מחקר ניסויי פורץ דרך במעבדה סינית פתר תעלומה מסתורית והוכיח סופית כי חלקיקי החמצן המועברים מכדור הארץ בחלל גורמים להיווצרות חלודה על פני הירח - תגלית שמערערת את התפיסה המדעית לגבי יחסי הגומלין הגיאוכימיים בין כדור הארץ לירח | מדענים שחזרו במעבדה את התנאים על פני הירח, וחשפו כיצד האנרגיה והיחס בין החמצן למימן משפיעים על היווצרות והפחתת ההמטיט, מינרל הברזל המחומצן שהתגלתה לראשונה ב־2020 (בעולם)
הריח המשכר של עוגיות טריות הנאפות בתנור תמיד מעלה חיוך על הפנים. למרות שאנחנו מבטיחות לעצמינו להתחיל לאפות בתדירות גבוהה יותר, יש דבר אחד שעוצר אותנו: הידיעה הבלתי מעורערת שניקוי קשה ויסודי מחכה לנו אחר כך * הטריק הבא ישנה את חייך (מטבח, בית)
מתכות הן עסק יקר ולכן חשוב להגן עליהן מפני מים, לחות וחלודה העלולים לפגוע במראה המתכת, בחוזקה ובעמידות שלה. אם בחורף חששתם להתחיל עם עסק הצביעה של מתכות הנמצאים תחת כיפת השמיים – הרי שאין מתאימה מעונת האביב לחדש את המראה הנפלא ולשמור עליו לאורך שנים (עיצוב)
מסתבר שלנייר הכסוף שמתקמט מכל נגיעה יש שימושים נוספים חוץ מלכסות תבניות חד פעמיות ולצפות מטבחים לפסח. ולמעשה, הם די גאוניים: מפתרונות לחלודה במקלחת והגברת החימום בבית ועד גיהוץ מהיר יותר. 6 שימושים גאוניים לנייר כסף (סטייל)