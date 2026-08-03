"עינות יהודה" המחודשים: שלוש בריכות מחכות לכם ליד הרכב

( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

חדשות טובות לימי בין הזמנים. עינות יהודה המחודשים, הנמצאים סמוך לאזור התעשייה אריאל שבשומרון, מלאים במים נהדרים וכוללים בריכה עמוקה במיוחד. אפשר להגיע עם הרכב ממש עד למעיין.

מקור המים בעיינות יהודה ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

בריכת הקטנים בעינות יהודה ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

עמוק מאוד. הבריכה בעינות יהודה ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

המקום אינו מוגדר אתר רחצה רשמי - אין מציל והכל באחריות המטיילים בלבד.

שתי נביעות ממלאות את שלוש הבריכות במים צלולים וקרירים לאורך כל השנה.

המקום מנציח את יהודה דימנטמן הי"ד, והנביעות הטבעיות שמזינות את הבריכות נקראות עין אל-ינבוע.

יש צל בחלקים מהאתר, ומקומות ישיבה נוחים לאורך הבריכות.

ההגעה דרך אזור התעשייה אריאל. שביל כורכר המתאים לכל רכב יביא אתכם עד לשם.

ישר כוח לאנשי חוות שובאל הצדיקים שגאלו ושיפצו את המעיין.

מקור המים בעיינות יהודה ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מקור המים בעיינות יהודה ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

שימו לב:

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

באזורי יו"ש בכל מקום שאיינו ישוב חלה חובת תיאום מוקדמת על הצבא, ועל המטייל אחראי לברר רמת סיכון בשטח בו הוא רוצה לטייל. עדיף ראוי וחובה לטייל בקבוצה גדולה עם נשק.

כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

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