מזל טוב: לפנות בוקר (חמישי) התקבלה קריאה למוקד איחוד הצלה על אישה הכורעת ללדת בסמוך לציון רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה. חובשות איחוד הצלה דנה וובר ושולמית צרפתי שהגיעו במהירות למקום, מצאו את האישה כשהיא בתהליך לידה פעיל.

החובשות סייעו בתהליך וקיבלו לידיהן תינוקת בריאה ושלמה. דנה וובר סיפרה: "הוזעקתי למקרה של קבלת לידה בסמוך לציון רבי נחמן מברסלב, ונוכחתי שהלידה מתקדמת במהירות. התחלתי להעניק לה את הסיוע הנדרש כדי להבטיח את שלומה ושל התינוקת שבדרך. בתוך זמן קצר, וברוך השם, נולדה תינוקת בריאה ושלימה".

האם והתינוקת פונו באמבולנס של איחוד הצלה להמשך בדיקות ומעקב בבית חולים מקומי כשמצבם טוב ויציב.

הלידה באומן מתרחשת בעיצומה של תקופת הקיבוץ השנתי של חסידי ברסלב לקראת ראש השנה. עשרות אלפי חסידים ומבקרים מגיעים מדי שנה לעיר אומן כדי לשהות על ציון רבי נחמן מברסלב זיע"א בימי החג.

זו הלידה השנייה באומן בימים האחרונים. לפני מספר ימים נולד בן באומן, והתינוקת שנולדה הבוקר מצטרפת לשמחות המתרחשות בעיר הקדושה. כוחות משטרת ישראל פועלים באומן במסגרת היערכות מיוחדת לסיוע לציבור הישראלי המגיע למקום, כשהצוותים מטפלים במגוון אירועים ומקרים לרבות סיוע רפואי.