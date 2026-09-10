כל החדשות והעדכונים חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00 לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM) אשאריאל שרפרכיכר השבת | 16:00 חדשות כיכר FM מהדורת 16:00 - צילום: כיכר השבת 10100:00/1:51חדשות כיכר FM מהדורת 16:00 (צילום: כיכר השבת )הילד שגדל ללא אב והפך לתופעה הרוחנית המשפיעה ביותר בישראל; הרב רפאל רובין פותח את הלב | צפואלי גוטהלף|09.09.26אלו 30 הכתבות הכי נצפות השנה ב'כיכר השבת' | הרשימה המלאהכיכר השבת|16:04מבזקי חדשות 'כיכר FM' מתפרסמים לאורך כל היום בשעות 10:00 - 12:00- 14:00 ו-18:00. כיכר השבתחדשותאריאל שרפר 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:הילדה שקנתה עיט במיליון וחצי דולר; ובדרום: נערכים לתרחיש שבעה באוקטובריוסי סרגובסקי|07.09.26נורמלי? ילדים מושלכים מגובה למים | התמונה מתבהרת מי יהיו חברי הכנסת • צפויוסי סרגובסקי|06.09.26אחרי עשרות שנים ח"כ גפני חוזר לכולל? | איראן מאיימת, שר הביטחון תוקףיוסי סרגובסקי|03.09.26אולי גם יעניין אותך:בש"ס מעודדים חניה שלא כחוק ומתפלאים שיש דקירות | דבר ראשוןישראל מאיר ומשה מנס|02.09.26מתי חובה להתערב? הדילמות שמציפות את כולנומשה מנס|01.09.26מפורסמים דורשים: "תנו לנו לחיות בשקטמשה מנס|01.09.26
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