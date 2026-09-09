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המגישה הבכירה שיתפה: "אני כבר לא מדברת עם עמית סגל המון זמן"

העיתונאית הוותיקה מותחת ביקורת נוקבת על הקולגה לשעבר • "פערים תפיסתיים עמוקים בנוגע לתפקיד התקשורת" | הריאיון המלא מחר (תקשורת)

2תגובות
רינה מצליח | ארכיון (צילום: גיל יערי, פלאש 90)

העיתונאית הוותיקה רינה מצליח חושפהכי היא אינה מדברת עם הקולגה לשעבר מחדשות 12, עמית סגל, כבר תקופה ארוכה. בריאיון לתוכנית "אסנהיים" עם עמרי אסנהיים ברשת 13, שצפוי להיות משודר מחר (חמישי), מותחת מצליח ביקורת חריפה על סגל ומסבירה את הרקע לנתק הממושך.

בקטע מתוך הריאיון שנחשף מראש, מתייחסת מצליח בגילוי לב למערכת היחסים העכורה. לדבריה, הרקע לנתק טמון בפערים תפיסתיים עמוקים בנוגע לתפקידה של התקשורת ולמניעים המובילים את העבודה העיתונאית.

"אני לא מדברת עם עמית סגל המון זמן", סיפרה. "אנחנו שני עיתונאים מסוגים שונים ואין בינינו באמת הרבה משותף".

בהמשך הוסיפה: "אני באתי לתקשורת כמשרתת ציבור, כמו פקידת מס הכנסה שצריכה לעשות את העבודה שלה. הוא בא לקדם את האידיאולוגיה שלו". כך לדבריה.

השניים, שנחשבים לשניים מהפנים המזוהים והמובילים ביותר של חדשות 12 בשני העשורים האחרונים, חלקו שולחן אחד במשך שנים ארוכות באולפני "פגוש את העיתונות" ובמהדורות המרכזיות. כעת, דבריה של מצליח מעבירים את המחלוקת מהמישור המקצועי הכללי אל המישור האישי.

עמית סגל (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שמצליח מתייחסת בחריפות לסגל. בעבר, לאחר פרישתה מהמסך, תקפה מצליח את הערוץ בו עבדה ואת סגל, וטענה כי "אני יצאתי מפגוש את העיתונות כדי שעמית סגל ייכנס". אז הוסיפה: "עמית סגל הוא העיתונאי הכי משפיע בישראל. והוא ממש לא לבד".

מצליח גם התייחסה בעבר ליחסיה עם המגזר החרדי, כשסיפרה על "קמפיין נוראי" נגדה והטראומה שנותרה אצלה. "הייתה תקופה שדיברתי על החרדים בקורונה, שהם מחויבים לרבנים יותר מאשר למדינה", אמרה אז, "ושם היה שיתוף פעולה של החרדים עם לשכת נתניהו שעשו נגדי קמפיין נוראי".
עמית סגלרינה מצליח

2 תגובות

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2
בתחילת דרכו היה סגל עיתונאי כפי שעיתונאי צריך להיות, עם הזמן תפס פוזיציה ובתקופה האחרונה הפך ליח"צן ושופר ממש.
דני
1
תודה רבה שהבאתם לנו את הידיעה הקריטית והמדהימה הזאת. אין לתאר עד כמה שהיא חשובה לכולנו. תודה.
יהודי

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