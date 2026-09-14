הרמטכ"ל הורה: לבחון פעולות משפטיות נגד יוצרי הסרט "נז"א"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שני) התייעצות בנושא הסרט התיעודי "נז"א" (NAZA) שזכה בסוף השבוע האחרון בפרס חבר השופטים בפסטיבל הסרטים הבין-לאומי בוונציה.

בהתייעצות השתתפו סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, מפקד 8200, תת-אלוף א', דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין ומפקדים נוספים.

הסרט, שיצרו הבמאים הישראלים זוכי האוסקר יובל אברהם ורחל שור, עוסק על פי תקציר העלילה "במנגנוני הפעולה מאחורי ההרג ההמוני בעזה ומתבסס על עדויותיהם של 24 חיילים וקצינים בצה"ל". שם הסרט נגזר מראשי התיבות הצבאיים "נזק אגבי".

הרמטכ"ל עמד על כך שמדובר בניסיון מכוון לפגוע באופן ישיר בלגיטימיות של צה"ל ושל מדינת ישראל. "על פי הפרסומים העולים עד כה זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת", מסר רב-אלוף זמיר. "הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו".

"זהו מהלך נגד מדינת ישראל, לא רק נגד צה"ל", הוסיף הרמטכ"ל. "הוא מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל, מכפיש את חיילינו ומפקדינו ומבקש להציג את צה"ל כמי שפועל במכוון שלא כדין. זהו ניסיון מסוכן לשלול מאיתנו את הלגיטימציה להגן על עצמנו מול הגרועים שבאויבינו - ובתוך כך לסכן באופן ממשי את חיילי צה"ל ומפקדיו".

רב-אלוף זמיר הדגיש: "אנחנו לא נאפשר להפוך את חיילי צה"ל למטרה באמצעות שקרים ועלילות דם. מול ניסיון כזה צריך לפעול בנחישות, בכל הכלים העומדים לרשותנו - משפטיים, פיקודיים והסברתיים".

בסיום הדיון הנחה הרמטכ"ל על שורת צעדים: הקמת צוות רב-ארגוני ורב-תחומי, בהובלת ראש אגף התכנון, לגיבוש דרכי פעולה וכלים להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו, בשיתוף מומחים מישראל ומהעולם. כמו כן, הרמטכ"ל הנחה את הפצ"ר לבחון ולקדם את הפעולות המשפטיות האפשריות ביחס לסרט ולמעורבים בו, בין היתר בשל הפצת טענות שקריות נגד חיילי צה"ל, והשלכותיהן האפשריות על ביטחונם האישי ועל ביטחון המדינה.

בנוסף, הורה הרמטכ"ל על בחינת היבטי ביטחון המידע ומעורבים אפשריים ביחס להדלפת חומרים מסווגים אשר שימשו להפקת הסרט. הרמטכ"ל הדגיש את הצורך במאמץ הסברה לאומי ובין-לאומי רחב, בשיתוף משרד החוץ, משרד המשפטים, מערך ההסברה הלאומי ושאר הגורמים הרלוונטיים.

דובר צה"ל הכחיש בתוקף טענה מרכזית שמופיעה בסרט, לפיה תוכננה או אושרה תקיפה בעזה שבה היו צפויים להיהרג כ-500 אזרחים. בהודעה באנגלית שפורסמה ברשת X נכתב: "מדובר בטענה שקרית לחלוטין". תת אלוף אפי דפרין ביקש בפוסט מיוצרי הסרט לאפשר לנציגי צה"ל לצפות בו במלואו על מנת שיוכלו "להתייחס באופן ענייני לכל אחת מהטענות המועלות בו".

לדברי דובר צה"ל, "מעולם לא תוכננה, אושרה או בוצעה תקיפה שבה צה"ל צפה שמספר כזה של אזרחים, או אפילו מספר שמתקרב לכך, ייהרג". עוד נמסר כי במהלך המלחמה לא הועלתה טענה אמינה שלפיה תקיפה של צה"ל גרמה למספר הרוגים שמתקרב ל-500. בצה"ל טוענים כי יוצרי הסרט לא היו יכולים לאמת את הטענה, שאין לה ראיות תומכות ממשיות, ובכל זאת בחרו לפרסם אותה.

הסרט עורר עניין רב כבר בהקרנת הבכורה שלו ביום חמישי בשבוע שעבר, אז נרשם שיא היסטורי בפסטיבל כשהקהל הריע ליוצרים במשך קרוב ל-25 דקות. "נז"א" נשען על תחקירים שפורסמו בשנים האחרונות ב"שיחה מקומית", מגזין "+972" וה"גרדיאן" הבריטי.

בנאום הזכייה שלו, התייחס אברהם לביקורת כלפי הסרט בישראל: "לא קל לעמוד כאן כשאני חושב על הפוליטיקאים והעיתונאים הישראלים שתוקפים את הסרט ושוללים אותו מבלי שראו אותו בכלל", אמר. אברהם הוסיף כי הסרט נועד להציג את המציאות שמאחורי הלחימה וקרא לקהל הישראלי והבין-לאומי לצפות בו כדי להכיר בעובדות המפורטות בו.

לאחר ההכחשה של צה"ל, שר התרבות והספורט מיקי זוהר מסר כי פנה למשרד הפנים במטרה לממש את איומיו על יוצרי הסרט ולבחון אם ניתן לשלול את אזרחותם הישראלית. בפנייתו ביקש לבחון את מקור העדויות והחומרים שמופיעים בסרט ולברר "האם במסגרת השגתם או פרסומם נעשו מעשים העולים כדי בגידה למדינה או שיש בהם כדי לסייע לאויב בזמן מלחמה".