'הורמוז 2' כבר כאן: החות'ים תפסו את השאלטר בים האדום

הורמוז 2: החות'ים מתקרבים לחניקת נתיב השיט האדום

לפי דיווחים מתימן, החות'ים השתלטו לפנות בוקר על העיר והנמל מוח'א, שעל חוף הים האדום, לאחר שכוחות המזוהים עם הממשלה התימנית נסוגו מהאזור. אם הדיווחים יאושרו, מדובר בהתפתחות משמעותית במערכה על החוף המערבי של תימן, בשל מיקומה של מוח'א בקרבת מצר באב אל־מנדב, המחבר בין הים האדום למפרץ עדן.

ההשתלטות מגיעה לאחר ימים של התקדמות חות'ית לאורך החוף המערבי. דיווחים מהאזור תיארו נסיגות של כוחות הנתמכים בידי סעודיה, בעוד החות'ים הרחיבו את אחיזתם בשטח והתקרבו למוח'א. רויטרס דיווחה היום כי הכוחות החות'ים מתקדמים לעבר שליטה רחבה יותר באזור באב אל־מנדב, אחד מצווארי הבקבוק הימיים החשובים בעולם.

תימן: החות'ים השתלטו על נמל מוח'א בים האדום לאחר נסיגת כוחות הממשלה, במהלך שמאפשר להם לאיים על השיט בבאב אל־מנדב ומגביר את האיום על סעודיה. 10 10 0:00 / 0:45 תימן: החות'ים השתלטו על נמל מוח'א בים האדום לאחר נסיגת כוחות הממשלה, במהלך שמאפשר להם לאיים על השיט בבאב אל־מנדב ומגביר את האיום על סעודיה.

המשמעות אינה מקומית בלבד. באב אל־מנדב הוא נתיב מרכזי לתנועת ספינות בין האוקיינוס ההודי, מפרץ עדן, הים האדום ותעלת סואץ. כל איום משמעותי על התנועה באזור עלול להוביל חברות ספנות להימנע מהנתיב, להאריך מסלולי הפלגה ולהעלות את עלויות הביטוח וההובלה. צורב, יורק עשן ומבריח פילים: הפתרון לבעיה הכי קטלנית בהודו דני שפיץ | 12:11 החשש מקבל משנה תוקף על רקע ההסלמה האחרונה בין החות'ים לסעודיה. בימים האחרונים שיגרו החות'ים טילים וכטב"מים לעבר מטרות בדרום סעודיה, כולל מתקני אנרגיה ותשתיות, כאשר בתקיפות ב־8 בספטמבר דווח על 73 פצועים ועל שריפות במתקני נפט ותשתיות.

כוחות החות'ים הנתמכים בידי איראן נכנסו לעיר מוח'א והשתלטו לחלוטין על מצר באב אל־מנדב. - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:23 כוחות החות'ים הנתמכים בידי איראן נכנסו לעיר מוח'א והשתלטו לחלוטין על מצר באב אל־מנדב. ( צילום: רשתות ערביות )

עוד קודם לכן הכריזו החות'ים על אמברגו ימי נגד סעודיה, והאיומים כבר השפיעו על תנועת המכליות בים האדום. לפי רויטרס, חלק מהמכליות הסעודיות החלו לבצע הפלגות כשהן מכבות את מערכות המעקב שלהן, בעוד תנועת הספינות דרך באב אל־מנדב ירדה משמעותית לעומת התקופה שלפני ההסלמה.

כעת, אם אכן תתבסס שליטת החות'ים במוח'א, הם עשויים לקבל מנוף נוסף מול תנועת הספנות באזור ולחזק את יכולתם לאיים על נתיבי השיט העוברים מדרום לים האדום. במקביל, ההתפתחות מגבירה את הלחץ על סעודיה, שכבר מתמודדת עם מתקפות ישירות על שטחה ועם האפשרות שהמערכה בתימן תתרחב מחדש.

האירועים מתרחשים כאשר גם מצר הורמוז נמצא תחת לחץ כבד במסגרת העימות האזורי, כך שהאפשרות לפגיעה בשני נתיבי אנרגיה מרכזיים במקביל מעוררת חשש מחודש בשווקים ומהשלכות על אספקת הנפט והסחר העולמי.