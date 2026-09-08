אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים שהיה אמור להשתבץ כמשוריין ברשימת הליכוד, ויתר על השריון. במקום זאת, אביבי יכהן כשר חיצוני בממשלה.

הסיבה לוויתור: אביבי בחר לאפשר לחבר הכנסת אביחי בוארון להיכנס לכנסת. בוארון, שהתמודד בפריימריז של הליכוד, לא זכה במקום ריאלי ברשימה, ועתה יוכל להיכנס לכנסת בעקבות הוויתור.

ההודעה על הוויתור הגיעה ברקע אישור סופי של מזכירות הליכוד את רשימת המשוריינים של ראש הממשלה למפלגה. נתניהו הודיע על שישה משוריינים ברשימת הליכוד, ביניהם אלישע מדן, הלוחם שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו, וטליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ רס"מ רני גואילי ז"ל.

אביבי, שהיה אמור להשתבץ כמשוריין ברשימת הליכוד, הוא קצין בכיר לשעבר בצה"ל ומייסד תנועת הביטחוניסטים. בשנים האחרונות הוא פעיל בזירה הציבורית והביטחונית, ונחשב לאחד הקולות המובילים בנושאי ביטחון במחנה הימין.

בנוסף למדן ולגואילי, כללה רשימת המשוריינים של נתניהו את עו"ד דוד פטר, שייצג בשנים האחרונות את הממשלה ואת ראש הממשלה בבג"ץ, את יעקב ברדוגו, איש העסקים ומגיש הטלוויזיה, ואת ח"כ לשעבר אלי גולדשמידט.

ההחלטה על השריונים הגיעה לאחר מתיחות ממושכת במפלגה. בית הדין של הליכוד הפנה אולטימטום לנתניהו לפרסם את רשימת השריונים עד השעה 21:00 אמש (שני), אך ראש הממשלה בחר לדחות את הפרסום והודיע כי הרשימה תפורסם הבוקר.