אריה דרעי נכח בפגישה ולקח חלק בדיונים.

הרכב הרשימה המלא:

אריה דרעי ינון אזולאי מיכאל מלכיאלי יואב בן צור חיים ביטון דרור עמוס משה אבוטבול אוריאל בוסו יוסף טייב יונתן משריקי יוסף אלנתנוב ארז מלול סימון מושיאשוילי

הרשימה תוגש היום (שלישי) בצהריים לוועדת הבחירות המרכזית בראשות השופט נעם סולברג. ההגשה תסמן את השלמת התהליך הפורמלי של הכנת ש"ס למערכת הבחירות הקרובה.

בהחלטת מועצת חכמי התורה נכתב: " "מועצת חכמי התורה, מביעה את הערכתה לנציגים הנאמנים הרב יעקב מרגי והרב משה ארבל, על פעילותם המרובה לאורך השנים בתפקידיהם השונים, שזכו לפעול רבות, ומקבלת את בקשתם שלא להיכלל ברשימת ש"ס לכנסת הבאה".