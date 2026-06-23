כיכר השבת
הנחיות מפורטות

לקראת מחאת הענק הצפויה: הוועדה המארגנת פרסמה רשימת הוראות לנהגים

הוועדה המארגנת פרסמה הנחיות מפורטות למשתתפי מסע המחאה: נסיעה במהירות 50 קמ"ש, תיאום עם המשטרה והיערכות לעומסי תנועה כבדים בצירים מרכזיים (בארץ)

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אילוסטרציה (צילום: טל גל\פלאש90)

לקראת מסע המחאה המתוכנן מחר (רביעי), הוועדה המארגנת פרסמה הערב מסמך הנחיות מפורט לנהגים המשתתפים בשיירות המחאה, ממנו עולה כי אחת ההנחיות המרכזיות היא נסיעה במהירות אחידה של כ־50 קמ״ש לאורך המסלול, בהתאם לתנאי הדרך.

במערכת התחבורה מעריכים כי אם אלפי כלי רכב אכן ישתתפו במחאה במקביל בעשרות צירים ברחבי הארץ, צפויים עומסי תנועה כבדים ושיבושים משמעותיים בתנועה.

על פי ההנחיות, הנהגים נדרשים לעטר את רכביהם בשלטים ובדגלים, כאשר במוקדי היציאה יוצבו פעילים שיסייעו בהתקנת חומרי ההסברה על כלי הרכב.

בנוסף, כלל המשתתפים התבקשו להתחבר לקו עדכונים ייעודי של מטה המחאה, דרכו יועברו הנחיות רשמיות ועדכונים בזמן אמת בנוגע למסלולים ולשינויים אפשריים לאורך הדרך.

תיאום עם כוחות הבטחון

במסמך מודגש כי המחאה מתואמת עם המשטרה וכי על הנהגים להימנע מעימותים, פרובוקציות או חיכוכים עם שוטרים ואזרחים. כמו כן נכתב כי אין ליזום חסימות כבישים או לבצע פעולות העלולות להוביל לעימותים בשטח.

אחת ההנחיות הבולטות עוסקת באופן הנסיעה. המשתתפים נדרשים לשמור על מהירות אחידה של כ-50 קמ״ש ולהקפיד על מרחק בטיחות כפול מהרגיל מהרכב שלפניהם, במטרה למנוע בלימות פתע ותאונות שרשרת.

רשימת ההוראות המלאה לקראת מסע השיירה

עוד נדרשו הנהגים להימנע מעצירות לאורך הציר, כאשר במסמך מודגש כי עצירה במהלך הנסיעה אינה חוקית ועלולה לגרור סנקציות וקנסות. בנוסף הונחו הנהגים לנסוע בנתיב הימני בלבד ולהימנע מנסיעה איטית בנתיב השמאלי.

אזהרה: "עשוי להמשך שעות"

בוועדה המארגנת הזהירו כי המחאה עשויה להימשך שעות ארוכות, וקראו למשתתפים להצטייד מראש במים, מזון, דלק וציוד נוסף לזמני המתנה ממושכים.

בנוגע למפגש עם כוחות האכיפה, נכתב כי במקרה של פנייה מצד שוטר או דרישה לפתוח חלון, יש להישמע להוראותיו ברוגע, בכבוד ובסבלנות.

לצד זאת הוקמו מוקד חירום ומערך ליווי משפטי ייעודי למשתתפי המחאה, שיפעלו לאורך כל האירוע.

במשטרה ובמערכת התחבורה צפויים לעקוב מקרוב אחר היקף ההשתתפות והשלכות המחאה על התנועה בכבישי הארץ, כאשר ההערכה היא כי במידה וההיענות תהיה גבוהה, יורגשו עומסים כבדים בצירים מרכזיים כבר משעות אחר הצהריים.

במקביל, ל'כיכר השבת' נודע כי חבר הכנסת יצחק גולדקנופף צפוי להצטרף למחאה.

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6
הכי חשוב זה התיאום עם המשטרה והשמירה על החוק כדי שלא יגידו שאנחנו פורעי חוק תביאו איתכם תהילים וסבלנות ובעזרת השם נשיג את המטרה שלנו לשחרר את כל הבחורים היקרים האלו שיושבים שם סתם
דוד
5
אם יסגרו את כביש שש נעבור דרך כביש ארבע ואם יחסמו את ארבע נמצא דרך צדדית המטרה שלנו היא להגיע ולזעוק בשביל האחים שלנו שיושבים שם מאחורי סורג ובריח תתכוננו ליום שייחרט בהיסטוריה
איתי
4
אין ספק שההפגנה תגרום לכולם לאהוב את המפגינים.
סיר הסירים
א. בין כך לא אוהבים אותנו. ב. מה אתה מציע, לשתוק ולהמשיך לסבול מהחטיפות? או אולי להסכים להתגייס?
דוד
3
עברתי את הגיהינום של שמחת תורה וראיתי בעיניים שלי מה זה שנאה ומה זה אובדן ואני אומר לכם שכל המלחמות הפנימיות האלה הן פשוט הזיה אני בא למחות כי אני לא מסוגל לראות איך מפצלים אותנו כשאנחנו צריכים להיות הכי חזקים ביחד
עילאי
2
בעזרת ה' תהיה שיירה ענקית ומלאה באהבת ישראל תזכרו לחייך לשוטרים ולעזור אחד לשני בדרכים זה הכוח הכי גדול שלנו להראות לכולם שאנחנו מאוחדים תביאו הרבה תהילים ונתראה בשיירה
בנימין
1
אין להבדיל בין דם לדם
בעזרת השם תתרמו למדינה שמסבסדת אתכם

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