יממה לאחר חשיפת ׳כיכר השבת׳ על עשרות תלונות שהוגשו נגד עיריית בני ברק בנושאי תברואה ובטיחות, העירייה מפרסמת היום (חמישי) התייחסות רשמית למקרה של פסולת בנייה שהושארה במרחב הציבורי ומבהירה כי הקבלן שהיה מעורב במקרה זומן לבירור.

בעירייה מסבירים כי בתקופה האחרונה מתמודדת העיר עם תופעה של השלכת פסולת בנייה במרחב הציבורי. במקרה המדובר, קבלן ניקיון חדש פעל לניקוי גינה ציבורית ופינה מהמקום פסולת בנייה שהושארה שם.

אלא שבמקום להעביר את הפסולת לאתר מורשה, הקבלן הניח אותה בסמוך לערימת פסולת אחרת באזור. בעירייה מדגישים כי האחריות לפינוי פסולת בנייה מוטלת על מבצעי העבודות.

בעקבות המקרה זומן הקבלן לשיחת בירור, ובפניו חודדו נהלי העבודה העירוניים. בעירייה מסבירים כי מדובר בקבלן חדש שטרם הכיר את מלוא הנהלים, ומביעים תקווה שמקרה מסוג זה לא יישנה.

הודעת העירייה מתפרסמת יממה לאחר חשיפת ׳כיכר השבת׳ על ממצאי בירור תלונות בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, שלפיהם מתחילת השנה התקבלו עשרות תלונות מתושבי בני ברק בנוגע למפגעי תברואה, פינוי אשפה, תשתיות וליקויי בטיחות.