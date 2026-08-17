פאדיחה תקשורתית חסרת תקדים: ערוץ 14 פרסם אמש (ראשון) "תיעוד בלעדי" בו תחקירן הערוץ פונה לפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי ושואל אותה האם מתכוונים לסגור לה את התיק. אלא שמהר מאוד התברר כי האישה שניסו לקבל ממנה תשובות כלל לא הייתה תומר ירושלמי, אלא שכנה שמאוד דומה לה מבחינה חיצונית.

בסרטון שפורסם נכתב מטעם הערוץ כי תומר ירושלמי "מתחמקת" לאחר שסירבה לענות על השאלה אם התיק שלה בדרך לעסקת טיעון. הטעות החמורה לא עברה מתחת לרדאר, והרשת החלה לגעוש בתגובות נלעגות כלפי הערוץ ואנשיו.

תגובת הערוץ: ארבע נקודות שלא שכנעו

בעקבות הסערה, מסר ערוץ 14 בתגובה רשמית: "ביחס לפרסום בעניין הפצ״רית לשעבר - להלן העובדות: 1. הגב׳ שצולמה הסתובבה מאחורי הבנין בו מתגוררת יפעת תומר ירושלמי. 2. אדם הנראה כמו בעלה של יפעת תומר ירושלמי ליווה אותה. 3. הגברת שצולמה דומה מאוד ליפעת תומר ירושלמי. 4. הגברת שצולמה ענתה לשם יפעת ולא הכחישה קשר לשאלות שנשאלה על הפרשה ששבה מעורבת יפעת תומר ירושלמי".

הערוץ הוסיף: "למרות כל זאת, לאור הספקות שעלו - הכתבה ירדה מהפלטפורמות שבהן פורסמה ונערוך בדיקה חוזרת".

אולם גם התגובה הרשמית של הערוץ זכתה למאות שיתופים לועגים ברשתות החברתיות. גולשים רבים ציינו כי ההסברים שניסה הערוץ לספק - כמו הדמיון החיצוני והעובדה שהאישה "ענתה לשם יפעת" - אינם מצדיקים פרסום של "תיעוד בלעדי" ללא אימות מדויק של זהות האדם.

העיתונאי אבישי גרינציג, שפרסם את העניין, כתב: "אני לא נושם. 'מדוע הפצ"רית לשעבר מתחמקת?'. זו בכלל לא יפעת תומר ירושלמי לא יודע מי זו הגברת. אבל הפצ"רית לשעבר זו לא".

עיתונאי מעריב בן כספית ניצל את ההזדמנות לתקוף: "כן, הם פתחו את המהדורה בפירסום בלעדי: הפצ"רית לא מתנצלת!!! ועוד מטיילת עם הכלב. אבל זו לא הפצ"רית. אפילו לא גיסתה. מחר במהדורה: חשבנו שזו הפצ"רית, בגלל היועמ"שית!".

חבר מפלגת הדמוקרטים משה רדמן אבוטבול הצטרף לגל הביקורת: "אייטם של כמה דקות במהדורה המרכזית של ערוץ התעמולה שמתחזה לערוץ חדשות. יש רק בעיה אחת, האישה שה'תחקירן' מנסה לראיין ברחוב בתיעוד בלעדי היא לא יפעת".