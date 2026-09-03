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אחרי עשרות שנים ח"כ גפני חוזר לכולל? | איראן מאיימת, שר הביטחון תוקף

הדרמה הליטאית נמשכת: הח"כים הוותיקים יודחו? | האזהרה האיראנית בלבנון והאיום של כ"ץ להחזיר את טהרן לתקופת האבן | פשיטת המשטרה על חתונות הקטינים ביבנאל | קפה המיסיונרים נכנע למחאות וייסגר בשבת | מחווה ללבנון: ישראל משחררת חמישה עצורים |וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

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כיכר השבתאיראןמשה גפנילבנוןיוסי סרגובסקיהיום בכיכרישראל כ"ץ

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