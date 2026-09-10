הכנה לראש השנה

מהי הדרכת רבי נחמן לתפילות ר"ה?

על מה בעצם מתפללים בראש השנה?

בראש השנה, כולנו מתייצבים יחדיו בשמחה, באהבה וברצון להחזיר לבורא עולם את המלוכה, ולגלות מלכותו לעולם, ומכריזים שאנו מאמינים שהכל מה שקורה איתנו הוא בהשגחה פרטית מדויקת, ומבקשים שיאר פניו אלינו, ושלא נרגיש השנה הסתר פנים, ונזכה לשנה טובה ומבורכת, רוב התפילה מזכירה את ששת המצות התמידיות:

להאמין בה', ולא להאמין בשום אלוהים זולתו, לאהבה וליראה אותו, ולא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים, ולהתחזק לעשות רצונו.

נביא כמה קטעי תפילה שמגלים את סודו של היום הקדוש, עם הסבריו של רבי נחמן ומוהרנ"ת.

# הכרה במציאות השם – כמלך העולם:

גם אם במהלך השנה שכחתי והמלכתי את עצמי 'אנא אמלוך', היום:

"וְיֹאמַר כָּל אֲשֶׁר נְשָׁמָה בְּאַפּוֹ - ה' אֱלֹקֵי יִשְׂרָאֵל - מֶלֶךְ! וּמַלְכוּתוֹ - בַּכֹּל מָשָׁלָה!".

"וְיֵדַע כָּל פָּעוּל כִּי - אַתָּה פְעַלְתּוֹ! וְיָבִין כָּל יְצוּר כִּי - אַתָּה יְצַרְתּוֹ".

# הכרזת 'יחוד השם' – בורא עולם הוא המלך יחיד של העולם.

חידוד ההכרה ש'אין עוד מלבדו' – למלך העולם אין שותפים רק שליחים, כל אדם בעל השפעה הוא שליח של מלכו העולם, כי הקב"ה הוא המלך היחיד של העולם, ואני רוצה לגלות את מלכותו לכל העולם ולעצמי:

"וְתִמְלֹךְ אַתָּה ה' לְבַדֶּךָ עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ".

"וְתִמְלֹךְ אַתָּה ה' - לְבַדְךְ! עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ - בִּכְבוֹדֶךָ".

הכרזת 'יחוד השם' מזכיר שיש לעשות את רצון המלך, אף אם אצטרך לוותר על רצוני.

# הכרזה – מלכות השם קיימת מדורי דורות וגם בדורנו:

בורא עולם הוא המלך היחיד שמולך בשמים ובארץ ובכל העולמות, וזה "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", ודורנו ואנו להמליך אותו כמו בדורות שעברו, וזה:

"לדור ודור המליכו לאל, כי הוא לבדו מרום וקדוש".

# בפחד ויראה – רק ממלך העולם:

הגדירו את ישראל מדינה שחיה על פחדים וחרדות... ויש פתרון לחיזוק הלב שלא יפחד, להכריז בתפילות ראש השנה שאנו רוצים לפחד רק ממלך העולם, כי:

שמי שמפחד מאחד, לא מפחד – מאף אחד!

אנו מבקשים מבורא עולם שיכניס בנו יראה ממנו:

"וּבְכֵן תֵּן פַּחְדְּךָ ה' אֱלֹקֵינוּ עַל כָּל – מַעֲשֶׂיךָ! וְכוּ' וְיִירָאוּךָ כָּל הַמַּעֲשִׂים".

"וְאֵימָתֶךָ - עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ וְכוּ'".

# כולנו כאחד – מתייצבים להחזיר למלך את המלוכה:

אם היה נראה במהלך השנה, שאינטרס האישי הניע אותנו לפעולה לפני עשית רצון השם, עתה, כולנו באים ו'להתאפס' יחד מחדש - ולהחזיר למלך את המלוכה:

"וְיַעֲשׂוּ כֻלָּם אֲגֻדָּה אַחַת לַעֲשׂוֹת רְצוֹנְךָ".

# אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה – בוודאי גם שם נמצא השם יתברך: אנו מכריזים בתפילה שאנו יודעים שאפילו ברגעי ההסתרה הכי קשים שהיו בחיינו, ובשנה האחרונה, הקב"ה תמיד היה שם איתנו – רק בהסתרה.

הפנמת הידיעה מחזקת את הלב באמונה ובטחון במלך העולם, והאדם זוכה "אתה סתר לי" הקב"ה מסתיר ושומר אותו מצרותיו, תפילת ר"ה מחזקת את ההכרה שבורא עולם מנהל את עולמו ב'אתכסיא' כמו חודש תשרי:

"תִּקְעוּ בְּחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֶּסֶה לְיוֹם חַגֵּנוּ" - 'בַּכֶּסֶה' דַּייְקָא, לְשׁוֹן - סָתוּם וּמְכֻסֶּה.

# האר לי פנים - ואל תסתר פניך:

אני מחזק את ההכרה שאתה נמצא בכל זמן מקום ומצב, ואי אפשר לברוח ממך, בבחינת:

"אִם אֶסַּק שָׁמַיִם וְכוּ' וְאַצִּיעָה שְׁאוֹל וְכוּ' וּכְמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, בְּכָל מָקוֹם עֵינֵי ה' צוֹפוֹת טוֹבִים וְרָעִים".

ולכן בקשתי שהשנה:

"אַל תַּסְתֵּר פָּנֶיךָ מִמֶּנִי... בְּחִינַת: יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ".

# גילוי רצוני - גלה מלכותך על כל יושבי הארץ:

אנו חוזרים כמה פעמים בתפילה על הבקשה, שמלך העולם יתגלה לכל הארץ והעולם, וזה:

"הופע בהדר גאון עוזך, על כל יושבי תבל ארצך" (ליקוטי הלכות, או"ח, ר"ה, הל' ו').

# ביום המלכת השם – נפסק דיננו לשנה הקרובה:

כי אתה רואה ומשגיח עלינו במהלך כל השנה, וזה:

"עֵינֵי ה' אֱלֹקֶיךָ בָּהּ מֵרֵאשִׁית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה".

# אמונה בהשגחה פרטית – ויכולת הבחירה:

אני מאמין שיש עלי השגחה פרטית בכל רגע, אך, יש לי גם בחירה חופשית, ומבקש שתיתן לי לזכור תמיד שאתה:

"צוֹפֶה וּמַבִּיט וּמַשְׁגִּיחַ, עַל כָּל אֶחָד וְאֶחָד בִּפְרָטִיּוּת, כְּפִי - מְקוֹמוֹ וּשְׁעָתוֹ וְעִנְיָנוֹ".

ורוצה לבחור נכון ולשוב אליך, ולדבק - בך ובתורתך (שם, הל' יו"ד, הל' ריבית, ה').

# בא אליך – כדל ורש:

דופק בדלתך ורוצה לחזור אליך, שען ובוטח ברחמיך וחסדך הרבים:

"כִּי עִם ה' הַחֶסֶד, וְהַרְבֵּה עִמּוֹ פְדוּת".

# באתי עתה להמליך אותך - תכריע דיני לכף זכות:

בראש השנה, הקב"ה שופט את האדם:

"באשר הוא שם"! אף אם – כל השנה חטא!

החזרתי לך את המלוכה, ואני שב אליו, קיבלתי על עצמי התחזקות קטנה שמוכיחה שאני רציני, אנא, תכריע את דיני לזכות.

# עיקר התשובה - תקיעת שופר:

קורא לך ללא קול, תקיעת שופר נחשבת צעקה קדושה בלי קול, והיא תחילת התשובה, בבחינת:

"מִמַּעֲמַקִּים קְרָאתִיךָ ה', ה' שִׁמְעָה בְקוֹלִי וְכוּ'".

תקיעת השופר מוכיחה את רצוני:

"לָשׁוּב מִכָּל הַמְקוֹמוֹת רָעִים" – שבהם הייתי השנה.

# תיקון חטאי - העלאת כבודו של מלך העולם:

חטאתי המעיטו כבודך עבור כבודי, ועכשיו אני רוצה להחזיר ולהעלות לך את המלכות דקדושא, ומזכירים זאת כמה פעמים בתפילות ר"ה:

"וְתִמְלֹךְ אַתָּה ה' וְכוּ' מְלֹךְ עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ בִּכְבוֹדֶךָ בְּחִינַת מֶלֶךְ הַכָּבוֹד".

כל מטרת התפילות בר"ה – להחזיר לקב"ה את הכבוד והמלוכה!

כמה שיותר אתאמץ בר"ה להעלות את כבוד ה', כך יותר אתקן מה שפגמתי בכבוד ה', ומהיום אני מבקש לשוב אליך ולהיכלל בכבוד דקדושה, ואומר מוהרנ"ת בליקוטי הלכות (חו"מ, הל' חובל בחברו, ג') שאזכה:

"לְגַדֵּל וּלְכַבֵּד שְׁמוֹ יִתְבָּרַךְ מֵעַתָּה - בְּתוֹרָה וּתְפִלָּה וּמַעֲשִֹים טוֹבִים, אָמֵן"!

תכלה שנה וקללותיה, תכל שנה וברכותיה, כתיבה וחתימה טובה לכלל ישראל, אמן!