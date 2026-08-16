 דלג לתוכן הראשי
"אני לא נושם"

ב"תיעוד בלעדי": תחקיר "מוצלח" של חדשות 14 - קרע את הרשת מצחוק

בחדשות 14 פורסם הערב סרטון מתחקיר של הערוץ, בו נראה התחקירן פונה לפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי ושואל אותה האם מתכוונים לסגור לה את התיק | אלא שמהר מאוד התברר כי האישה שניסו לקבל ממנה תשובות כלל לא הייתה תומר ירושלמי | הרשת גועשת מצחוק על הפאדיחה (תקשורת)

6תגובות
יפעת תומר ירושלמי (צילום: Flash90)

פאדיחה בשידור חי: ערוץ 14 פרסם הערב (ראשון) קדימון לכתבה בו תחקירן הערוץ פונה לפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי ושואל אותה האם מתכוונים לסגור לה את התיק. אלא שככל הנראה האישה שניסו לקבל ממנה תשובות לא הייתה תומר ירושלמי, אלא שכנה שמאוד מאוד דומה לה, מה שגרר גל תגובות נלעגות.

בסרטון שפורסם נכתב מטעם הערוץ כי תומר ירושלמי "מתחמקת" לאחר שסירבה לענות על השאלה אם התיק שלה בדרך לעסקת טיעון. הטעות לא עברה מתחת לרדאר והרשת געשה.

עיתונאי מעריב בן כספית ניצל את ההזדמנות לתקוף וכתב: "כן, הם פתחו את המהדורה בפירסום בלעדי: הפצ"רית לא מתנצלת!!! ועוד מטיילת עם הכלב. אבל זו לא הפצ"רית. אפילו לא גיסתה. מחר במהדורה: חשבנו שזו הפצ"רית, בגלל היועמ״שית!".

מי שפרסם את העניין, העיתונאי אבישי גרינציג כתב: "אני לא נושם. 'מדוע הפצ"רית לשעבר מתחמקת?'. זו בכלל לא יפעת תומר ירושלמי לא יודע מי זו הגברת. אבל הפצ"רית לשעבר זו לא".

חבר מפלגת הדמוקרטים משה רדמן אבוטבול כתב: "אייטם של כמה דקות במהדורה המרכזית של ערוץ התעמולה שמתחזה לערוץ חדשות. יש רק בעיה אחת, האישה שה 'תחקירן' מנסה לראיין ברחוב בתיעוד בלעדי היא לא יפעת תומר ירושלמי. בחיי שאי אפשר להמציא את זה, פשוט אי אפשר!".

בתגובה לפניית 'כיכר השבת' נמסר מטעם חדשות 14 כי "הנושא בבדיקה".
בן כספיתערוץ 14הפצ"ריתיפעת תומר ירושלמי

6 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
זו היא
נו
5
גנניח שטעו המסר ברור כמה רוע תתנצלי
אלמוני
4
תצחקו כמה שאתם רוצים.. אתם הערוצים המושחתים שנתתם יד לעלילת הדם על חיילי כח 100.. עדיף פדיחה של 14 על הפשע שאתם עשיתם..
צצתתתץץץ

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעיתונות ומדיה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר