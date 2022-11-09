מבקר המדינה מציג כעת את הביקורת החריפה שלו בנושאים הביטחוניים הבאים: פערים חמורים בכוח האדם באבטחת הרכבת הקלה | למרות האיומים החמורים, לא נעשה דבר בתחום האבטחה על מתקנים חיוניים | אין גוף שמתכלל את נושא אבטחת נמל התעופה רמון | מערכות אבטחת המידע במשרד הבטחון לא אותגרו ונבדקו | הדו"ח המלא (חדשות בארץ)
האסטרטג החרדי אליהו ארנד, ערך הבוקר ברית לבנו בביתו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, בהשתפות קהל רב ובראשם, ראשי ישיבות, רבנים, עסקנים, רופאים, אנשי תקשורת והפיקוד הבכיר של המשטרה | שוקי לרר תיעד (ברנז'ה)
הקשיש תבע "יועץ השקעות" ששכנע אותו להשקיע את מיטב כספו ולקבל תשואה גבוהה, אך למעשה השתמש בכסף להחזרת חובות למשקיע ותיק, והשיב לו פחות מחצי. השופט עזריה אלקלעי קבע לאחרונה כי ה"יועץ" הוליך את הקשיש שולל וגזל את כספו, ולכן ישיב לו עוד כחצי מיליון שקל.
עורך-הדין מרדכי ציבין מונה ליועצו הפרלמנטארי לענייני יהודים, של אחד הפוליטיקאים הבולטים והשנויים ביותר במחלוקת באירופה. הוגו קובליירס, מנהיג ימני קיצוני בבלגיה, טוען כי תריך לחון את מי שהורשע בשיתוף פעולה עם הנאצים. ומה אומר להגנתו העו"ד החרדי? (עולם)