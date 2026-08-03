כיכר השבת
"מותשים מהחום הכבד"

אב ו-6 ילדים שנעדרו בנחל גוב נמצאו בתום חיפושים: "הם במצב טוב"

מתנדבי יחידת חילוץ ערבה הוקפצו לנחל גוב, לאיתור וחילוץ אב ו- 6 ילדים (בגילאי 9-19) שנותק עמם הקשר מאז השעה 11:30, אז התלוננו כי הם מותשים מהחום הכבד | כעבור שעות של חיפושים נמצאו כשמצבם טוב: "תשושים מאוד" (חדשות)

10תגובות
דובר היחידת חילוץ על האירוע היום
דובר היחידת חילוץ על האירוע היום

מתנדבי יחידת חילוץ ערבה הוקפצו לאירוע בנחל גוב, לאיתור וחילוץ אב ו-6 ילדים, בגילאי 9-19, שנותק עמם הקשר.

על פי דיווח האם, שלא יצאה עימם לטיול, האב והילדים יצאו בשעה 08:00 בבוקר מעיר אובות, מצויידים במים, כובעים ונעלי הליכה.

בני המשפחה סימסו לאם, בשעה 09:30 כאשר החלו בצעידה במסלול. בשעה 11:30 סימסו שוב לאם כי הם מותשים מהחום הכבד ומקווים לסיים את המסלול בתוך חצי שעה. מאז, נותק הקשר עמם והאם הזעיקה את יחידת חילוץ ערבה.

צוות היחידה מחצבה ועידן יצאו בדחיפות לנחל גוב, ונתפצלו לקבוצה שתתחיל בחיפושים מממעלה הנחל, בעוד קבוצה שנייה מתחתית הנחל.

בתום שעות של חיפושים נמצאה המשפחה. "הגענו אל בני המשפחה כולם איתנו, תשושים מאוד, אך במצב טוב. עוד רגע יכנסו לרכב ממוזג ישתו מים ומטופלו. אמבולנס מד"א נמצא בדרכו לכאן, יחבור אלינו. בני המשפחה יבדקו ויוחלט אם הם זקוקים לפינוי להמשך טיפול", נמסר מיחידת חילוץ ערבה.

נעדריםבין הזמניםיחידת חילוץ ערבהנחל גובעיר אובות

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0 תגובות

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9
בעזרת השם יצאו בריאים ושלמים אם לא שישתפו את הציבור לצעוק כולנו לחפש אחריהם
שלום
8
מחילה אבל זה פשוט טירוף לצאת למסלול טיול כזה, בחום כזה!!! פשוט מטורפים. אפיל עם מים לשתייה זה לא סביר, הגוף פשוט מתאדה בחום כזה לאורך זמן. איפה השכל?! אי אפשר להמתין יום יומיים הרי מחר כבר יורדות הטמפ' בכמה מעלות !!! למה לסכן את הילדים? למה???
דן
להתחיל לקנוס , אולי כך יבינו
מיכל
7
אבא חסר אחריות. בזמן בין הזמנים לא חייבים לטייל במזג אויר לוהט כזה. יש לחייב אותם בהוצאות החילוץ.
יעקב
6
שיחייבו אום
לוחם
5
אנשים מטורפים מי בכלל יוצא מהבית מהמזגן
עדן
4
לחייב את האב בהוצאות הפינוי.אגב בקבוק אחד של מים לא מספיק לשבעה .חוסר אחריות של ההורים...כי האם הסכימה...
שרלוט
3
לא מצליחה להבין איך יוצאים לטיול שטח ביום ככ חם .חוסר אחריות משווע.הורים תפסיקו לסכן את הילדים שלכם!!!
ירונה
2
מרגש. תתמקדו בחלק החיובי. איזה מסירות של המחלצים. מדהים
משה
1
פשוט חוסר אחריות.כשיש שתראות לא להסתובב במזג אויר לוהט. עוד לצאת למקומות כאלה שקשה להגיע אליהם ועם ילדים צעירים. למה לסכן אותם?
אנונימית

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