אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים שהיה אמור להשתבץ כמשוריין ברשימת הליכוד, ויתר על השריון. במקום זאת, אביבי יכהן כשר חיצוני בממשלה.
הסיבה לוויתור: אביבי בחר לאפשר לחבר הכנסת אביחי בוארון להיכנס לכנסת. בוארון, שהתמודד בפריימריז של הליכוד, לא זכה במקום ריאלי ברשימה, ועתה יוכל להיכנס לכנסת בעקבות הוויתור.
ההודעה על הוויתור הגיעה ברקע אישור סופי של מזכירות הליכוד את רשימת המשוריינים של ראש הממשלה למפלגה. נתניהו הודיע על שישה משוריינים ברשימת הליכוד, ביניהם אלישע מדן, הלוחם שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו, וטליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ רס"מ רני גואילי ז"ל.
אביבי, שהיה אמור להשתבץ כמשוריין ברשימת הליכוד, הוא קצין בכיר לשעבר בצה"ל ומייסד תנועת הביטחוניסטים. בשנים האחרונות הוא פעיל בזירה הציבורית והביטחונית, ונחשב לאחד הקולות המובילים בנושאי ביטחון במחנה הימין.
בנוסף למדן ולגואילי, כללה רשימת המשוריינים של נתניהו את עו"ד דוד פטר, שייצג בשנים האחרונות את הממשלה ואת ראש הממשלה בבג"ץ, את יעקב ברדוגו, איש העסקים ומגיש הטלוויזיה, ואת ח"כ לשעבר אלי גולדשמידט.
ההחלטה על השריונים הגיעה לאחר מתיחות ממושכת במפלגה. בית הדין של הליכוד הפנה אולטימטום לנתניהו לפרסם את רשימת השריונים עד השעה 21:00 אמש (שני), אך ראש הממשלה בחר לדחות את הפרסום והודיע כי הרשימה תפורסם הבוקר.
בין המשוריינים הנוספים שאושרו: אלישע מדן, לוחם במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון, שנפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חאנון שבצפון רצועת עזה ואיבד את שתי רגליו. מדן שובץ במקום ה-11 ברשימה.
טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ רס"מ רני גואילי ז"ל שנפל בקרב על הגנת מדינת ישראל ונחטף לרצועת עזה, גם היא שוריינה ברשימה. בהודעת הליכוד נאמר כי "לאורך כל הדרך, טליק ומשפחת גואילי הפגינו עוצמה יוצאת דופן, אמונה עמוקה ונחישות שלא נשברה".
עו"ד דוד פטר, שייצג בשנים האחרונות את הממשלה, את ראש הממשלה ושרים בשורת הליכים בבג"ץ, גם הוא שוריין ברשימה. פטר הפך בשנים האחרונות לאחד מכוכבי הימין לאחר שייצג את הממשלה והשרים במקרים שבהם עמדתם לא יוצגה בידי היועצת המשפטית לממשלה.
יעקב ברדוגו, איש העסקים ומגיש הטלוויזיה, קיבל הצעה למקום ה-15 ברשימה, אך ביקש מקום בעשייריה הראשונה ונתניהו סירב לכך. בסופו של דבר, ברדוגו הסכים להשתבץ ברשימה.
במקביל, אורן דוברונסקי, איש העסקים הבכיר שהיה אמור להשתבץ במקום ה-11 ברשימת הליכוד כמשוריין מטעם נתניהו, הודיע כי לא יתמודד ברשימת המפלגה לכנסת ה-26. הסיבה: דוברונסקי יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית. במקום זאת, הוא יכהן כשר לענייני AI.
נתניהו צפוי למסור הערב הצהרה לתקשורת בה יוצגו המשוריינים החדשים. בליכוד מעריכים כי נתניהו ביקש מלכתחילה לדחות את ההכרעה לרגע האחרון כדי לאפשר לעצמו גמישות מקסימלית במשא ומתן עם המועמדים השונים.
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