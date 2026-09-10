אלו 30 הכתבות הכי נצפות השנה ב'כיכר השבת' | הרשימה המלאה

במקום ה-30 -
איילה בן גביר מגיבה לביקורות על מסיבת יום הולדת 50 של בעלה השר
רעייתו של השר לביטחון לאומי מתייחסת לביקורות על מסיבת יום ההולדת ה-50 | "איתמר וחברי עוצמה יהודית נמצאים בצפון בלי סוף"
במקום ה-29 -
אבל כבד ביישוב נריה: קצין צה"ל איתן ישראל קנטמן ז"ל
אבל כבד ירד על היישוב נריה לאחר שקהילת היישוב הודיעה היום על פטירתו של הקצין איתן ישראל קנטמן ז"ל, בן 23 ותושב היישוב | איתן ז"ל הוא בנם של בניה ונעמה קנטמן, ואחיהם של אלקנה, תמר, יאיר, יונתן ומשה אחיה (בארץ)
במקום ה-28 -
הטריק הקולינרי: סלט החסה שכולם יבקשו את המתכון
מי אמר שסלט חסה חייב להיות צפוי ומשעמם? אבי מילר מפתיע עם מתכון בו תמצאו שילוב נדיר של מתיקות האגסים, חריפות עדינה של צ’ילי, קראנץ’ פיצוחים ורוטב מפתיע שעושה קסמים: ביס אחד, ותבינו למה זה הסלט שכולם ירצו על השולחן בחג
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הסוד לשוקולד מבריק וחלק: השיטה שהשפים לא מספרים
כל חובב מתוק יודע: להמיס שוקולד זה אמנות. יותר מדי חום - והוא הופך לגרגרי אפר קשים ולא לאותו מרקם קרמי וחלק שממלא את הפה בשמחה. פחות מדי - והשוקולד נשאר עם גושים לא אחידים. אז איך עושים את זה בדיוק נכון, בלי סיכון לשריפה? הנה כל הסודות של המקצוענים
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למה חימום חוזר של אורז עלול להסתיים בחדר המיון?
מכירים את זה שנשאר לכם סיר מלא באורז לבן ואורירי מאתמול? עבור רובנו, מדובר בפתרון המושלם לארוחת צהריים מהירה ביום למחרת. כל מה שצריך זה שתי דקות במיקרוגל, קצת רוטב, ואנחנו מסודרים. אבל מה אם היינו אומרים לכם שהסכנה האמיתית לא נמצאת בחימום עצמו, אלא דווקא בדרך שבה שמרתם את האורז לפני כן?
במקום ה-25 -
נחשף: המכתב שרבין שלח לנתניהו כשנה לפני הרצח - על הבן אבנר
בין שלל המסמכים והמכתבים, שחשף היום לראשונה ארכיון המדינה מהשנה הסוערת שקדמה לרצח רבין, מופיע מכתב ששיגר רבין לנתניהו ובו ברכה להולדת הבן אבנר נתניהו. מה עוד יש באוסף?
במקום ה-24 -
סיוט לחיל האוויר: מטוסי קרב של טורקיה שולטים בנחילי תקיפה
טורקיה ואיטליה רושמות הישג עם ניסוי שליטה מלאה של טייס קרב על נחיל כטמ"מים אוטונומי. במקום להסתפק בהפעלה מהקרקע, המטוסים שולטים בלהקות תקיפה מהאוויר – יכולת שמשנה את כללי המערכה ומעמידה אתגר משמעותי לישראל
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המועמד לתואר האדם המבוגר בעולם: בן 118, רווק, מעשן ושותה קפה
בעוד העולם מחפש את "המרשם לחיים ארוכים" בתוספי תזונה ודיאטות, לואיס קרלוס דוס סנטוס מברזיל חוגג 118 שנים עם סיגריה ביד ושלוש כוסות קפה ביום | האיש שנולד עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, מציג בריאות יוצאת דופן ואורח חיים פשוט שהפך אותו לאגדה חיה
במקום ה-22 -
לקראת מחאת הענק הצפויה: הוועדה המארגנת פרסמה רשימת הוראות לנהגים
הוועדה המארגנת פרסמה הנחיות מפורטות למשתתפי מסע המחאה: נסיעה במהירות 50 קמ"ש, תיאום עם המשטרה והיערכות לעומסי תנועה כבדים בצירים מרכזיים
במקום ה-21 -
60 טון פלדה: הטנק שהגיע 5 שנים מוקדם מהתוכנית
עם צריח בלתי מאויש, מנוע היברידי שקט ודיאטה של 13 טון, הדור הבא של האברמס נחת על שולחן השרטוטים והפך למציאות חמש שנים לפני המועד המתוכנן • מלקחי אוקראינה ועד לקרב מול הרחפנים: הצצה לאבטיפוס שנועד להחזיר לארה"ב את העליונות הקרקעית
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כך תכינו עוגת פודינג שוקולד שתגנוב את ההצגה בסוכה
לפעמים אנחנו רוצים להפתיע את המשפחה או האורחים עם משהו מתוק ומרשים – אבל בלי להסתבך שעות במטבח. בדיוק בשביל זה נוצרה העוגה הזו: שכבות פשוטות של עוגיות, פודינג שוקולדי רך וקרם קצפת מלטף. התוצאה? קינוח שנראה מיליון דולר, טעים בטירוף – ומוכן בלי תנור
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הזמר חזר בתשובה והוא חוזר עם שיר חדש: "ממעמקים קראתיך"
הזמר והיוצר ישי קרנר בסינגל חדש אותו הוא מוציא לאחר חזרתו בתשובה בתקופה האחרונה. הלחן של מוטי סיימון ואילו ההפקה המוזיקלית של קרנר עצמו
במקום ה-18 -
המצלמות החדשות שישנו את כללי המשחק בתחבורה העירונית
משרד התחבורה נערך להשקת רשת מצלמות מתקדמת שתזהה כלי רכב מזהמים ותחסום את גישתם לאזורי "אוויר נקי" בערים | התקנות החדשות ייתנו בידי הרשויות המקומיות גמישות חסרת תקדים בהגבלת התנועה, מבסיס תקינת יורו ועד מגבלות של סוגי רכב, ויביאו לשינוי דרמטי במפת הניידות העירונית | אבל איך יעבדו המצלמות? אילו דגמים יידרשו להישאר בחוץ? ומה זה אומר על פרטיות הנהגים?
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2,000 ק"מ: הטיל החמקני שמשאיר את האויב בלי הגנה
דרמה אסטרטגית בברלין ובלונדון: המעצמות האירופיות הכריזו על האצת פרויקט הדגל לפיתוח משפחת טילים מתקדמת שנועדה לנטרל את מערכות ההגנה הצפופות בעולם. המטרה: עצמאות ביטחונית מוחלטת והרתעה חסרת תקדים מול איומים מרוחקים
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גאון: בוגר UCLA הציג את היסטוריית GPT בטקס הסיום - האוניברסיטה ביטלה את התואר
בוגר סיני של האוניברסיטה היוקרתית UCLA הציג לראווה במהלך טקס הסיום את היסטוריית השיחות שלו עם GPT, בה נראו העבודות שחיברה עבורו הבינה המלאכותית | אחרי 14 מיליון צפיות, התואר שלו נשלל
במקום ה-15 -
מערכת חורפית חריגה מגיעה - מה צפוי השבוע?
בתוכנית ״כיכר FM״ עם אלי גוטהלף: אחרי ההצפות בשרון מגיעה מערכת חורפית משמעותית עם גשמים חזקים ורוחות קיצוניות, ואמירה של החזאי צחי פלג לגבי אפשרות לשלג ולא בחרמון – תחזית, היערכות ומשמעויות
במקום ה-14 -
שמונה להבים במיליוני דולרים: המחדל שהוביל לרכישת ה'שמשון' הישראלי
פרויקט השדרוג השאפתני במזרח הרחוק, שכלל מערכת "שמונה להבים" במיליוני דולרים, קרס בעקבות נסיגה אמריקנית. כעת, בצל האיום הסיני הגובר, הוחלט לזנוח את האלתורים ולרכוש את מטוסי ה'שמשון' הישראלים
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תגלית מסתורית במעמקי הקוטב: צוללת אוטונומית חשפה מבנים לא מוכרים
מיפוי חסר תקדים ברזולוציה גבוהה גילה תצורות דמויות "דמעות" באורך של מאות מטרים על קרקעית הקרח באנטארקטיקה | הממצאים המפתיעים מאתגרים את המודלים המדעיים הקיימים בנוגע לקצב המסת הקרחונים ועליית מפלס הים, ומספקים הצצה נדירה לתהליכים המתרחשים באזורים הבלתי נגישים ביותר בכדור הארץ
במקום ה-12 -
1,800 ק"מ של נחילי אימה: הכטמ"מים מקהיר שמרעידים את טהרן
מצרים מזעזעת את המזרח התיכון עם חשיפת הכטמ"מ "חמזה-3". בשולי המתיחות האזורית קהיר דוהרת לעצמאות ביטחונית עם יכולת שיגור לטווחים ארוכים ונחילי כטמ"מים, והופכת למעצמה תעשייתית צבאית שקובעת עובדות חדשות בשטח בשנת 2026
במקום ה-11 -
לקראת התנגשות חזיתית: 47 ספינות עושות את דרכן לישראל - חיל הים בכוננות
לא פחות מ-47 ספינות וסירות עושות את דרכן בשעה זו לכיוון חופי ישראל, במטרה "לשבור את המצור" על רצועת עזה | בשונה מהפעם הקודמת בה סירה בודדת ניסתה לחדור למים הטריטוריאליים של ישראל, הפעם יהיה זה אתגר שונה וגדול בהרבה עימו תיאלץ ישראל להתמודד
במקום העשירי -
חיזבאללה מצטרף: אזעקות בצפון בעקבות שיגורים מלבנון | 6 פצועים בזירת הנפילה בירושלים
מטחי שיגורים רצופים מאיראן לכל רחבי הארץ | 6 פצועים אחד מהם באורח בינוני בזירת נפילה בירושלים | הותרו לפרסום 4 שמות מנרצחי פגיעת הטיל בבית שמש: שרה אלימלך, רונית אלימלך, גבריאל ברוך רווח ואורן כץ ז"ל | הנשיא טראמפ: "רבים מאנשי הצבא באיראן רוצים להיכנע" | עדכונים שוטפים דקה אחר דקה
במקום התשיעי -
אגרוף פלדה אמריקני: טנקי אברמס נחתו בפריסת בזק בלב נקודת החיכוך
הפנטגון החל בפריסה מואצת של טנקים ונגמ"שים בגזרת פיקוד המרכז (CENTCOM). לפי דיווח ב-Defense Blog, חטיבת השריון 278 הונחתה בנקודות אסטרטגיות במזרח התיכון כמענה לאיומי טילים וכטב"מים באזור
במקום השמיני -
העירייה רמזה במכתב פנימי לעובדים על תקיפה באיראן בסוף השבוע
האם תהיה תקיפה באיראן בסוף השבוע? בהודעה שנשלחה מעיריית פתח תקווה לעובדי העירייה התבקשו העובדים להיות זמינים באופן מלא | בעירייה מבהירים: "אין מדובר בהודעה חריגה, והיא לא נשלחה בעקבות מידע קונקרטי כלשהו"
במקום השביעי -
הטיפ הוויראלי: איך להסיר עובש מסיליקון בלי לקרצף בכלל?
תשכחו מכל מה שידעתם על ניקיון: אם גם אתם עמדתם חסרי אונים מול הפסים השחורים באמבטיה ושאלתם את עצמכם למה שום חומר לא מזיז להם - הטיפ הבא ישנה הכל | בזמן שכולם משפשפים עד זוב דם וקונים תכשירים יקרים שרק עושים ריח של כימיקלים, מתברר שהפתרון הכי חכם (והכי זול) נמצא אצלכם בארון התרופות. זה נשמע הזוי, זה נראה מצחיק, אבל ה"חבישה" הזאת היא הדרך היחידה להחזיר לסיליקון את הלובן המקורי שלו בלי להזיז אצבע
במקום השישי -
ושבו בנים: 20 החטופים החיים שוחררו מהשבי | הנשיא טראמפ בכנסת, נתניהו לא יטוס בגלל החג
לראשונה מזה 738 ימים, 20 חטופים חיים שוחררו משבי חמאס | שבעת החטופים הראשונים הועברו על ידי כוח צה"ל ושב"כ ונפגשו לראשונה עם בני משפחתם ולאחר מכן הועברו לבתי החולים | במקביל, 13 חטופים נוספים נקלטו במתחם ברעים
במקום החמישי -
אילון מאסק מכריז על כניסת האנושות לעידן ה"סינגולריות" | מה זה אומר?
בעוד העולם מנסה לעכל את קצב השינויים הטכנולוגיים, הצהרה אחת של אילון מאסק טלטלה את הרשת: אנחנו כבר לא מחכים לעתיד - אנחנו חיים בתוכו
במקום הרביעי -
מאות אלפים השתתפו בעצרת היסטורית למען לומדי התורה • נער בן 15 נפל מגובה ונהרג
עת צרה היא ליעקב: מאות אלפי בני הציבור החרדי על כל עדותיו וקהילותיו התאחדו סביב מעמד "זעקת התורה" - לחיזוק לומדי התורה | העצרת נערכת על פני רחובות הכניסה לירושלים בראשות גדולי ישראל • "כיכר השבת" עם כל העדכונים שוטפים | צפו בשידור חוזר
במקום השלישי -
סערת אייל ציונוב המתחזה לראשון לציון: ברבנות בוחנים האם ניתן לפעול משפטית נגד התופעה
אייל ציונוב מתהדר בגלימת ומצנפת הראשון לציון, מופיע בטקסים ממלכתיים ומחלק ברכות לקהל שבטוח כי זכה לפגוש בראשון לציון בכבודו ובעצמו • הדברים הגיעו עד לכדי אירוע מביך בטקס הדלקת המשואות ואף לתקרית ביטחונית עם שירות הביטחון הכללי • גורם בכיר ברבנות בשיחה עם 'כיכר': "ההיסטוריה המשפטית מלמדת שאין דרך למנוע מכל אחד להתלבש כראות עיניו"
במקום השני -
"כדי להזכיר לדורות": השם המצמרר שעמית סגל בחר לבנו הרביעי
העיתונאי הבכיר עמית סגל שיחזר בפוסט מרגש את המחשבות שעברו בראשו אחרי לידת בנו הרביעי בשבוע שעבר - וגם חשף את השם שבחרו לו: "כדי להזכיר לדורות את העוז התנ״כי הזה שקפץ עלינו פתאום בשמחת תורה ומאז ממאן לעזוב, ואת נחל עוז ואת ניר עוז, ואת העוז של מבצע עם כלביא"
במקום הראשון -
אוצר תת-ימי: יפן מצאה במצולות אספקה ל-730 שנה
אוצר במצולות בעיצומו של משבר: יפן רשמה הישג היסטורי ושאבה מתכות נדירות מעומק שיא של 6,000 מטרים, במהלך שנועד לשבור את התלות בסין ולהבטיח עצמאות טכנולוגית למאות שנים
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