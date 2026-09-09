בשורה מרנינה בבעלזא: האדמו"ר מבעלזא שוחרר לפני זמן קצר (רביעי) מבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים למעונו בקריית בעלזא, לאחר שהטיפול הרפואי שעבר הוכתר בהצלחה מרובה בסיעתא דשמיא.

כזכור, כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', ביום ראשון בבוקר אושפז האדמו"ר בבית החולים לאחר שלא חש בטוב בימים האחרונים. בשל האשפוז, נאלץ האדמו"ר להיעדר לראשונה ממעמד אמירת ה'סליחות' הראשונות בהיכל בית המדרש הגדול בירושלים. במקומו עבר בנו יחידו, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח.

בתוך כך, בחסידות נערכים לקראת חגי חודש תשרי הבעל"ט. כפי שדיווחנו באריכות, השנה צפוי האדמו"ר לקבוע מקום תפילתו מעל במה מוגבהת מיוחדת בסמוך לארון הקודש, עליה ישב האדמו"ר, זאת כדי שרבבות החסידים יוכלו לחזות בעבודת הקודש.

במקביל, הרה"ג רבי שלום רוקח, נכדו הגדול של האדמו"ר, מסר השבוע לאלפי בחורי החסידות כי הם יתפללו במניין מיוחד בהיכל הטישים, כאשר האדמו"ר יתפלל עמם את תפילת שחרית, ולתפילת מוסף יחזור אל היכל ביהמ"ד הגדול שם יתפלל עם אלפי החסידים.

הציבור נקרא להמשיך להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלימה של האדמו"ר רבי ישכר דוב בן מרים, בתוך שאר חולי עמו ישראל.