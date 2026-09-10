יאיר גולן ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, אלוף במיל' יאיר גולן, הגיש הבוקר (חמישי) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד תביעת דיבה ונזיקין בסך 2,550,000 שקלים נגד רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו. התביעה מגיעה לאחר שנתניהו סירבה להתנצל או לחזור בה מדבריה בריאיון לערוץ 14, שבו, לטענת גולן, רמזה כי הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר.

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין גיורא ארדינסט, אלמוג גיל-אור וירדן שוחט ממשרד EBN. בכתב התביעה נטען כי הדברים שנאמרו משתלבים בתיאוריות קונספירציה כוזבות ומופרכות, שנועדו לפגוע בשמו של גולן. בתביעה נכתב: "תיאוריות קונספירציה אלה, אשר לא נולדו מתוך עצמן אלא ממוחם הזדוני של מי שניסו לנער עצמם מן האחריות לאסון הנורא, הן כוזבות ומופרכות. תכליתן היא להסית נגד התובע ובתוך כך לפגוע בכבודו ובשמו הטוב של התובע, אשר סיכן את חייו במסגרת שירותו הביטחוני לאורך השנים, והמשיך לעשות כן גם ביום השבעה באוקטובר 2023, כאשר נסע לעוטף עזה כדי לסייע ולהציל אזרחים". לפי כתב התביעה, בעקבות הריאיון התקבלו אזהרות קונקרטיות מגורמי מודיעין בדבר כוונה לפגוע בגולן. עוד נטען כי דוח שהוצג במסגרת התביעה מצביע על זינוק של 450% בהסתה נגדו ברשת. לטענתו, רמת האיומים הביאה להרחבה ולהעמקה משמעותית של סידורי האבטחה הפרטיים סביבו לקראת הבחירות. שופט אחד, שני זיכויים: המהלומות שחטפה מערכת האכיפה דניאל הרץ | 14:02 לימור לבנת תפצה את הח"כ הבכיר מהליכוד בקרוב ל-100 אלף שקלים משה כהן | 09.09.26

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עוד נטען בתביעה כי יועץ של נתניהו צפה בריאיון טרם שידורו. התביעה אינה נשענת רק על עילה לפי חוק איסור לשון הרע, וגולן מבקש פיצוי גם בטענה ל"הפרת חובה חקוקה", בהתבסס על סעיף 144 לחוק העונשין העוסק בהסתה לאלימות.

גולן מבקש מבית המשפט לקבוע כי דבריה של שרה נתניהו חצו את הרף הפלילי של עידוד מעשי אלימות, ובכך, לטענתו, הופרה חובה חקוקה שנועדה להגן על ביטחונו האישי. בנוסף, בשל מה שמוגדר בתביעה כתכנון מוקדם וכוונת זדון, הוא דורש כפל פיצוי ללא הוכחת נזק בגין כל פרסום.