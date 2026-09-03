בין חיים למוות: משפחת פילים נסחפה מנפאל להודו

מראות דרמטיים הגיעו מאזור אוטר פראדש שבהודו: חמישה פילים, בהם שני גורים, נקלעו לזרם מים עוצמתי שנוצר בעקבות השיטפונות שפגעו בנפאל.

בתוך המים הגועשים התפתח מאבק הישרדות, כאשר שני הגורים התקשו להתמודד עם עוצמת הזרם ושלושת הפילים הבוגרים נשארו לצדם. העדר נסחף לעבר סכר ג'יריג'אפורי, באזור בהראייך, כאשר הזרם החזק איים לגרור את הפילים אל אזור מסוכן. לפי אנשי היער, הגורים התקשו להישאר מעל המים, והפילים הבוגרים המשיכו אחריהם, ככל הנראה בניסיון להגן עליהם. האירוע התרחש ב־25 באוגוסט, כאשר אנשי מטה יער קטרניאגט קיבלו דיווח על עדר של שלושה פילים בוגרים ושני גורים הנסחף בזרם החזק. אנשי היער יצאו מיד למקום, ובמקביל פנו אל מחלקת ההשקיה כדי להפחית את עוצמת המים.

עשרות קילומטרים: חמישה פילים נסחפו מנפאל להודו - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12 עשרות קילומטרים: חמישה פילים נסחפו מנפאל להודו ( צילום: רשתות חברתיות )

הפתרון הגיע באמצעות הסכר: שעריו נסגרו כדי לעצור את הזרימה המהירה. ברגע שהזרם נחלש, הצליחו הפילים הבוגרים להשתלט מחדש על המצב ולהוביל את שני הגורים אל מחוץ לאזור הסכנה.

אמצעי הפחתה ננקטים כדי למנוע התנגשויות בין פילים לרכבות בהודו - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:23 אמצעי הפחתה ננקטים כדי למנוע התנגשויות בין פילים לרכבות בהודו ( צילום: רשתות חברתיות )

הסיפור זכה לתשומת לב רבה ברשת לאחר שקצינת הממשל ההודי סופרייה סאהו שיתפה את התמונות ותיארה את העדר כ"חסר פחד", לאחר שנשאר יחד והגן על הגורים בתוך המים המשתוללים. בהמשך שיבח גם קצין שירות היערות ראמש פאנדיי את הפעולה המהירה של אנשי היער ומחלקת ההשקיה.