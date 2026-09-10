אלו 30 הכתבות הכי נצפות השנה ב'כיכר השבת' | הרשימה המלאה

כיכר השבת ( צילום: חיים גולדברג )

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איילה בן גביר מגיבה לביקורות על מסיבת יום הולדת 50 של בעלה השר רעייתו של השר לביטחון לאומי מתייחסת לביקורות על מסיבת יום ההולדת ה-50 | "איתמר וחברי עוצמה יהודית נמצאים בצפון בלי סוף"

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

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אבל כבד ירד על היישוב נריה לאחר שקהילת היישוב הודיעה היום על פטירתו של הקצין איתן ישראל קנטמן ז"ל, בן 23 ותושב היישוב | איתן ז"ל הוא בנם של בניה ונעמה קנטמן, ואחיהם של אלקנה, תמר, יאיר, יונתן ומשה אחיה (בארץ)

קצין צה"ל איתן קנטמן ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

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מי אמר שסלט חסה חייב להיות צפוי ומשעמם? אבי מילר מפתיע עם מתכון בו תמצאו שילוב נדיר של מתיקות האגסים, חריפות עדינה של צ’ילי, קראנץ’ פיצוחים ורוטב מפתיע שעושה קסמים: ביס אחד, ותבינו למה זה הסלט שכולם ירצו על השולחן בחג

השף אבי מילר מפתיע עם סלט חסה עסיסי ומקורי - צפו ( צילום: כיכר השבת )

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כל חובב מתוק יודע: להמיס שוקולד זה אמנות. יותר מדי חום - והוא הופך לגרגרי אפר קשים ולא לאותו מרקם קרמי וחלק שממלא את הפה בשמחה. פחות מדי - והשוקולד נשאר עם גושים לא אחידים. אז איך עושים את זה בדיוק נכון, בלי סיכון לשריפה? הנה כל הסודות של המקצוענים

( צילום: באדיבות המצלם )

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מכירים את זה שנשאר לכם סיר מלא באורז לבן ואורירי מאתמול? עבור רובנו, מדובר בפתרון המושלם לארוחת צהריים מהירה ביום למחרת. כל מה שצריך זה שתי דקות במיקרוגל, קצת רוטב, ואנחנו מסודרים. אבל מה אם היינו אומרים לכם שהסכנה האמיתית לא נמצאת בחימום עצמו, אלא דווקא בדרך שבה שמרתם את האורז לפני כן?

אל תשאירו את סיר האורז לנמנם על הגז ( צילום: שאטרסטוק )

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בין שלל המסמכים והמכתבים, שחשף היום לראשונה ארכיון המדינה מהשנה הסוערת שקדמה לרצח רבין, מופיע מכתב ששיגר רבין לנתניהו ובו ברכה להולדת הבן אבנר נתניהו. מה עוד יש באוסף?

אבנר נתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

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טורקיה ואיטליה רושמות הישג עם ניסוי שליטה מלאה של טייס קרב על נחיל כטמ"מים אוטונומי. במקום להסתפק בהפעלה מהקרקע, המטוסים שולטים בלהקות תקיפה מהאוויר – יכולת שמשנה את כללי המערכה ומעמידה אתגר משמעותי לישראל

( צילום: משרד ההגנה של טורקיה | חשבון רשמי )

במקום ה-23 -

בעוד העולם מחפש את "המרשם לחיים ארוכים" בתוספי תזונה ודיאטות, לואיס קרלוס דוס סנטוס מברזיל חוגג 118 שנים עם סיגריה ביד ושלוש כוסות קפה ביום | האיש שנולד עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, מציג בריאות יוצאת דופן ואורח חיים פשוט שהפך אותו לאגדה חיה

לואיס קרלוס דוס סנטוס מברזיל חוגג 118 ( צילום: רשתות חברתיות )

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הוועדה המארגנת פרסמה הנחיות מפורטות למשתתפי מסע המחאה: נסיעה במהירות 50 קמ"ש, תיאום עם המשטרה והיערכות לעומסי תנועה כבדים בצירים מרכזיים

מחאה | אילוסטרציה ( צילום: טל גל / פלאש 90 )

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עם צריח בלתי מאויש, מנוע היברידי שקט ודיאטה של 13 טון, הדור הבא של האברמס נחת על שולחן השרטוטים והפך למציאות חמש שנים לפני המועד המתוכנן • מלקחי אוקראינה ועד לקרב מול הרחפנים: הצצה לאבטיפוס שנועד להחזיר לארה"ב את העליונות הקרקעית

טנק אברמ'ס - צילום: החטיבה הארטילרית של צבא אוקראינה 10 10 0:00 / 0:59 טנק אברמ'ס ( צילום: החטיבה הארטילרית של צבא אוקראינה )

במקום ה-20 -

לפעמים אנחנו רוצים להפתיע את המשפחה או האורחים עם משהו מתוק ומרשים – אבל בלי להסתבך שעות במטבח. בדיוק בשביל זה נוצרה העוגה הזו: שכבות פשוטות של עוגיות, פודינג שוקולדי רך וקרם קצפת מלטף. התוצאה? קינוח שנראה מיליון דולר, טעים בטירוף – ומוכן בלי תנור

עוגת הפודינג שתכבוש את הסוכה: קלה, מהירה וממכרת! ( טלי בר )

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הזמר והיוצר ישי קרנר בסינגל חדש אותו הוא מוציא לאחר חזרתו בתשובה בתקופה האחרונה. הלחן של מוטי סיימון ואילו ההפקה המוזיקלית של קרנר עצמו

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משרד התחבורה נערך להשקת רשת מצלמות מתקדמת שתזהה כלי רכב מזהמים ותחסום את גישתם לאזורי "אוויר נקי" בערים | התקנות החדשות ייתנו בידי הרשויות המקומיות גמישות חסרת תקדים בהגבלת התנועה, מבסיס תקינת יורו ועד מגבלות של סוגי רכב, ויביאו לשינוי דרמטי במפת הניידות העירונית | אבל איך יעבדו המצלמות? אילו דגמים יידרשו להישאר בחוץ? ומה זה אומר על פרטיות הנהגים?

עולות שלב. מצלמת תנועה ( צילום: Nati Shohat/Flash 90 )

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דרמה אסטרטגית בברלין ובלונדון: המעצמות האירופיות הכריזו על האצת פרויקט הדגל לפיתוח משפחת טילים מתקדמת שנועדה לנטרל את מערכות ההגנה הצפופות בעולם. המטרה: עצמאות ביטחונית מוחלטת והרתעה חסרת תקדים מול איומים מרוחקים

מערכות רקטות השיגור המרובות הראשונות מדגם M270A2 - צילום: משרד ההגנה של בריטניה ( @DefenceHQ 10 10 0:00 / 0:55 מערכות רקטות השיגור המרובות הראשונות מדגם M270A2 ( צילום: משרד ההגנה של בריטניה ( @DefenceHQ )

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בוגר סיני של האוניברסיטה היוקרתית UCLA הציג לראווה במהלך טקס הסיום את היסטוריית השיחות שלו עם GPT, בה נראו העבודות שחיברה עבורו הבינה המלאכותית | אחרי 14 מיליון צפיות, התואר שלו נשלל

במקום ה-15 -

בתוכנית ״כיכר FM״ עם אלי גוטהלף: אחרי ההצפות בשרון מגיעה מערכת חורפית משמעותית עם גשמים חזקים ורוחות קיצוניות, ואמירה של החזאי צחי פלג לגבי אפשרות לשלג ולא בחרמון – תחזית, היערכות ומשמעויות

( צילום: שמואל אריה )

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פרויקט השדרוג השאפתני במזרח הרחוק, שכלל מערכת "שמונה להבים" במיליוני דולרים, קרס בעקבות נסיגה אמריקנית. כעת, בצל האיום הסיני הגובר, הוחלט לזנוח את האלתורים ולרכוש את מטוסי ה'שמשון' הישראלים

מטוסי שמשון של חיל האוויר בפעילות - צילום: אתר צה"ל חשבון רשמי 10 10 0:00 / 0:18 מטוסי שמשון של חיל האוויר בפעילות ( צילום: אתר צה"ל חשבון רשמי )

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מיפוי חסר תקדים ברזולוציה גבוהה גילה תצורות דמויות "דמעות" באורך של מאות מטרים על קרקעית הקרח באנטארקטיקה | הממצאים המפתיעים מאתגרים את המודלים המדעיים הקיימים בנוגע לקצב המסת הקרחונים ועליית מפלס הים, ומספקים הצצה נדירה לתהליכים המתרחשים באזורים הבלתי נגישים ביותר בכדור הארץ

הצוללת האוטונומית ראן ( צילום: רשתות חברתיות )

במקום ה-12 -

מצרים מזעזעת את המזרח התיכון עם חשיפת הכטמ"מ "חמזה-3". בשולי המתיחות האזורית קהיר דוהרת לעצמאות ביטחונית עם יכולת שיגור לטווחים ארוכים ונחילי כטמ"מים, והופכת למעצמה תעשייתית צבאית שקובעת עובדות חדשות בשטח בשנת 2026

מרוץ החימוש במזרח התיכון | הצבא הסעודי בתרגיל צבאי - צילום: החשבון הרשמי של משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית 10 10 0:00 / 1:00 מרוץ החימוש במזרח התיכון | הצבא הסעודי בתרגיל צבאי ( צילום: החשבון הרשמי של משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית )

במקום ה-11 -

לא פחות מ-47 ספינות וסירות עושות את דרכן בשעה זו לכיוון חופי ישראל, במטרה "לשבור את המצור" על רצועת עזה | בשונה מהפעם הקודמת בה סירה בודדת ניסתה לחדור למים הטריטוריאליים של ישראל, הפעם יהיה זה אתגר שונה וגדול בהרבה עימו תיאלץ ישראל להתמודד

47 ספינות עושות את דרכן לישראל 10 10 0:00 / 0:12 47 ספינות עושות את דרכן לישראל

במקום העשירי -

מטחי שיגורים רצופים מאיראן לכל רחבי הארץ | 6 פצועים אחד מהם באורח בינוני בזירת נפילה בירושלים | הותרו לפרסום 4 שמות מנרצחי פגיעת הטיל בבית שמש: שרה אלימלך, ​רונית אלימלך, גבריאל ברוך רווח ואורן כץ ז"ל | הנשיא טראמפ: "רבים מאנשי הצבא באיראן רוצים להיכנע" | עדכונים שוטפים דקה אחר דקה

מהזירה בירושלים ( צילום: דוברות מד"א )

במקום התשיעי -

הפנטגון החל בפריסה מואצת של טנקים ונגמ"שים בגזרת פיקוד המרכז (CENTCOM). לפי דיווח ב-Defense Blog, חטיבת השריון 278 הונחתה בנקודות אסטרטגיות במזרח התיכון כמענה לאיומי טילים וכטב"מים באזור

מטוס תובלה אמריקאי - צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי 10 10 0:00 / 0:23 מטוס תובלה אמריקאי ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

במקום השמיני -

האם תהיה תקיפה באיראן בסוף השבוע? בהודעה שנשלחה מעיריית פתח תקווה לעובדי העירייה התבקשו העובדים להיות זמינים באופן מלא | בעירייה מבהירים: "אין מדובר בהודעה חריגה, והיא לא נשלחה בעקבות מידע קונקרטי כלשהו"

שברי טיל במהלך עם כלביא ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

במקום השביעי -

תשכחו מכל מה שידעתם על ניקיון: אם גם אתם עמדתם חסרי אונים מול הפסים השחורים באמבטיה ושאלתם את עצמכם למה שום חומר לא מזיז להם - הטיפ הבא ישנה הכל | בזמן שכולם משפשפים עד זוב דם וקונים תכשירים יקרים שרק עושים ריח של כימיקלים, מתברר שהפתרון הכי חכם (והכי זול) נמצא אצלכם בארון התרופות. זה נשמע הזוי, זה נראה מצחיק, אבל ה"חבישה" הזאת היא הדרך היחידה להחזיר לסיליקון את הלובן המקורי שלו בלי להזיז אצבע

אין משהו יותר מתסכל מהפסים השחורים האלה בסיליקון ( צילום: שאטרסטוק )

במקום השישי -

לראשונה מזה 738 ימים, 20 חטופים חיים שוחררו משבי חמאס | שבעת החטופים הראשונים הועברו על ידי כוח צה"ל ושב"כ ונפגשו לראשונה עם בני משפחתם ולאחר מכן הועברו לבתי החולים | במקביל, 13 חטופים נוספים נקלטו במתחם ברעים

אלון אהל בשטח מדינת ישראל

במקום החמישי -

בעוד העולם מנסה לעכל את קצב השינויים הטכנולוגיים, הצהרה אחת של אילון מאסק טלטלה את הרשת: אנחנו כבר לא מחכים לעתיד - אנחנו חיים בתוכו

אילון מאסק ( צילום: By Gage Skidmore - https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/54819827616/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=175831467 )

במקום הרביעי -

עת צרה היא ליעקב: מאות אלפי בני הציבור החרדי על כל עדותיו וקהילותיו התאחדו סביב מעמד "זעקת התורה" - לחיזוק לומדי התורה | העצרת נערכת על פני רחובות הכניסה לירושלים בראשות גדולי ישראל • "כיכר השבת" עם כל העדכונים שוטפים | צפו בשידור חוזר

עצרת המיליון | שידור חוזר 10 10 0:00 / 2:25:49 עצרת המיליון | שידור חוזר

במקום השלישי -

אייל ציונוב מתהדר בגלימת ומצנפת הראשון לציון, מופיע בטקסים ממלכתיים ומחלק ברכות לקהל שבטוח כי זכה לפגוש בראשון לציון בכבודו ובעצמו • הדברים הגיעו עד לכדי אירוע מביך בטקס הדלקת המשואות ואף לתקרית ביטחונית עם שירות הביטחון הכללי • גורם בכיר ברבנות בשיחה עם 'כיכר': "ההיסטוריה המשפטית מלמדת שאין דרך למנוע מכל אחד להתלבש כראות עיניו"

אייל ציונוב מתהדר בגלימת ומצנפת הראשון לציון ( צילום: מתוך חשבון היוטיוב של ציונוב )

במקום השני -

העיתונאי הבכיר עמית סגל שיחזר בפוסט מרגש את המחשבות שעברו בראשו אחרי לידת בנו הרביעי בשבוע שעבר - וגם חשף את השם שבחרו לו: "כדי להזכיר לדורות את העוז התנ״כי הזה שקפץ עלינו פתאום בשמחת תורה ומאז ממאן לעזוב, ואת נחל עוז ואת ניר עוז, ואת העוז של מבצע עם כלביא"

ברית המילה לבנו של סגל 10 10 0:00 / 0:36 ברית המילה לבנו של סגל

במקום הראשון -

אוצר במצולות בעיצומו של משבר: יפן רשמה הישג היסטורי ושאבה מתכות נדירות מעומק שיא של 6,000 מטרים, במהלך שנועד לשבור את התלות בסין ולהבטיח עצמאות טכנולוגית למאות שנים