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מזל טוב!

מרגש: האם כרעה ללדת סמוך לציון רבי נחמן, התינוקת נולדה בריאה ושלמה

חובשות איחוד הצלה קיבלו לידה בסמוך לציון רבי נחמן • האם והתינוקת פונו לבית חולים במצב טוב | הלידה השנייה באומן בימים האחרונים (חדשות חרדים)

4תגובות
הציון הקדוש (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

מזל טוב: לפנות בוקר (חמישי) התקבלה קריאה למוקד איחוד הצלה על אישה הכורעת ללדת בסמוך לציון רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה. חובשות איחוד הצלה דנה וובר ושולמית צרפתי שהגיעו במהירות למקום, מצאו את האישה כשהיא בתהליך לידה פעיל.

החובשות סייעו בתהליך וקיבלו לידיהן תינוקת בריאה ושלמה. דנה וובר סיפרה: "הוזעקתי למקרה של קבלת לידה בסמוך לציון רבי נחמן מברסלב, ונוכחתי שהלידה מתקדמת במהירות. התחלתי להעניק לה את הסיוע הנדרש כדי להבטיח את שלומה ושל התינוקת שבדרך. בתוך זמן קצר, וברוך השם, נולדה תינוקת בריאה ושלימה".

האם והתינוקת פונו באמבולנס של איחוד הצלה להמשך בדיקות ומעקב בבית חולים מקומי כשמצבם טוב ויציב.

הלידה באומן מתרחשת בעיצומה של תקופת הקיבוץ השנתי של חסידי ברסלב לקראת ראש השנה. עשרות אלפי חסידים ומבקרים מגיעים מדי שנה לעיר אומן כדי לשהות על ציון רבי נחמן מברסלב זיע"א בימי החג.

זו הלידה השנייה באומן בימים האחרונים. לפני מספר ימים נולד בן באומן, והתינוקת שנולדה הבוקר מצטרפת לשמחות המתרחשות בעיר הקדושה. כוחות משטרת ישראל פועלים באומן במסגרת היערכות מיוחדת לסיוע לציבור הישראלי המגיע למקום, כשהצוותים מטפלים במגוון אירועים ומקרים לרבות סיוע רפואי.
אומןרבי נחמן מברסלבלידהאומן ראש השנה חסידי ברסלבמזל טובאומן ראש השנה

4 תגובות

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3
מה עושה אישה באומן סמוך לראש השנה? זה לא אמור להיות לגברים?
אדל
וואלה לא יודעת...ר' נחמן אמר כולם אצלי ראש השנה... לא ככה?!
נחמנונת
2
אפילו אם זה בת יקראו נחמן
פלפל שחר גרוס
1
מה מרגש בזה שאישה בחודש תשיעי נמצאת בכזאת מדינה כושלת? זה אזור עני ומוכה מלחמה.
הזוי

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