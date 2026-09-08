מסע קודש מרומם נערך בראשות האדמו"ר מאשלג בני היכלא, שעלה יחד עם קהל חסידיו לתפילה בציוני התנאים הקדושים רבי מאיר בעל הנס בטבריה ורבי שמעון בר יוחאי במירון.

הנסיעה מתקיימת בהתאם למסורת קדומה הנהוגה בבית אשלג, לעלות מדי שנה ביום כ"ה באלול – יום בריאת העולם, לתפילה ולהתעוררות במקומות הקדושים בטבריה ובמירון. השנה הוקדמה הנסיעה ממועדה הקבוע.

המעמד נפתח בתפילת מנחה בציון רבי מאיר בעל הנס, לאחר התפילה אמרו האדמו"ר והחסידים פרקי תהילים, ולאחר מכן נשא האדמו"ר דברי אלוקים חיים סמוך ונראה לציון הקדוש, בענייני ההכנה הרוחנית לקראת הימים הנוראים.

עם רדת הערב נערכה תפילת מעריב בציון, ולאחריה פצח הקהל בריקודי קודש ובשירת ניגוני התעוררות וכיסופים לימים הנוראים. שעה ארוכה התרוממו החסידים בשירה ובתפילה, באווירה מיוחדת של התעוררות והתחזקות.

משם המשיך מסע הקודש לציון הרשב"י במירון. בתוך המערה אמרו המשתתפים בצוותא את הספר החמישי שבתהילים ואת תפילת י"ג מידות של רחמים. לאחר מכן ערך האדמו"ר טיש לחיים מיוחד ונדיר בתוך מערת הרשב"י, שבמהלכו חילק הרבי לעקח וערך לחיים עם הקהל. במהלך הטיש המיוחד הרבי ביקש לשיר את הניגון מיוחד של הרה"ק בעל הסולם "כי הנה כחומר".

במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי חיזוק על החובה לפתח את הרגישות לזולת ולפעול לקירובו של כל יהודי, בפרט בימי הרחמים והסליחות. עוד הרחיב האדמו"ר בחשיבות לימוד ספר הזוהר הקדוש מתוך הבנה והתבוננות, והדגיש כי בכל מילה מדברי הזוהר ספונים אוצרות נשגבים וסודות התורה.

בתום שעות מרוממות של תפילה, שירה והתעוררות, שב האדמו"ר למעון קודשו בבני ברק.