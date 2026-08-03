מתנדבי יחידת חילוץ ערבה הוקפצו לאירוע בנחל גוב, לאיתור וחילוץ אב ו-6 ילדים, בגילאי 9-19, שנותק עמם הקשר.

על פי דיווח האם, שלא יצאה עימם לטיול, האב והילדים יצאו בשעה 08:00 בבוקר מעיר אובות, מצויידים במים, כובעים ונעלי הליכה.

בני המשפחה סימסו לאם, בשעה 09:30 כאשר החלו בצעידה במסלול. בשעה 11:30 סימסו שוב לאם כי הם מותשים מהחום הכבד ומקווים לסיים את המסלול בתוך חצי שעה. מאז, נותק הקשר עמם והאם הזעיקה את יחידת חילוץ ערבה.

צוות היחידה מחצבה ועידן יצאו בדחיפות לנחל גוב, ונתפצלו לקבוצה שתתחיל בחיפושים מממעלה הנחל, בעוד קבוצה שנייה מתחתית הנחל.

בתום שעות של חיפושים נמצאה המשפחה. "הגענו אל בני המשפחה כולם איתנו, תשושים מאוד, אך במצב טוב. עוד רגע יכנסו לרכב ממוזג ישתו מים ומטופלו. אמבולנס מד"א נמצא בדרכו לכאן, יחבור אלינו. בני המשפחה יבדקו ויוחלט אם הם זקוקים לפינוי להמשך טיפול", נמסר מיחידת חילוץ ערבה.