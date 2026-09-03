286 ימים בגיהנום: התמונות הקשות מנושאת המטוסים

נושאת המטוסים לינקולן בתאילנד ( צילום: המלח גייג' תומאס | צבא ארה"ב )

אלפי מלחים ונחתים אמריקאים נושמים סוף סוף לרווחה, אך מפלצת הפלדה הענקית שהגינה עליהם מספרת סיפור קשוח וקודר בהרבה. חשיפה דרמטית של אתר The War Zone מגלה את ממדי השחיקה המזעזעים של נושאת המטוסים האמריקאית USS Abraham Lincoln, אשר עגנה בנמל לם צ'באנג שבתאילנד לאחר 286 ימים תמימים ללא עצירת חופש חוף אמיתית - רובם המוחלט בלב זירת לחימה בוערת ומותחת מול איראן.

הנושאת, שיצאה מסן דייגו כבר בנובמבר 2025 להפלגה שגרתית לכאורה, הופנתה במהירות למזרח התיכון והפכה לחוד החנית במבצע Epic Fury שהחל ב-28 בפברואר. בתמונות שעוררו סערה בצי נראים בבירור כתמי חלודה כהים המעטרים את גוף הענק לצד טבעת אצות ירוקה ועבותה בקו המים - עדות פיזית אילמת לתשעה חודשים וחצי של שהייה רצופה בים פתוח ללא תחזוקה ימית מסודרת. מאחורי החלודה: משבר נפשי חסר תקדים מאחורי המראות הקשים עמדה גם מצוקה אנושית ואתגרים מבצעיים חסרי תקדים. הלחץ העצום והניתוק הממושך מהבית גבו מחיר נפשי כבד מהצוות, כאשר בחודש שעבר אף דווח על מלח שקפץ במכוון מהסיפון וחולץ, לצד אירועים דומים נוספים שניסו להסתיר. ההחלטה לחלץ את הנושאת החוצה מהאזור התקבלה סוף סוף בעקבות אותן אזהרות חמורות על קריסת המורל והבריאות הנפשית של הלוחמים. גן חיות אנושי: התופעה המצמררת שסחפה את העולם במשך שנים אריה רוזן | 15:42 אל תעזוב ידיים: נחיתת החירום המטורפת בהיסטוריית התעופה דני שפיץ | 15:42 הצי האמריקני מיהר לפרסם הכחשה נחרצת לדיווחים על מותם של שבעה מלחים בעימות אלים על סיפון הנושאת. "הדיווחים הללו שקריים לחלוטין", נמסר מפיקוד הצי. "אף אחד מאנשי הצוות על נושאת המטוסים לא נפטר, והמלח היחיד שנפל מהספינה ב-3 באוגוסט חולץ במהירות ובבטחון". יתרה מכך, הצי הדגיש כי הלינקולן רושמת את אחד משיעורי הגיוס המחודש הגבוהים ביותר מבין כל נושאות המטוסים בצי - 84.4%, נתון המצביע על רמת שביעות רצון גבוהה בקרב המלחים.

מטוסים ממריאים מהלינקולן לעבר איראן ( צילום: שאטרסטוק )

משבר בצי האמריקאי: הלחץ ממשיך לבעור

הגעתה לתאילנד, שם תישאר עד סוף השבוע לעצירת התרעננות והטענת מצברים בפיקודו של תת-אדמירל רוברט א. לופרן, מסמנת את ההפוגה הראשונה עבור הצוות המותש. מפקד המבצעים הימיים, אדמירל דריל קודל, הודה לאחרונה כי השאיפה המבצעית האמיתית היא להגביל פריסות לשבעה חודשים בלבד - יעד שהופך לבלתי אפשרי נוכח המתיחות הגלובלית והעומס הכבד על צי נושאות המטוסים.

במהלך יותר מ-200 ימים באזור הלחימה יצאו מהלינקולן למעלה מ-10,000 גיחות. היא נטלה חלק בתקיפות האמריקניות ובמאמצים לאכוף את המצור הימי על איראן. בתקופה האחרונה פורסמו דיווחים על קשיים באספקת מזון טרי, בעיות בתשתיות האונייה ועומס נפשי בקרב המלחים. הלינקולן שהתה תקופה חריגה של יותר מ-200 ימים ללא ביקור בנמל, וחברי קונגרס ובני משפחות של אנשי הצוות העלו שאלות בנוגע לתנאים על סיפונה.

כעת תחליף אותה נושאת המטוסים "ג'ורג' וושינגטון", שתופנה למזרח התיכון ותאפשר ללינקולן לשוב לארצות הברית. סבב ההחלפה מדגים את הקושי של הצי האמריקאי להמשיך להחזיק לאורך זמן כוח ימי גדול באזור, בשעה שהמלחמה מול איראן ממשיכה להכביד על הצי. הצי רשם לאחרונה גם את הפריסה ההיסטורית בת 326 הימים של USS Gerald R. Ford - עדות נוספת לעומס הכבד המוטל על הכוחות הימיים האמריקאיים.