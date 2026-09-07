רבי ישראל יצחק בזנסון זצ"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

ברוך דיין האמת: אמש (ראשון) הלך לעולמו הרה"צ רבי ישראל יצחק בזנסון זצ"ל, מגדולי משפיעי חסידות ברסלב בדורנו, הוגה, סופר ואמן שהחזיר אלפים בתשובה. מסע ההלוויה יתקיים היום בשעה 18:30 בבית החיים בעיר הקודש צפת.

המנוח נולד בניס בדרום צרפת בכ"ז בכסלו תש"ה. כבר בצעירותו גילה כישרון אמנותי בולט, ובגיל 15 החל את דרכו בעולם התשובה. הוא למד בישיבות בלוצרן ובאנטוורפן, שם התקרב לאדמו"ר הרה"ק רבי איציק'ל מפשעווארסק זי"ע, אשר קירבו לעבודת השם. בהמשך דבק בתורת חסידות ברסלב והיה לתלמידו המובהק של מנהיג החסידות בירושלים, הרה"צ רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל, וכן למד אצל הרה"צ רבי רבי עמרם בלוי זצ"ל. בשנת תשל"ו הקים בעיר אקס-לה-בן בצרפת, בברכת רבו רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל, בית מדרש ומרכז ראשוני להפצת תורת ברסלב במדינה. המקום הפך למגדל אור לבעלי תשובה, וסביבו התגבשה קהילה חשובה.

רבי ישראל יצחק בזנסון זצ"ל, עם יבלחט"א האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה באומן בשנות קדם ( צילום: באדיבות המצלם )

לאחר עלייתו לארץ בשנת תשנ"ה קבע את מושבו בתל אביב והקים את קהילת "שיר חדש", שעמדה בחזית החזרת בתשובה במרכז הארץ. במסגרת זו הקים ישיבה, תלמוד תורה, מכון הוצאה לאור ומוסדות קירוב, והיה מזוהה עמוקות עם דרכו של הרה"צ רבי ישראל דב אודסר זצ"ל.

לצד הרבצת התורה חיבר עשרות ספרים שתורגמו לשלל שפות והופצו בכמיליון עותקים, בהם הספר "אומץ" שכתב בעקבות פטירת אשתו הראשונה ברכה באשע ע"ה, וכן הגדת "תל יצחק" המאוירת. הוא פיתח שפה אמנותית ייחודית ושילב בין עולם הציור, המוזיקה וההגות החסידית, תוך דגש מיוחד על יסוד ההתבודדות.

לפני כחודש אושפז בבית החולים לאחר שהדרדר מצבו הבריאותי, ותלמידיו הרבים העתירו בתפילה לרפואתו. אמש, בכ"ד באלול תשפ"ו, השיב את נשמתו ליוצרה.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך, תלמידים רבים ומורשת תורנית ואמנותית ענפה.

ת.נ.צ.ב.ה.