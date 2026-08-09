"עין ערבות" - צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים "עין ערבות" | צילום: צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים 10 10 0:00 / 0:14

הגעתי לטבול ב"עין ערבות" בסוף יום למידה מתיש. הדרכתי קורס מדריכי טיולים במסלול הארוך בנחל קדש האתגרי, נבי יושע, ומערת עלמא - והרגליים כבר לא הרגישו את עצמן.

אה. מים נהדרים. זה לא מעיין קלאסי שנובע, אלא מים המגיעים מצינור שחור גדול, עודפים שמזרימה חברת מקורות אל ערוץ נחל דישון, במסגרת תוכנית ארצית להשבת מימי מעיינות לטבע. התוצאה - בריכה קטנה, ולא עמוקה, די קרירה בצל עצי הערבה שנתנו למקום את שמו ולצידם שיחי פטל.

"עין ערבות" ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

"עין ערבות" ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

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נחל דישון עצמו הוא הגדול שבנחלי הגליל העליון, אורכו כ-31 קילומטר, מהר מירון ועד לירדן. פעם היה נחל איתן, זורם כל השנה, והיום רוב מימיו נשאבים. עין ערבות היא אחת הנקודות הבודדות שבהן עדיין אפשר לפגוש מים חיים בערוץ עצמו גם בימי הקיץ.

במרחק קצר משם נמצא גם קבר ישעיהו - עליו נרחיב בהזדמנות אחרת.

איך מגיעים: רשמו בוויז "עין ערבות".

המעיין הזה ייכנס בעזרת ה' לספר הבא שלי בסדרת "המקומות הנדירים".

"עין ערבות" ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

"עין ערבות" ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

שימו לב:

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

באזורי יו"ש בכל מקום שאיינו ישוב חלה חובת תיאום מוקדמת על הצבא, ועל המטייל אחראי לברר רמת סיכון בשטח בו הוא רוצה לטייל. עדיף ראוי וחובה לטייל בקבוצה גדולה עם נשק.

כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

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