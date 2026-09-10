מרגי ויועצו הקרוב ( צילום: מיכה בננו )

אחרי שנים רבות של עבודה משותפת, כתב היום (חמישי) אמיתי ארביב, יועצו הבכיר והקרוב של השר לשעבר יעקב מרגי, פוסט פרידה מרגש מהשר שעוזב את החיים הפוליטיים. הפוסט, שפורסם בעקבות סגירת רשימת המתמודדים לכנסת ה-26, משקף את השנים המשותפות ואת הדרך הייחודית שבה מרגי ראה את תפקידו הציבורי.

כידוע, השר לשעבר ח"כ יעקב מרגי הודיע ליו"ר ש"ס אריה דרעי לפני מספר חודשים, כי החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים ולא להתמודד בבחירות הקרובות. מרגי, שכיהן כשר הדתות ושר הרווחה, פורש לאחר 23 שנים בפוליטיקה במסגרת ש"ס. "בשנים האחרונות הייתה לי הזכות לעבוד לצד השר יעקב מרגי", כתב ארביב. "זו הייתה תקופה עמוסה, לעיתים מורכבת מאוד, ובעיקר כזו שלימדה אותי הרבה על הדרך שבה פוליטיקה ועבודה ציבורית יכולות וצריכות להיראות".

יעקב מרגי

לדברי ארביב, מרגי הוא לא מהפוליטיקאים שמחפשים בכל דיון את המשפט שיגיע לכותרת למחרת. "מעניין אותו הרבה יותר מה נכון לעשות ומה אפשר וצריך לבצע", הוא כתב. "בעבודה איתו ראיתי פעם אחר פעם את השילוב בין ניסיון פוליטי ומקצועיות לבין שכל ישר, רגישות ויכולת פשוטה לדבר עם אנשים בגובה העיניים".

ארביב תיאר את גישתו של מרגי לעובדי הלשכה ולאנשי המקצוע במשרד: "אפשר לנהל מחלוקת חריפה ועדיין לכבד את מי שיושב בצד השני של השולחן. ממלכתיות עבורו הייתה דרך עבודה, לא סיסמה".

היועץ הבכיר הדגיש את המחויבות של מרגי לתורה ולדרכו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: "התורה, דרכו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל והמחויבות לתנועת ש"ס היו חלק בלתי נפרד מהאופן שבו ראה את תפקידו. דווקא מתוך המקום הזה הגיעה גם התפיסה שלפיו ברגע שאתה נכנס למשרד ממשלתי, האחריות שלך היא כלפי כל מי שנזקק לעזרתך".

ארביב סיפר על מקרה שהשפיע על שיטת העבודה בלשכה. באחת הפגישות בין מרגי למרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ביקש מרן ממרגי לטפל בעניינה של אלמנה שנזקקה לעזרה. מרגי טיפל בפנייה והבעיה נפתרה.

בפגישה הבאה שאל מרן מה קרה עם אותה אלמנה. "ברוך ה', טופל", השיב מרגי. מרן לא היה מרוצה: "למה אתה לא מעדכן אותי? רק צרות אני צריך לשמוע? אני גם צריך לשמוע כשדברים נעשים".

"המשפט הזה נשאר איתו", כתב ארביב, "ואנחנו בלשכה שמענו את הגרסה שלו לא מעט פעמים: טיפלתם בפנייה? תחזרו לעדכן, אל תשאירו אותי עם הדאגה. אני רוצה לדעת שלאדם הזה כבר טוב יותר. זו הייתה שיטת העבודה. פנייה לא הסתיימה כשהמכתב יצא או כשהגורם הרלוונטי קיבל אותה לטיפולו, אלא כשהיה ברור איך הסתיים הטיפול באותו פונה".

ארביב תיאר רגע מכונן מהימים הראשונים לאחר הטבח ב-7 באוקטובר. "הגענו למלון מפונים באילת. הכול עוד היה כאוטי, סביבנו היו אנשים שאיבדו בני משפחה, בתים, קהילות ובעיקר את תחושת הביטחון שלהם".

באמצע הסיור ניגשה אל השר אחת המפונות והטיחה בו במשך דקות ארוכות דברים קשים מאוד. היא האשימה את הממשלה במחדל, ואותו כחבר בממשלה. מסביב עמדו עשרות אנשים והקשיבו.

"בסיטואציה כזאת קל מאוד לעבור למגננה", כתב ארביב. "להסביר שהוא שר הרווחה, שהוא לא חבר בקבינט ושמערכת הביטחון בכלל לא נמצאת בתחום אחריותו. פוליטיקאי מנוסה גם יודע איך לסיים שיחה כזאת ולהמשיך הלאה. מרגי פשוט עמד והקשיב".

כשהיא סיימה, אמר לה מרגי: "את צודקת. אני שר בממשלה. אנחנו האחראים". בלי "אבל", בלי הסברים ובלי ניסיון לצמצם את חלקו.

"באותו רגע הבנתי היטב איך השר מרגי רואה את חלוקת האחריות", כתב ארביב. "על שאלת האשמה עוד אפשר להתווכח והיא בוודאי תמשיך להתברר ולהיחקר, אבל מבחינתו שאלת האחריות פשוטה הרבה יותר. מי שיושב סביב שולחן הממשלה ונושא בתואר שר אינו יכול לקבל את הסמכות ולהשאיר את האחריות לאחרים".

ארביב סיים את הפוסט במילים: "אחרי השנים האלה אני יוצא מהלשכה עם הרבה ניסיון, לא מעט סיפורים והרבה דברים שלמדתי ואקח איתי הלאה. תודה, השר יעקב מרגי, על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות ללמוד מקרוב איך נראית עבודה ציבורית כשהאחריות אינה רק מילה".