מגישת הטלוויזיה נוה דרומי הודיעה על פרישתה מהגשת התוכנית 'קבינט שישי' בערוץ i24NEWS, תוך שהיא מציינת כי בחרה להעדיף את שולחן השבת עם משפחתה על פני הקריירה התקשורתית. דרומי, שהייתה המגישה הראשונה של המהדורה, פרסמה הודעה מפורטת בה היא מסבירה את הרקע להחלטתה.

"לפני שנתיים קיבלתי הצעה שלא יכולתי לסרב לה. להיות חלק מוביל ובלתי נפרד מהמהפכה התקשורתית", כתבה דרומי. "לתת למגזר הגדול ביותר בישראל - הציבור המסורתי, ציוני, אוהב ישראל והשבת מהדורת שישי שמדברת את הערכים שלא היו בשישי".

דרומי הבהירה כי דווקא השייכות האישית שלה למגזר המסורתי היא שעמדה במרכז האתגרים שלה בשנתיים האחרונות. "האתגר בין המשפחה לעבודה, על אחת כמה וכמה ביום שישי וכשחיי מתנהלים בין המרכז לצפון הרחוק", ציינה.

על פי דבריה, התהליך לקראת ההחלטה היה הדרגתי. "התנהלתי בתוך המאבק הפנימי הזה, עד שלפני כמה חודשים הרגשתי שעד כמה שאפשר - אני בשלה לקבל החלטה", מסרה. בשיחות שקיימה עם משה הרוש, עורך התוכנית, ועם ישראל טויטו, מנהל הערוץ, הודיעה להם שלא תוכל להמשיך בתפקיד עוד זמן רב.

בהסכמה משותפת הוחלט כי דרומי תמשיך להגיש את התוכנית עד תקופת הבחירות ולאחריהן תפנה את המשבצת. "זכיתי להיות המגישה הראשונה של קבינט, המהדורה ששברה את השוק של ערב שבת", ציינה בגאווה.

דרומי הדגישה את ההצלחה של התוכנית למרות האתגרים הרגולטוריים. "למרות שהרגולציה לא מאפשרת שנהיה על המסכים של כל בית בישראל ומול מהדורות ותיקות של עשרות שנים, הצלחנו למצב את עצמנו כמהדורה השניה הנצפית ביותר בערב שישי", כתבה.

המגישה הודתה למערכת התוכנית ולעורך משה הרוש. "מערכת שהיא כולה נשמה ואמביציה. שרתומה לגמרי למשימה, ששמחה על כל הצלחה וכואבת כל פספוס", מסרה. על הרוש אמרה: "האיש שכל שבוע מחדש שם את מאת האחוזים מהלב והמוח שלו כדי שנביא לכם את הקבינט הכי טוב שיש".

דרומי התייחסה גם להתלבטויות שליוו אותה לקראת ההחלטה. "שמעתי הכל. על השליחות שאנחנו עושים, החשיבות של קבינט, של הקול שאנחנו משמיעים, אפילו על המעמד המקצועי שיש למשבצת שישי", ציינה. "הכל נכון, פשוט המעמד שמדבר אלי כרגע הוא זה של שולחן השבת עם הילדים שלי ובעלי".

לסיום הבהירה כי הפרידה אינה מיידית וכי היא תמשיך להגיש את התוכנית בתקופה הפוליטית הקרובה. "כמובן שניפגש על המסך של i24news במשבצת אחרת ותכנית חדשה שכבר עובדים עליה", הבטיחה.