דיווחים מכלי תקשורת בינלאומיים מצביעים על פגיעה קשה באזרחים באיראן, כאשר רסיסי טיל שנורו במסגרת התקיפות האמריקניות פגעו באולם חתונות בעיר כוהסתאך שבמחוז סיריק בדרום המדינה.

על פי הדיווחים האיראניים, הפגיעה אירעה בזמן שהתקיימה חתונה באולם, כאשר רסיסי הטיל פגעו בבית המגורים שבו נערך האירוע. הסהר האדום האיראני ודובר משרד החוץ האיראני מסרו כי לפחות 4-5 בני אדם נהרגו בפגיעה, ביניהם ילד, ומעל 50 נפצעו.

האירוע מתרחש על רקע גל התקיפות האמריקניות הנרחב שביצע צבא ארה"ב במטרות איראניות במצר הורמוז ובאיראן עצמה. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) אישר כי כוחות אמריקניים תקפו מטרות של משמרות המהפכה, כולל מערכות הגנה אווירית, מכ"מים ומתקני ימיים באזור.

עם זאת, הצבא האמריקני וממשל ארה"ב לא אישרו עד כה את הדיווח האיראני על הפגיעה באזרחים באירוע החתונה, ולא פרסמו הודעה המאשרת או לוקחת אחריות על הפגיעה.

נבדקת האפשרות כי מדובר בנפילת מיירט איראני או כשל בשיגור במסגרת מטחי התגובה שאיראן שיגרה לעבר מטרות באזור, אך נכון לשעות האחרונות לא יצאה הודעה רשמית מצד ארה"ב המייחסת את הפגיעה לטיל איראני שנסתה מסלולו.

תגובה איראנית חריפה

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף שהשתתף בשיחות עם ארה"ב, הגיב בחריפות לאירוע ופרסם הודעה שבה כתב: "בית ספר מינאב: ילדים נטבחו. אולם הספורט למערד: ילדים שחטו. חתונה קוהסטק: ילדים נהרגו עם משפחותיהם. אם כוח מתנהג כמו השטן, בוחר מטרות כמו השטן, וקוטל כמו השטן, זו השטן. מגן על שטן זוטר שעושה אותו הדבר? זה השטן הגדול".

ההסלמה במפרץ הפרסי ממשיכה להתגבר, כאשר איראן הגיבה על התקיפות האמריקניות בשיגור טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים באזור. דובר מפקדת החירום האיראנית איים כי "התקיפות יימשכו עד שבארה"ב יתחרטו על הפשעים".