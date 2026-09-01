"בזכותו ולא בגללו"; הדרמה סביב מוטי שטיינמץ והחופה הנפרדת

בשבוע האחרון, שמו של הזמר החרדי מוטי שטיינמץ תפס את הכותרות בערוצי המדיה השונים – דווקא בהקשר לא שגרתי: הופעתו בחתונה המדוברת של הזמר עומר אדם. שטיינמץ, שביצע בחופה את השירים "אנא בכוח" ו"אם אשכחך ירושלים", עמד במרכזה של דרמה תקשורתית כאשר פורסם כי החופה נערכה בהפרדה.

בכלי תקשורת רבים מיהרו לנסח את הידיעה בסגנון: "הזמר שבגללו החופה הייתה בהפרדה". אולם באולפן 'דבר השבוע' עם משה מנס', ביקש אריאל שרפר לתקן את ניסוח הדברים:

"צריך לשנות את הנרטיב – זה לא בגללו, זה בזכותו. זמר שומר הלכה שמקבל הצעה להופיע באירוע כזה ומציב תנאי ברור של הפרדה בחופה, פועל בדיוק כפי שחופה יהודית צריכה להתנהל."

הדיון באולפן עסק גם בעובדה שמערכת 'כיכר השבת' הייתה הראשונה להביא את התיעודים הבלעדיים מתוך האירוע, מה שהוביל לגל שיתופים נרחב בכלל גופי התקשורת בישראל.

תרבות הצצה לקישקעס: היכן עובר הגבול?

גלישה מהאירוע הנקודתי הובילה את המגישים לדיון עמוק יותר על תרבות הרכילות והחטטנות בחייהם של מפורסמים.

בעוד שיש מי שטוען כי אדם הבוחר בחיי פרסום צריך לקחת בחשבון את הפגיעה בפרטיותו ("אם אתה לא יכול לסבול את החום, אל תיכנס למטבח"), באולפן הדגישו את חובת ההפרדה בין חייו המקצועיים של המפורסם לבין מרחבו הפרטי.

דוגמה מן השטח: תקרית שהסעירה את הרשתות החברתיות לאחרונה נרשמה סביב הפרשן עמית סגל. גולש שתיאר בטוויטר כיצד סגל "תקוע עם הילדים בגינות בשבת", זכה למענה חריף מצד העיתונאי שהבהיר: "אני לא תקוע, אני מבלה עם המשפחה שלי. תנו לבני אדם לחיות את חייהם הפרטיים בשקט."

מנס ושרפר הסכימו כי הציבור נוטה לעיתים לשכוח מאחורי הדמויות הנוצצות את האדם הפרטי. "אנשים נמשכים לנוצץ כי החיים היומיומיים שלהם לפעמים אפורים," ציין שרפר, "אבל צריך לדעת איפה לשים את הגבול."

"כאחד האדם": סיום בחיוך

לצד הסוגיות הכבדות של גבולות הפרסום ואבטחת המרחב האישי, הדיון באולפן נחתם ברוח מבדחת.

כשנשאל שרפר האם גם אצלו הציבור מתערב ברשות היחיד, סיפר בחיוך כי בסופי שבוע הוא נוהג "לרדת עם הילדים לגינה כאחד האדם" – אך מיהר להבהיר שלא יחשוף את המיקום המדויק, כדי ללמוד מניסיונם של מפורסמים אחרים ולמנוע הגעה של סקרנים.

לסיכום: המקרה של מוטי שטיינמץ מוכיח שוב כי עמידה על עקרונות והלכה יכולה לייצר קידוש ה' גם בלב המדיה הסוערת. לצד זאת, הדיון על גבולות החטטנות בחייהם של אנשי ציבור נותר פתוח – ומזכיר לכולנו שמאחורי כל תמונה נוצצת, עומד בן אדם שמבקש מעט שקט משפחתי.