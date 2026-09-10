הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה להפקדה את תוכנית "הרובע המרכזי" בבית שמש - פרויקט מסיבי שיכלול כ-16,000 יחידות דיור על שטח של כ-1,000 דונם בליבה הגיאוגרפית של העיר. התוכנית, המתוכננת בבינוי המותאם לצורכי הציבור החרדי, כוללת גם מתחם תעסוקה משמעותי, מסחר, מוסדות חינוך וציבור, שטחים ירוקים ומערך תחבורה ציבורית.

בהחלטתה קבעה הוועדה כי גובה בנייני המגורים יהיה עד 9 קומות מעל הכניסה הקובעת. כמו כן נקבע כי הבינוי למגורים שתוכנן בסמוך לבנייני שכונת בעלזא יועבר למגרש חלופי, ובגב הבניינים הקיימים ברחוב תכלת מרדכי לא תותר בנייה - במקום זאת ייבחנו שטחים פתוחים.

דגש משמעותי בהחלטה ניתן לשלביות הביצוע: הקמת מתחמי המגורים תתקדם במקביל לפיתוח רשת הדרכים, מבני הציבור והשטחים הפתוחים. הוועדה אף קבעה כי כבר עם מתחם המגורים הראשון יקודם חלק ממתחם התעסוקה, וכי אכלוס המגורים יותנה בהשלמת מבני הציבור, הכבישים ועבודות הפיתוח הנדרשות בכל מתחם.

הרובע תוכנן על בסיס תפיסת "עיר 15 דקות", המאפשרת לתושבים להגיע ברגל למוסדות חינוך, מסחר, תעסוקה ושירותים ציבוריים. התוכנית צפויה לחבר בין רמות בית שמש לשכונות הוותיקות ולהוות נדבך מרכזי בהיערכות העיר לצמיחה לכ-500 אלף תושבים.

הוועדה המחוזית בירכה על קידום התוכנית וקבעה כי היא מייצרת "רקמה עירונית איכותית", תוך "ניצול ראוי של משאב הקרקע העירוני" ותוספת משמעותית של שטחי תעסוקה, מבני ציבור ושטחים פתוחים.

יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וחבר הוועדה המחוזית שמעון גולדברג, ממלא מקום ראש העיר, מסר: "אישור הרובע המרכזי הוא בשורה אסטרטגית לעתידה של בית שמש. כ-16 אלף יחידות דיור בלב העיר, בבינוי המותאם לצורכי הציבור החרדי, לצד תעסוקה, מוסדות ציבור, שטחים פתוחים ומערך תחבורה מתקדם - זו למעשה הקמת עיר חדשה בתוך העיר".

גולדברג הוסיף: "ההחלטה שהפיתוח יתקדם באופן מדורג ומשולב, כך שהכבישים, מוסדות הציבור והתעסוקה יפותחו יחד עם המגורים, היא משמעותית במיוחד ותאפשר לנו לבנות רובע איכותי שנותן מענה אמיתי לכל צורכי התושבים. הרובע החדש יחבר בין חלקי בית שמש ויהווה נדבך מרכזי בהיערכות שלנו לעיר של מעל חצי מיליון נפש".