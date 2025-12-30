בשעה שהאונייה הרוסית "אורסה מייג'ור" (הדובה הגדולה) החלה לנטות על צדה וטבעה מול חופי ספרד בדצמבר האחרון, הצוות דיווח על "פיצוץ בחדר המכונות". אך כעת, רשויות ספרד חושפות מציאות אחרת לגמרי: מטען מסתורי שהיה עלול לשנות את מאזן הכוחות הגרעיני בעולם.

התעלומה החלה כאשר קפטן האונייה, איגור אניסימוב, סיפק הסברים סותרים למטען שהוסתר תחת ברזנטים כחולים על הסיפון. תחילה טען שמדובר בחלקי שוברת קרח, אך כשנלחץ בחקירה, סיפק תשובה תמוהה במיוחד: "מכסי ביוב". אלא שהמכסים הללו שקלו 65 טונות כל אחד והיו בעלי צפיפות יוצאת דופן. חוקרים ספרדים קבעו כי מדובר ברכיבי ליבה של כורים גרעיניים לצוללות מדגם VM-4SG, המשמשים את צי הצוללות האסטרטגי של רוסיה.

החשד המרכזי הוא שהרכיבים היו בדרכם לתוכנית הצוללות הגרעיניות של צפון קוריאה, כחלק מ"עסקת חליפין" עבור משלוחי התחמושת העצומים שסיפק קים ג'ונג און לרוסיה עבור המלחמה באוקראינה.

אך מה גרם לטביעה? הממצאים בשטח מצביעים על חבלה מתוכננת. בעל האונייה דיווח על שלושה פיצוצים עזים, והקפטן הודה כי בדופן הספינה נפער חור ששוליו מכופפים פנימה – עדות ברורה לפיצוץ חיצוני ולא תקלה פנימית. בעוד שרידי האונייה נחים בעומק של 2,500 מטרים, ספינת הביון הרוסית "ינטאר", מצוידת בצוללות למים עמוקים, כבר נצפתה באתר הטביעה בניסיון נואש להגן על הסודות שטבעו במצולות.