אירוע אלימות חמור נרשם הלילה (בין שני לשלישי) בשכונת קראון הייטס שבברוקלין ניו יורק, כאשר שני בני אדם נורו ונפצעו בשני אירועים נפרדים במהלך שעות אחר הצהרים שעון מקומי, בעיצומן של חגיגות מצעד יום העבודה הציבורי המושך אליו מדי שנה מאות אלפי חוגגים. שני נפגעי הירי פונו לבית החולים ומצבם מוגדר יציב והם צפויים לשרוד, בעוד כוחות המשטרה הציבו מחסומים ואבטחו את הזירות המרכזיות.

לפי הדיווח באתר COLIVE, האירוע הראשון התרחש בסמוך להצטלבות הרחובות נוסטרנד אווניו וסנט ג'ונס פלייס, מצפון לשדרת איסטרן פארקוויי המרכזית. בדיווח ראשוני של כוחות המשטרה נמסר כי חשוד אחד בביצוע הירי נעצר במקום ואף נתפס כלי הירייה ששימש לביצוע הפשע.

אלא שזמן קצר לאחר מכן נשמעו יריות באירוע נוסף ומטריד, הפעם ממש בלב אזור המצעד המאובטח, בהצטלבות השדרות איסטרן פארקוויי וקינגסטון אווניו, פסיעות מעטות מהמוסדות המרכזיים של חסידות חב״ד בשכונה.

בעקבות הירי השני פתחה משטרת ניו יורק במרדף נרחב אחר שני חשודים שנראו נמלטים לעבר אלוואני אווניו, כאשר האחד לבש קפוצ'ון אפור ומכנסי ג'ינס כחולים והשני חולצה לבנה. נכון לשעה זו החקירה בעיצומה וטרם דווח על מעצרם.

אירועי הירי התרחשו למרות היערכות חסרת תקדים של משטרת ניו יורק, שפרסה אלפי שוטרים לאורך המסלול, הציבה גדרות בידוק היקפיות והקדימה את שעת סיום המצעד לשעה 17:30, הכל כחלק מלקחי השנים הקודמות בהן סבל האזור מגל אלימות קשה עם שקיעת החמה בסיום היום.

יום העבודה האמריקני ('לייבור דיי') הנהוג בארצות הברית הוא חג פדרלי גוי ויום שבתון לאומי שנקבע במקור כדי להוקיר את פועלם, תרומתם והישגיהם של העובדים ושל תנועות הפועלים בבניית המדינה. החג מצוין מדי שנה ביום שני הראשון של חודש ספטמבר, ועבור הציבור הרחב בארה"ב הוא מסמל גם את סיומו הרשמי של עונת הקיץ, את החזרה לספסל הלימודים ואת תחילת תקופת החגים האזרחית.

בניו יורק מצוין היום הזה באמצעות 'הקרנבל הקריבי', מצעד ענק וסוער המושך אליו מאות אלפי איש הצועדים לאורך שדרת איסטרן פארקוויי בברוקלין. המסלול המרכזי של המצעד עובר באופן ישיר וחוצה את לבה של השכונה היהודית קראון הייטס, ממש מול בניין מרכז חב"ד העולמי 770 – בית מדרשו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל.

אירועי הירי המורכבים אמש התרחשו בעיתוי רגיש במיוחד עבור הקהילה החב"דית המקומית, ימים ספורים לפני תחילת חודש תשרי. בתקופה זו בשנה הופכת השכונה למוקד עלייה לרגל, כאשר המוני אורחים, משפחות, ואלפי תלמידי ישיבות גודשים את הרחובות ומגיעים מכל רחבי העולם – ובהם מאות רבות של בחורים ואורחים שהגיעו במיוחד מארץ ישראל – כדי לשהות במרכז חב"ד העולמי במהלך חודש החגים.