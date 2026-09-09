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רגע היסטורי

שנה אחרי: תיעוד חדש מניסיון החיסול הדרמטי של ישראל בקטאר 

התיעוד חושף את הנעשה ברגעים שאחרי הפיצוץ | לפי הדיווחים, הבכירים הועברו ברגע האחרון למבנה אחר בעקבות התעקשות בנו של חליל אל-חיה (בעולם)

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ברשתות החברתיות פורסמו הערב תיעודים חדשים מניסיון החיסול של ישראל בדוחא, שהתרחש ב-9 בספטמבר 2025.

לפי דיווחים בתקשורת הטורקית, המבוססים על חקירה פנימית של חמאס, ישראל ביצעה אז שש תקיפות בזו אחר זו, באמצעות 12 טילים.

לפי הדיווח, בכירי חמאס התכנסו במתחם בדוחא כדי לדון בהצעה להסכם שהעביר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. עוד קודם לפגישה גובש עבורם "פרוטוקול ביטחון מחמיר ויוצא דופן": הבכירים הגיעו למקום בהסוואה, מכשירי התקשורת האישיים שלהם נלקחו מהם והם קיבלו טלפונים מאובטחים.

מי שמילא תפקיד מכריע בהצלת הבכירים היה המאם אל-חיה, בנו של ראש צוות המשא ומתן חליל אל-חיה. לאחר הגעתם הוא התעקש להעביר את המנהיגים למבנה אחר ולהקפיד על אמצעי האבטחה. הבכירים הועברו, והדיון בהצעת טראמפ החל בשעה 14:12.

זירת ניסיון החיסול בדוחא (צילום: סעיף 27א)

בשעה 15:46 החלה התקיפה הישראלית. הטילים פגעו בין היתר במשרדו ובבית משפחתו של אל-חיה. המאם אל-חיה עצמו חוסל בתקיפה הראשונה, ובתקיפות הבאות נהרגו ג'יהאד לובד ואנשי חמאס נוספים. בני משפחתו של אל-חיה נפצעו, ואחת התקיפות כוונה לפי הדיווח גם לעבר יחידת האבטחה הקטארית.

חמש דקות לאחר תחילת התקיפה הופעלה תוכנית פינוי. בכירי חמאס הוצאו מהאזור בנפרד והועברו למקומות מסתור שונים, בעוד הפצועים חולצו מההריסות ופונו לקבלת טיפול רפואי.

התקיפה שלא צלחה גרמה למבוכה גדולה בישראל, וראש הממשלה בנימין נתניהו אף נאלץ להתנצל על כך לבקשת טראמפ בשיחת טלפון מהבית הלבן.
תקיפהקטארמטוסי קרבניסיון חיסולדוחא

1 תגובות

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עוד כישלון של נתניהו למחבלים היה סייעת דאללה !!
חילוני חכם

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