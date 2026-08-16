פאדיחה בשידור חי: ערוץ 14 פרסם הערב (ראשון) קדימון לכתבה בו תחקירן הערוץ פונה לפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי ושואל אותה האם מתכוונים לסגור לה את התיק. אלא שככל הנראה האישה שניסו לקבל ממנה תשובות לא הייתה תומר ירושלמי, אלא שכנה שמאוד מאוד דומה לה, מה שגרר גל תגובות נלעגות.

בסרטון שפורסם נכתב מטעם הערוץ כי תומר ירושלמי "מתחמקת" לאחר שסירבה לענות על השאלה אם התיק שלה בדרך לעסקת טיעון. הטעות לא עברה מתחת לרדאר והרשת געשה.

עיתונאי מעריב בן כספית ניצל את ההזדמנות לתקוף וכתב: "כן, הם פתחו את המהדורה בפירסום בלעדי: הפצ"רית לא מתנצלת!!! ועוד מטיילת עם הכלב. אבל זו לא הפצ"רית. אפילו לא גיסתה. מחר במהדורה: חשבנו שזו הפצ"רית, בגלל היועמ״שית!".

מי שפרסם את העניין, העיתונאי אבישי גרינציג כתב: "אני לא נושם. 'מדוע הפצ"רית לשעבר מתחמקת?'. זו בכלל לא יפעת תומר ירושלמי לא יודע מי זו הגברת. אבל הפצ"רית לשעבר זו לא".

חבר מפלגת הדמוקרטים משה רדמן אבוטבול כתב: "אייטם של כמה דקות במהדורה המרכזית של ערוץ התעמולה שמתחזה לערוץ חדשות. יש רק בעיה אחת, האישה שה 'תחקירן' מנסה לראיין ברחוב בתיעוד בלעדי היא לא יפעת תומר ירושלמי. בחיי שאי אפשר להמציא את זה, פשוט אי אפשר!".

בתגובה לפניית 'כיכר השבת' נמסר מטעם חדשות 14 כי "הנושא בבדיקה".