בכה בתפילות | אילוסטרציה ( צילום: AI )

"מרדכי, אני רק מריח את ראש השנה וכבר עושה לי רע בלב", בשנה שעברה, ממש שבוע לפני ראש השנה, פגשתי יהודי יקר. העיניים שלו היו עייפות, כבדות, ומלאות בתסכול עמוק.

"תקשיב מרדכי", הוא אמר לי בקול שבור, "אני רק מריח את ראשה שנה וכבר עולה לי הדופק. הקיץ נגמר, הבית כנסת מתמלא, וכל שנה אותה הצגה: אני עומד בבית הכנסת, בוכה ב'נתנה תוקף', ומבטיח לעצמי שהשנה אהיה אחרת. אשתנה, אהיה בעל מדהים, סבלני, מכבד, אוהב, משהו חדש לגמרי. ומגיע תכלס וכלום. לא עובר יום מיום כיפור והבעל הישן, העצבני והביקורתי יוצא חזרה החוצה. שוב טענות, שוב חוסר הערכה, שוב פרצופים. למה אני כזה דפוק? מה מקולקל בי? למה אני לא מצליחלהשתנות?!" הסתכלתי עליו באהבה גדולה ואמרתי לו: "אחי היקר, אתה לא דפוק. אתה פשוט נפלת במלכודת שרוב בני האדם נופלים בה, מלכודת שמחרבת למיליוני אנשים את החיים והזוגיות בכל שנה מחדש." התאבדות או כניעה: סחרור הזעם שמפרק את המשטר האיראני מבפנים יהודה גליקמן | 16:04 והאיש משה: ידם הארוכה של גדולי התורה שהוביל דור של עשייה | סיפורו של משה גפני יהודה גליקמן | 16:04 תגיד לי את האמת: מכיר את המעגל האכזרי הזה? אתה עומד בראשהשנה, הנשמה שלך בוערת, אתה מקבל על עצמך להיות מלאך. ואזמגיע חול המועד סוכות, הילדים בבית, הלחץ בשמיים, ופתאום מאיזו שטות אתה מאבד את הסבלנות, צועק, ומתפוצץ. באותו רגע הלב שלך נשבר לרסיסים. אתה מסתכל על עצמך במראהואומר: "בשביל מה ירדו לי דמעות בראש השנה? הנה, שוב נכשלתי. אני פשוט לא מסוגל להשתנות". הייאוש הזה, האכזבה הזו מעצמך, הם הפצע הכי כואב בנפש. "בפסיכולוגיה", הסברתי לו, "קוראים לזה 'עיוות חשיבה של הכל אוכלום'. המוח שלנו אוהב דרמות בשחור ולבן. אנחנו אומרים לעצמנו: 'מהיום אני הופך להיות בעל מושלם!'. אבל אתה יודע כמה אלפי פרטים כלולים בלהיות 'בעל מושלם'? סבלנות, הקשבה, ויתור, עין טובה, מחמאות, שליטה בכעסים... תאר לעצמך אדם שלא התעמל מעולם, שמגיע ביום ראשון למכוןכושר ומנסה להרים משקולת של 200 קילו. מה יקרה לו? השרירים שלו ייקרעו, הוא ייכנס למיטה עם כאבים ולא יחזור לשם לעולם. זה בדיוק מה שאתה עושה לנפש שלך בראש השנה! אתה מעמיס על הכתפיים שלך משקולת של 200 קילו, ואז כשהנפש שלך קורסת יומיים אחרי יום כיפור, אתה קורא לעצמך 'דפוק'." "יש לזה הסבר פסיכולוגי עמוק: המוח והנפש שלנו בנויים לשמור על יציבות ושונאים זעזועים. כשאדם מנסה לשנות את כל החיים ביום אחד, מנגנון החרדה במוח מפרש את זה כ'סכנה' ומפעיל התנגדות פנימית שחוסמת את השינוי. אבל כשאתה לוקח צעד זעיר, קטן ובלתי מאיים, הוא עובר 'מתחת לרדאר' של האגו. הנפש לא נבהלת, והשינוי חודר פנימה והופך לחלק ממך בלי מלחמות. גם הצדיקים הגדולים ביותר לא נהיו מלאכים ביום אחד: עוד מידה, עוד מסכת, עוד הנהגה קטנה. הדרגתיות היא שפת הדיבור של הנפש והמציאות." תראה מה גילה רבי עקיבא בגיל 40: כשראה טיפות מים קטנות שמנקבות סלע קשה, הוא הבין שנחשול מים אדיר וחד-פעמי לא ישנה את האבן, אבל טיפה קטנה ועקבית מחוררת אפילו סלע. זה סוד הנפש: הלב שלנו לא משתנה מ'גל אדיר' של רגשות בראש השנה, אלא מ'טיפה קטנה' ועקבית שנכנסת אליו יום אחרי יום. "אז מה עכשיו?" הוא שאל. "מהיום", אמרתי לו, "אתה מפסיק להבטיח שתהיה 'בעל מושלם'. אתה מבטיח לעצמך רק דבר אחד קטן, עקבי, שאין בלעדיו: מחמאהאחת ביום לאשתך. ויהי מה! גם אם היה יום עמוס, גם אם אתה עצבני, וגם אם כרגע סיימתם לריב, אתה מחפש ואומר לה מחמאה אחת קטנה וכנה ביום. זה מה שנקרא להיות בעל טוב: לא אדם שאין בו חסרונות, אלא אדם שנמצא בתנועה מתמדת."

המטפל הרגשי מרדכי רוט ( קרדיט: ראובן חיון )

מה קורה לך במוח כשאתה אומר מחמאה אחת ביום? בפסיכולוגיה קוראים לזה 'מנגנון הניצחונות הקטנים' (Small Wins). כשבן אדםמבטיח לעצמו הבטחות ענקיות ונכשל בהן שוב ושוב, האמון העצמי שלו נהרס. הוא מפסיק להאמין למילים של עצמו.

אבל כשאתה אומר לאשתך מחמאה אחת קטנה ביום, ואז עוד אחת למחרת, המוח שלך רושם לעצמו: "הנה, הבטחתי ועמדתי בזה!".

ה'ניצחון הקטן' הזה משדר לנפש שלך אות אדיר של מסוגלות. הוא מרפא את האמון העצמי השבור שלך, ומחליף את הדימוי הפנימי מ"אני כישלון" ל"אדם שנמצא בתנועה ומתקדם".

הוא הסתכל עליי בתמיהה: "מרדכי, ברצינות? מה כבר יכולה לעשות מחמאה אחת קטנה ביום?"

"אמץ את זה", חייכתי אליו, "ותראה איך צעד קטן ועקבי מחורר סלעים."

באזור חנוכה פגשתי אותו שוב. הפנים שלו היו מוארות כפי שלא ראיתי אותן מעולם.

"מרדכי, צדקת!" הוא אמר בהתרגשות. "אני עדיין לא הבעל המושלם, אבל משהו אדיר קורה בזוגיות שלנו.

בשבוע הראשון זה היה קל. בשבוע השני כבר נגמרו לי המחמאות הרגילות. הייתי חייב להתחיל ממש לחפש ולחשוב: במה אשתי טובה? מה מיוחד בה? בעצם המחשבה הזו, הלב שלי התחיל להתעורר אליה מחדש. התחלתי לראות אותה בעין טובה.

ואז הגיע הניסיון הגדול. אחרי החגים פרץ בינינו ריב קשה. תמיד כשאנחנו רבים, זה נמשך שבועיים של שתיקות צורמות, כעס ואגו. אבל הפעם, הבטחתי לעצמי: מחמאה אחת ביום, לא משנה מה.

היה כבר חצות הלילה. האגו שלי היה בשמיים, הייתי בטוח ב-100% שאני הצודק והיא הטועה. הסתכלתי עליה, הלב שלי דפק, אבל אמרתי לעצמי: 'הבטחת'.

פניתי אליה ואמרתי: 'אשתי היקרה, בלי קשר לריב שלנו שאני עדיין כועס עליו, רציתי רק לומר לך שיש לך לב זהב'.

שנינו הסתכלנו אחד על השני וזהו. הריב נעלם באותו רגע! במילה אחת קטנה חסכתי שבועיים של גיהנום בבית, שבועיים של סבל לילדים ולנו. היא העריכה אותי כל כך על זה שנלחמתי באגו שלי, והמילה הטובה הזו הייתה כמו מים קרים על נפש עייפה.

המחמאה היומית עזרה מאוד גם בימים שבהם לא היה לאשתי מצב רוח. ולא רק זה – אשתי התחילה להחזיר לי בחזרה מחמאות והערכה, ואז אני עוד יותר התקרבתי אליה והייתי עוד יותר טוב כלפיה, פשוט מעגל חיובי שחוזר על עצמו! הבית שלנו הפך למקום שמח. מרדכי, מה אתה אומר, לקחת עוד קבלה קטנה? "בשום אופן לא!" עניתי לו בנחרצות. "תמשיך עם הקבלה היחידה הזו עד סוף השנה. עד שהיא תהפוך לחלק מהאישיות שלך, לטבע שני."

השבוע פגשתי את אותו יהודי שוב. הפעם העיניים שלו זרחו. הוא סיפר לי איך הבית שלו השתנה מקצה לקצה במהלך השנה החולפת, וכל זה בזכות אותו דבר קטן בודד שהוא התמיד בו יום יום.

אחי היקרים, הקשיבו טוב: הרצון לשאוף למושלמות הוא רצון טוב, אבל הוא גם מביא אסון!

אין אדם מושלם בעולם, ולא יהיה. המושלמות היא מצב דמיוני בראששלא באמת קיים במציאות. המושלמות האמיתית היא ההשתדלות, הרצון, והדרך שבה אתה לא מוותר ועושה בעקביות מעשים קטנים כדי להשתנות!

החשיבה של השחור לבן והרדיפה אחרי ה'מושלם' החריבו לאנשים את הזוגיות שלהם, את הרוחניות שלהם ואת השאיפות שלהם בחיים.

כמה אנשים ראיתי שנפלו בדיוק בזה: חזרה בתשובה שלא בהדרגתיות, ה'אורות' הפתאומיים של אנשים שרק רוצים להתחזקולוקחים את כל הרוחניות בבת אחת, החלטה ללמוד ללא הרף בלי שלבים, או שאיפות ענקיות בעסקים בלי לעשות מעשים קטנים שלב אחרי שלב, סופם ליפול ולהתרסק!

הדרך האמיתית, בעבודת השם, ברוחניות, בגשמיות ובזוגיות, היא לבנות תהליכים צעד אחרי צעד.

למה המוח שלנו מתעקש ללחוש לנו "אתה עדיין לא טוב"? בפסיכולוגיה מסבירים שיש כאן שלושה מנגנונים שחוסמים אותנו:

מלכודת הפער מול הרווח (The Gap vs. Gain): המוח שלנו נוטה להשוות את עצמו לאידיאל המושלם הדמיוני. כשאנחנו מודדים אתעצמנו מול השלמות, אנחנו תמיד נרגיש בתוך פער של כישלון. אבל כשאתה משנה את נקודת ההשוואה ומסתכל אחורה, איפה היית בשנה שעברה ואיפה אתה היום, המוח פתאום רואה התקדמות ורווח אמיתי.

הסינון השלילי של המוח (Negativity Bias): המוח האנושי מתוכנת הישרדותית לחפש את הסכנות והפגמים. אתה יכול להחמיא לאשתך עשרים ימים ברציפות, אבל ברגע אחד של כעס, המוח ימחק את כל הימים הטובים ויתמקד רק במעידה היחידה. התפקיד שלנו הוא לאלץ את המוח לספור ולרשום את הניצחונות הקטנים.

תווית נוקשת מול תהליך של צמיחה (Growth Mindset): כשאתה אומר על עצמך "אני בעל גרוע", אתה שם על עצמך תווית סגורה. הפסיכולוגיה מלמדת אותנו להחליף את התווית בתפיסה תהליכית: "אני לא בעל מושלם, אני אדם בלמידה שמתרגל מדי יום עין טובהוהערכה".

הרמב"ם כותב ב"מורה נבוכים" יסוד עצום על טבע האדם: "שאין מטבע האדם שיצא מן ההפך אל ההפך פתאום". הוא מסביר שאפילו כשהקב"ה נתן לנו את התורה, הוא לא דרש מעם ישראל לעזוב בבת אחת את כל הרגליהם, כי הנפש אינה מסוגלת לקפוץ מקצה לקצה ברגע אחד.

אם בורא העולם בעצמו נוהג איתנו בהדרגתיות ובסבלנות כי הוא מכיר את נפש האדם, איך אנחנו מעזים לדרוש מעצמנו להשתנות ב-180 מעלות ביום אחד? ולא נשכח שאצל הבורא אין דבר כזה "דבר קטן", וכל מעשה זעיר שיהודי עושה נחשב בשמיים כיהלום יקר.

הקב"ה מביט ישירות אל הלב, ומחשיב מעל הכל את הרצון הטהור, ההשתדלות והמאמץ האמיתי.

אחי היקר, אני רוצה לפנות עכשיו ישירות אליך: אם אתה יושב עכשיו מול המסך, מרגיש חנוק לקראת ראש השנה, עייף מכל הקבלות שקיבלת ונכשלת בהן בשנים שעברו, אני רוצה לחבק אותך ולהגידלך: אל תתייאש מעצמך!

הקב"ה לא מחפש שתהיו מלאכים בשמיים. הוא מחפש שתהיה יהודי פשוט שנאבק בארץ, שלוקח צעד אחד קטן, עקבי ואמיתי. קח נשימה עמוקה, שחרר את הלחץ של ה'להיות מושלם'. תאמין בעצמך בצעד הקטן שאתה עושה היום.

אל תמשיך לגלול. ממש עכשיו, עצור לרגע אחד. קח דף ועט, או פתח את אפליקציית הפתקים בנייד שלך, וכתוב מחמאה אחת קטנה וכנה שאתה הולך להגיד היום לאשתך (או לאישך / לילד שלך / לחבר).

לא מחר, לא אחרי החגים, היום. זו הקבלה היחידה שתצטרך לשנה הקרובה.

אז מה המחמאה או הקבלה הקטנה שאתם לוקחים איתכם לשנה החדשה?

מאחל לכם מכל הלב שנה טובה ומתוקה – שנה של שלום בית, אמונה פשוטה, שמחה אמיתית ורק טוב בכל יום ויום.

לתגובות: machon.rot@gmail.com