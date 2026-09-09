ברוך דיין האמת: מבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק מגיעה הידיעה המעציבה והכואבת על הסתלקותו בדמי ימיו של הגאון המופלג, רבי יוסף שלמה ליסיצין זצ"ל, מראשי ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק, אשר הזדכך ביסורים קשים בעקבות המחלה הקשה, והוא בן 55 בלבד בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בשנת תשל"א לאביו הגאון רבי צבי יעקב ליסיצין זצ"ל, ראש כולל 'היכל התלמוד'.

בבחרותו למד בישיבת פוניבז', שם קנה את תורתו מראשי הישיבה ודבק בהם בכל נימי נפשו. בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו שתחי', בתו של רבי חיים נח כהן זצ"ל מבני ברק.

מכריו מספרים על עילוי מופלג ומתמיד עצום שלא הרים את עיניו מהגמרא. כל כולו היה מקשה אחת של תורה ושקדידות, כאשר בישיבת פוניבז' וב'בית מדרש עליון' ספדו לו כאדם גדול כפשוטו, שהיה מיועד להאיר את שמי עולם התורה בגאונותו ובבקיאותו המקיפה.

שנים רבות הרביץ תורה לעדרים ושימש כראש הבקיאות בישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק, לצד תפקידו כראש כולל 'מורשה ודעת' של הנגיד ר' דן גרטלר בעיר. גם בימי בין הזמנים לא ניתק את עצמו מבית המדרש, והיה יושב ולומד מבוקר עד ליל ברציפות נדירה.

לפני כשנתיים שיכל את בנו, האברך הצעיר הרה"ג רבי חיים נח ליסיצין ז"ל, מחשובי אברכי כולל פוניבז', שנפטר באופן פתאומי לאחר שלא קם משנתו והוא בן 28 בלבד.

מסע הלוויה יצא הערב בשעה 21:00 מביתו ברחוב רשב"ם 8 בבני ברק, לעבר בית החיים של נציבי ישיבת פוניבז', שם ייטמן לצד רבותיו ובנו ז"ל.

ת.נ.צ.ב.ה