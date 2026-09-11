מזג אוויר מושלם לחג: כל מה שצריך לדעת

אחרי ימים של היערכות רוחנית וגשמית, השירות המטאורולוגי מעדכן בבשורה משמחת לבאי בתי הכנסת, למטיילים ולחוגגים בכל רחבי הארץ. ערב החג צפוי לעבור באווירה נעימה במיוחד, שתקל על ההליכה לתפילות ועל האירוח החגיגי.
- מזג האוויר להיום: מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות קרובות לממוצע העונתי. בערב החג צפוי מזג אוויר נוח יחסית, בעיקר באזורי ההרים.
- הים התיכון: גלי בגובה 50 עד 120 ס"מ.
- רוחות: דרום-מערבית עד צפון-מערבית בעוצמה של 15 עד 35 קמ"ש.
תחזית לימי החג
- שבת (יום ראשון של ראש השנה): הטמפרטורות יישארו רגילות לעונה, ללא שינוי ניכר.
- ראשון (יום שני של ראש השנה): מסתמנת עלייה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר נוח עד חם מעט מהרגיל.
- שני: תורגש התחממות קלה נוספת שתורגש בכל רחבי הארץ.
החזאי ליאור סודרי מדווח כי הטמפרטורות החזויות להיום והלילה:
קריית שמונה 34-21, קצרין 33-20 צפת 29-19 טבריה 35-24, נצרת 31-21 חיפה 30-25
תל אביב 30-25, מודיעין 32-22, ירושלים 30-19, אריאל 30-20, אשקלון 30-25, עין גדי 37-28,
באר שבע 34-21 ערד 32-20 מצפה רמון 30-19, אילת 37-26
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