החייאה בנער בן 13 שהתמוטט בתוך חנות בקניון הסמוך לבני ברק

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

אירוע חריג בקניון איילון ברמת גן, סמוך לבני ברק: נער בן 13 התמוטט היום (חמישי) לפתע בשעות אחר הצהרים, בתוך אחת החנויות במתחם המסחרי והעמוס. האירוע הוביל להזעקה מיידית של כוחות רפואה וחירום רבים אל המקום, לעיני הקונים והמבלים.

חובשי רפואת חירום ופראמדיקים של 'איחוד הצלה' ו'הצלה' מיהרו להגיע לזירה תוך שניות ספורות מרגע קריאת החירום. לדברי עוברי אורח שהיו במקום, הנער איבד את הכרתו בפתאומיות. חובשי איחוד הצלה, ישראל גיגי וחיים מאיר לוי, שהגיעו בין הראשונים לזירה, סיפרו על רגעי החרדה הראשונים: “לדברי עוברי אורח מדובר בנער שאיבד את הכרתו. בסיוע חובשים נוספים הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני תוך ביצוע פעולות החייאה מצילות חיים ומתן שוקים חשמליים באמצעות דפיברילטור (מפעם)”.

( צילום: הצלה )

חובשי הצלה מאיר אזולאי ובנצי הימל תיארו את המצב מקרוב: "כשהגענו לקניון, הכווינו אותנו לנער בן 13 מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתמוטט בחנות. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות הכוללות עיסויים, הנשמות ומתן שוקים חשמליים ממכשיר הדפיברילטור שברשותנו".

בחסדי שמים עצומים, תושייתם המהירה של החובשים והשימוש המהיר במכשירי ההחיאה המתקדמים עשו את שלהם. לאחר דקות ארוכות ומתוחות של מאמצי החיאה אינטנסיביים בשטח, ליבו של הנער שב לפעום והוא חזר לנשום באופן עצמוני.

החובשים ציינו בסיפוק כי למרבה הנס, לאחר שייצבו את מצבו הראשוני, הוא פונה בניידת טיפול נמרץ להמשך טיפול רפואי בבית החולים כשהוא בהכרה מלאה ומצבו מציב ויציב.

בני משפחתו, מכיריו ומוקירי זכרו מבקשים כעת מהציבור הרחב להמשיך ולהעתיר בתפילה רבה עבור הנער הראל ישראל בן ספיר לרפואה שלמה ומהירה בתוך שאר חולי עמו ישראל.