כוננות שיא במזרח התיכון

אגרוף פלדה אמריקני: טנקי אברמס נחתו בפריסת בזק בלב נקודת החיכוך

הפנטגון החל בפריסה מואצת של טנקים ונגמ"שים בגזרת פיקוד המרכז (CENTCOM). לפי דיווח ב-Defense Blog, חטיבת השריון 278 הונחתה בנקודות אסטרטגיות במזרח התיכון כמענה לאיומי טילים וכטב"מים באזור (צבא וביטחון)

מטוס תובלה אמריקאי (צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי)

בצעד שמשדר דחיפות מבצעית עליונה, צבא החל בימים האחרונים בשינוע מסיבי של כוח אש כבד אל תוך המזרח התיכון. המהלך, שכולל פריסה מואצת של טנקי מערכה ונגמ"שים, נועד לבסס "חומת מגן" פיזית מול האיומים הגוברים במרחב ולייצב את מאזן הכוחות האזורי.

על פי חשיפה באתר Defense Blog, הכוללת תיעודים בלעדיים, לוחמי חטיבת השריון 278 נצפו כשהם פורקים טנקי אברמס (M1 Abrams) ממטוסי תובלה אסטרטגיים מסוג C-17. הנחיתה התבצעה בנקודות לא מזוהות תחת אחריות פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום), מה שמדגיש את היכולת של וושינגטון להנחית "אגרוף פלדה" בכל נקודה בתוך שעות בודדות.

מסר של הרתעה: שילוב של מיגון ועוצמת אש ההחלטה להטיס דווקא שריון כבד מעידה על שינוי בתפיסת האיום האמריקנית. מול נחילי כטב"מים מתאבדים וירי טילים בליסטיים, הפנטגון בוחר להציב בשטח את הכלים הממוגנים ביותר בעולם. הטנקים והנגמ"שים מעניקים לכוחות בשטח גמישות טקטית ומאפשרים הגנה אקטיבית על בסיסים אסטרטגיים ובעלות ברית של ארה"ב במרחב הסוער.

למרות התיעודים הוויזואליים, בפיקוד המרכז שומרים על עמימות בנוגע למיקומים הסופיים של הכוחות ולסדר הכוחות המדויק. ההודעות הרשמיות מקפידות להדגיש כי מדובר ב"צעדי הגנה", אך המסר לכל השחקנים באזור ברור: ארה"ב מחויבת לאינטרסים שלה במזרח התיכון ומוכנה להשתמש בכל הארסנל העומד לרשותה כדי להבטיח את היציבות.

מטוס תובלה אמריקני פורק משוריינים (צילום: חשבון רשמי צבא ארה"ב)

