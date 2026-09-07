ליארצייט של רבי יחיאל מיכל מזלטשוב – כ"ה אלול

מה מיוחד בניגון התעוררות של רחמים'?

היום כ"ה אלול - יום בריאת העולם, וגם היארצייט של רבי יחיאל מיכל מזלטשוב מסדר הניגונים של הבעש"ט הקדוש.

על 'ניגון התעוררות של רחמים' המיוחד שחיבר רבי יחיאל מיכל יש הבטחה מהבעש"ט הקדוש, שמי שישמע את הניגון ויהיו לו הרהורי תשובה, הוא:

יעלה את ניגונו לפני כיסא הכבוד, יבקש עליו רחמים, וימליץ בעדו.

ומה יותר טוב מזה, כשיום הדין הגדול, בעוד - ימים ספורים.

בדורו של הבעל שם טוב הקדוש לא היה כלי נגינה, כיצד הלחין רבי יחיאל מיכל את ניגוניו? ברוח קודשו הוא הגיע לעולם הניגון בשמים, ומשם היה שואב את ניגוניו הקדושים!

ניגון שמחבר בין העולם העליון לתחתון

'ניגון התעוררות של רחמים' – הוא אחד מניגוניו המפורסמים, שעד היום מעורר חיבור לעולם העליון, והבעש"ט הקדוש אהב מאוד ניגון זה, וביקש ברגעי חייו האחרונים מה'חבריא קדישא' תלמידיו הקדושים,לשיר ניגון זה, ובסיום הניגון אמר:

'מבטיח אני לדורותיכם, שמתי היכן ומי שינגן את 'ניגון התעוררות של רחמים', אזי, בכל היכל שרק אהיה – אני אשמע, וישנם מלאכים שמביאים ידיעות ובשורות לנשמות, ואני גם אנגן, ואעורר רחמים רבים על בעלי תשובה שמנגנים ואעמוד לפני כיסא הכבוד, ואעורר עליו רחמים רבים'.

בזכות רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב, זכינו להבטחה נפלאה מפי קודשו של הבעל שם טוב הקדוש, שיעמוד ויסנגר עלינו לפני כיסא הכבוד!

תשיר ותנגן ניגון זה, והוא יעלה לשמי מרומים לבעש"טהקדוש שיעמוד לפני כיסא הכבוד ימליץ טוב, ויבקש רחמים על כלל ישראל.

ברכת הבעש"ט – התקיימה במלואה

רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב שהיה מוסר דרשות בכישרון מיוחד ודבקות אלוקית, ובאחד הפעמים שהגיע לבעל שם טוב הקדוש, קיבל ברכה מיוחדת: "אהבת צדק ותשנא רשע, על כן - משחך אלוקים". באותו מעמד הבעל שם טוב הקדוש ברך אותו שינהרו אליו תלמידים רבים, והברכה התקיימה במלואה!

רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב היה כ"כ דבוק בקב"ה עד שהרגיש כאילו הוא נמצא במציאות בעולמות העליונים,והיה לומר לחסידיו, שכאשר יגיע אחרי המאה ועשרים שנה לבית דין של מעלה, ישאלו אותו:

מפני מה לא למדת תלמוד בבלי וירושלמי, ספרא וספרי, תוספתא ופוסקים? ואשיב: מוחי לא השיג ללמוד כל כך.

וכשישאלו אותו, למה לא התענית בכל יום ב' וה' כמו שכתוב בשולחן ערוך? אשיב: הייתי איש חלש, ולא יכולתי להתענות. וכשישאלו אותו, למה לא הרביתי לתת צדקה? אשיב: הייתי עני.

אבל אם אחרי כל השאלות הללו, יאמרו לי: היית עם הארץ, וגבר חלש, ועני מדוכא, אז:

במה היה לך להתגאות? על זה - לא אדע מה להשיב להם! (ליקוטים יקרים).

תיאור יציאת נשמתו ב'רעווא דרעווין'

דבקותו העצומה בה' יתברך, התבטאה במיוחד בשבת קודש בסעודה שלישית, ולכן, כל מי שהיה בקרבתו ידע שבזמן זה, צריך להזכיר לו דבר מה שקשור לענייני העולם הזה.

בשבת קודש כ"ה אלול עת 'רעווא דרעווין' סעודה שלישית, היה רבי יחיאל מיכל לבד בחדרו, ולא היה מי שיזכיר לו דבר מה מעניני העולם הזה, ומגודל תשוקתו ברגעים אלו הסתלקה נשמתו לשמי מרומים - לשורשה העליון!

רבי יחיאל מיכל נהג לאכול סעודה שלישית בחדר מיוחד עם אחד מבניו, ולאחר מכן, היה הולך לבית המדרש לומר את דברי קודשו, ולשיר שירות ותשבחות עם חסידיו.

באותה השבת שעלתה נשמתו לעולם העליון, סעד רבי יחיאל מיכל סעודה שלילית בחדרו, אך לא היה איתו אדם נוסף.

רבי יחיאל מיכל רץ בחדרו אנה ואנה בדבקות עילאית נוראה, כשכולו בוער באש שרפי קודש, דבקות עצומה לקב"ה, והיה אומר:

"בהאי רצון אסתלק משה"...

אחר זמן, הבחינה בכך ביתו הצדקת, ורצה במהירות לאחיה הצדיק רבי יצחק מראדוויל, והוא הגיע במהירות לאביו, ותפס בו כדי לבלבל את דעתו, ולהוריד קצת את הדבקות העצומה שהיה שרוי בה, וברגע שהצליח לתופסו, נפל רבי יחיאל מיכל על שכמו, ואמר:

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" – ויצאה נשמתו הקדושה (נתיב מצוותיך).

מדוע רבי יחיאל מיכל לא נכנס מיד לגן עדן?

נשמע מפיו של רבי אברהם חיים בעמח"ס "אורח לחיים", שזמן רב לאחר הסתלקותו, הוא היה רואה את ארון האלוקים המגיד הקדוש מזלאטשוב, כשהוא עומד מחוץ לגן עדן.

ומאוד רצה להבין את הדבר, על כן, התענה כמה וכמה תעניות, ולאחר כמה תעניות, ראה אותו שוב - מחוץ לגן עדן! ולא ויתר, ורצה להמשיך עוד להתענות... עד שהגיע אליו רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב בחלום, ואמר לו:

חסתי עליך, למה תסגף את עצמך בחינם?! וסיפר לו רבי יחיאל מיכל: תיכף כשהגעתי לעולם העליון רצו להוליך אותי לגן עדן, ואמרתי להם:

רצוני לקבל עימי איזה נשמות מהגיהינום, ולהעלות אותם איתי לגן עדן.

והשיבו לי, שעל פי שורת דין האמת, אינם יכולים לפטור אותם מדין גיהינום. ואמרתי להם:

שכל זמן, שלא יתנו לי את אותן הנשמות – לא אכנס לגן עדן! (גדולים מעשי צדיקים). אשרי אוזן ששמעה כל אלה...

לע"נ רבי יחיאל מיכל מזלטשוב בן רבי יצחק מדרוהוביץ זכותו תגן על כלל ישראל, ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, אמן!