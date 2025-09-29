לא פחות מ-47 ספינות אזרחיות, כולל כלי שיט יווניים, יצאו לכיוון רצועת עזה כחלק ממשט פרובוקטיבי נוסף נגד ישראל.

בין הפעילים שבספינות נמצאת גם פעילת הסביבה השוודית גרטה תונברג. מטרת ההפלגה היא לאתגר את ה"סגר הימי" של ישראל על חמאס, ולטענתם גם להעביר סיוע הומניטרי לעזה.

כ-40 איטלקים נמצאים בספינות לצד פעילים ממדינות נוספות. שר החוץ האיטלקי אנטוניו טג'אני הציע שהסיוע יועבר קודם לקפריסין ויופץ לעזה דרך הכנסייה הקתולית, אך ההצעה נדחתה על ידי הקבוצה. טג'אני הזהיר מפני הסכנות בהתרחקות לחופי ישראל ואמר כי "כפיית הסגר מסוכנת".

לפני כמה ימים, הספינות נפגעו במים בינלאומיים ליד כרתים על ידי רחפנים חמושים ברימוני הלם וחומרי גירוי, שגרמו לנזק אך לא לפציעות. ישראל לא הגיבה לאירוע, אך בעבר הצהירה כי תעשה כל שנדרש כדי למנוע מהספינות להגיע לעזה.

כוחות ימיים איטלקיים וספרדים מתקרבים לספינות לצורכי סיוע.

מאחורי הקלעים, בעוד הצעת ההסדר המדיני של טראמפ פותחת כותרות ראשיות בכלי התקשורת, בצה"ל מתוכננים לאפשרות של עימות חזיתי בין הכוחות לכמעט 50 ספינות שינסו לחדור לשטח הימי של מדינת ישראל.