הכנה לראש השנה

האם מותר לבקש על הפרנסה בראש השנה?

כתוב בתיקוני הזוהר: "אלא כולהו צווחין ביומא דכיפורי ככלבים, הב לן מזונא, וסליחה וכפרה, וחיים, כתבנו לחיים"(תיקון ו', כ"ב).

אף אחד לא רוצה בראש השנה לבקש כמו כלב הב... הב...

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אבל, כולנו יודעים כמה הפרנסה לא קלה...

כל אחד ינהג כמנהג רבותיו, ונביא כמה נקודות למחשבה.

לא רוצה להיות ככלב שצורח הב... הב...

אמר הבעש"ט הקדוש "מה דאיתא בזוהר הקדוש 'צווחין' וכו', היינו בדורות הראשונים שהיו בריאים ועשירים, אבל בדורות אלו צריך לבקש על פרנסה מה' יתברך" (דברי אהרן קרלין).

וב'שער יששכר' מוסיף:

"מ"מ בזמן הזה, מותר להתפלל על פרנסה, כיון שהוא צורך גבוה יתברך"

אמר אחד הגדולים, שלא כל אחד בדרגה שיכול שלא לבקש על מזונותיו, כי הפרנסה מונעת את האדם מעבודת השם, על כן, אם יבקש מזונות:

יתלה בקשתו שהפרנסה תיתן לו ישוב הדעת לעבודת השם.

כשמזונותיו של אדם מצויים לו ברווח ובשמחה הוא יכול ללמוד ולהתפלל יותר ברוגע ושמחה.

כשאתה מבקש על הפרנסה בראש השנה, אתה מוכיח:

שאתה יודע שפרנסתך תלויה – תלות מוחלטת במלך עולם שהיום אתה ממליך.

פרנסתך תלויה במלך העולם, וזה גופא:

גורם לך להמליך למלך את בורא עולם עליך...

הרגשת התלות בבורא עולם, גורמת להתפלל יותר בהכנעה, התלהבות ודבקות.

וציווה רבי פנחס מקוריץ "לומר כל עשרת ימי תשובה את פרשת המן, והזהיר להתפלל על הפרנסה ושאר הצטרכות, ולהאמין שבוודאי השם יתברך ימלא שאלתו, והוא מצוה רבה" (מדרש פנחס).

תפילה בכוונה – דבקות בשכינה

בתפילות ר"ה מתפללים שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולם, וידוע:

"כל המבקש רחמים על חברו, וצריך לאותו דבר – נענה תחילה".

"ותיכון מלכותו" – אתה מבקש להעלות את כבוד ה' ומלכותו, הקב"ה:

עונה לך תחילה – מגדיל ומעלה את כבודך ומלכותך...

נאמר על כך בתיקוני הזוהר: "וכי למה לו לאדם להתפלל לצורך עצמו?

"מוטב לו להתפלל בשביל - כבודו יתברך, וצרכי עצמו ממילא - יהיו נעשים"!

תפילה לצורך גשמי, גורמת להתעלות הנשמה:

ונעשה 'יחוד' בעולמות העליונים, וזוכה: "שתקובל בקשתו, והבן! (מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים).

דברי תורה בראש השנה – מורידים שפע

אומר הבעש"ט הקדוש, שאמירת דברי תורה בר"ה שמעוררים את השומע: בכוחם להוריד שפע רב - למשמיע ולשומע! (ועיין תיקוני הזוהר י"ט).

השומע והמשמיע – זוכים לשפע ועושר, והבן! (תולדות יעקב יוסף, פר' קדושים).

עצת הבעש"ט הקודש - עצת זהב שקלה לישום...

מזמור כ"ד - "לדוד מזמור" כסגולה לפרנסה

מזמור זה - סגולה לפרנסה לפי ה'בן' איש חי, החיד"א ועוד, ומקפידים לומר את המזמור:

הכנעת הלב ובנעימות, ובסיום אומרים את ה'יהי רצון'.

אתה מכריז במזמור - אני יודע שפרנסתי ממך! ואתה:

'מלך' הכבוד – שמולך על שמים וארץ והכל שלך!

כך פרנסתי! על כן, אני בא כרש ודל לבקש ממך...

ברכת המזון בכוונה – סגולה לפרנסה

כל פרנסתנו תלויה במה שהקב"ה גוזר - מראש השנה עד ר"ה.

ברכת המזון מחזקת את האמונה, שהקב"ה זן את כל בריותיו בטובו הגדול, בחן בחסד וברחמים, לכן, ברכת המזון מילה במילה מתוך הסידור, בישוב הדעת ושמחה, מביאה את הברכה שאתה מצפה לה...

להרגיש את ההודיה והשמחה – על הטוב שקיבלת עד היום, ושאתה מאמין שיהיה לך עוד יותר טוב, עוד - ברכה עד בלי די...

ברכת המזון בכוונה מוכיחה שאנו ממליכים את המלך, ולא את עצמנו חוכמתנו וכישרוננו:

וכל הטוב שקיבלנו ונמשיך לקבל, הוא רק מה'מלך' שאנו מכתירים היום.

מנהג ידוע - לקנות סכין חדשה

בשם אנשים נאמנים ששמעו מפי קודשו של מהרי"א מזידיטשוב, שיקנה כל אדם

"סכין חלק בערב ראש השנה וישחיזנו, והוא - מסוגל לפרנסה לכל השנה".

ויש אומרים סכין משוננת, כל אחד כפי מנהגו.

לבקש מזונות והפרנסה – מצד הקדושה

בעל ה'שפע חיים' מצאנז אומר דבר מדהים ונפלא:

לבקש שהמזונות והפרנסה – יבואו מצד הקדושה!

הוא מביע את תמיהתו: איך יתכן, שבשעה שספרי מתים וחיים פתוחים לפניו, הפרנסה מעניינת את האדם?

ונסביר רעיון נפלא, הקב"ה משפיע פרנסה משני מקורות – קדושה וח"ו ההיפך, עיקר הדין בר"ה:

האם הפרנסה תגיע - מצד הקדושה, או ח"ו - מצד הטומאה.

מי שמתפלל ומתחנן שהקב"ה ימלוך עליו ועל העולם, וימחול ברחמיו לשבים אליו, מוכיח - ש"מלכותו ברצון קיבלו עליהם":

זוכה לקבל את פרנסתו - מצד הקדושה!

פרנסתו מתברכת – ומושפע עליו שפע האלוקי, וההפך הדברים...

ילד מתחת לגיל מצווה - יכול לבקש על פרנסת הוריו

בימי הבעש"ט הקדוש כשהפרנסה היתה מאוד קשה, והיה קשה לשלם למלמד, ואם הילד לא ילמד תורה, מה יהא עליו?

וענה הבעל שם טוב הקדוש:

אפשר לבקש מהילדים לפני גיל מצווה שיתפללו על הוריהם.

אם תבקש רק על מלכות השם – מקבל 'מלכות'

מי שממליך בר"ה את הקב"ה, ושוכח את צרכי עצמו, הקב"ה נותן לו כל צורכו:

אף שלא ביקש על צרכיו בראש השנה.

ה'מלך' יודע מה צריך כל נתין בממלכתו, ורצונו לספק לנתיניו כל מה שהם צריכים וחפצים, וכל מה שיטיב איתם, כי:

מהות בריאת העולם היא - להיטיב לעולם ולאדם בפרט!

רבי אליהו מויסקיט זיע"א מחדד את הדברים ואומר:

מי ששוכח צרכי עצמו, ומבקש רק עבור הקב"ה - נענה תחילה!

קראת נכון, תחילה...

אתה עומד לפני המלך – הגדול הגיבור והנורא

תזכור מי הוא מלך שאליו אתה מתפלל בראש השנה, ועד כמה הוא:

רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד...

ורוצה לפרנס על אחד מבניו בכבוד וברווח:

וההתפארות שלו היא – לתת שפע לכל מי שמכיר במלכותו!

שתף את בורא עולם בעסקך, תמליך אותו על מעשיו, תעשה רצונו, והוא יעשה רצונך.

ואין שותף יותר נאמן מבורא עולם - לסגור עיסקאות!

והחכם עיניו בראשו... והבן!

יהי רצון שכל בית ישראל יזכו להתברך בשפע פרנסה, והצלחה בכל מעשי ידיהם, כתיבה וחתימה טובה, אמן!