מימין נתניהו, משמאל דחלאן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

התנועה של הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן הגיבה הערב (רביעי) בחריפות לטענות שהועלו על ידי הליכוד, לפיהן הוא עומד מאחורי הפרסום בעיתון 'הארץ' על שיחת טלפון לכאורה בין מנהיג האמירויות ובין ראש הממשלה נתניהו - במהלכה הוא הוזהר מהטבח שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר.

"זה מסע הסתה מגוחך ומטעה", מסרו מטעם התנועה, לפי פרסום הערב ב'חדשות 12'. כזכור, הליכוד פרסם הערב תגובה חריפה בה טען כי "הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל". לדברי הליכוד, "התברר שמי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון 'הארץ' הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן שיושב באמירויות".

בן זאיד ונתניהו ( צילום: Israel Sellem/POOL ושאטרסטוק )

בליכוד המשיכו ותקפו: "דחלאן הקים רשימה משותפת עם חמאס לבחירות ברשות הפלסטינית. הוא מעוניין להפיל את ממשלת הימין בראשות נתניהו כי הוא חולם להשתלט על רצועת עזה. לשם כך הוא צריך ממשלת שמאל חלשה של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. ממשלה כזאת תיסוג מעזה ותעביר אותה לשליטתו".

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בנוסף, הליכוד טען כי הפרסום בהארץ פורסם לאחר שהתקבל תשלום "מעמותת שמאל שקשורה למפלגת 'הדמוקרטים' של יאיר גולן, כדי להפיץ את עלילת הכזב שלו".

הליכוד דרש לפתוח בחקירה פלילית נגד שלומי אלדר, רות יובל, עיתון 'הארץ' ונגד גורמים נוספים שלא פורטו בהודעה המלאה. בהארץ הגיבו: "עומדים מאחורי הפרסום".