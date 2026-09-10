עיתון הארץ דחה היום (חמישי), באמצעות עורכי דינו, את דרישות ראש הממשלה בנימין נתניהו להסרת כתבה, להתנצלות ולפיצוי של מיליון שקלים. במכתב תשובה לפנייה שנשלחה בשם נתניהו, בעקבות הפרסום על ההתרעות שקדמו לטבח שבעה באוקטובר, נכתב: "מרשיי לא יירתעו מלחשוף את האמת גם בבית המשפט".

המכתב נשלח בשם הוצאת עיתון הארץ, שלומי אלדר, רותי יובל ואורי משגב. עורכי הדין טענו כי הפרסום הוא תוצר של תחקיר עיתונאי מעמיק ומבוסס מקורות, העוסק בעניין ציבורי בעל חשיבות עליונה. לדבריהם, השאלות על ההתרעות שקדמו לטבח ועל התגובה להן נמצאות במוקד השיח הציבורי כשלוש שנים.

בתשובה נטען כי נתניהו עצמו העלה לאחרונה את סוגיית ההתרעות ערב שבעה באוקטובר במסגרת קמפיין הבחירות שלו. על רקע זה דחו עורכי הדין את ההאשמות ב"נוכלות לאומית", ב"זיהום השיח הדמוקרטי" וב"השפעה פסולה על הבחירות", שלדבריהם הופנו כלפי מרשיהם בשל העיסוק באותו נושא.

בהתייחס לטענה בדבר פגיעה בטוהר הבחירות, כתבו עורכי הדין כי פניית נתניהו אינה מצביעה על הוראת דין שהופרה, על מעשה אסור שנעשה או על בסיס משפטי לטענה. "פרסום תחקיר בעל עניין ציבורי על תפקודו של ראש הממשלה ערב מלחמה הוא מימוש תפקידה של עיתונות חופשית, גם ערב הבחירות", נכתב.

עוד דחו את הניסיון לייחס למרשיהם מניעים פוליטיים או זדוניים, וטענו כי בפנייה לא הוצגו ראיה או עובדה המראות שהפרסום נוצר בכוונה לפגוע.

במכתב הודגש כי לפני הפרסום התבקשה תגובת נתניהו, וכי להכחשתו, שלפיה מדובר ב"שקר מוחלט", ניתן ביטוי בולט והוגן. לטענת עורכי הדין, בכך קיבל הציבור את התמונה המלאה.